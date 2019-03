Napi horoszkóp - 2019. március 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár látszólag nyugodtnak tűnik, már-már Ön is hajlamos lenne elhinni, hogy így van, de az igazság az, hogy igazából nagyon is zaklatott. Több dolog is bántja, de nem mer róluk beszélni. Egyrészt nem szeretne gyengének mutatkozni, másfelől pedig úgy van vele, hogy majd megoldódnak a gondjai, felesleges velük foglalkozni. Ám ettől még nem fog megnyugodni. Bölcsebben tenné, ha őszintén mesélne valakinek érzéseiről.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma igazán példamutatóan viselkedik szerettei, barátai előtt. Megmutatja, hogy tud Ön másképp is viselkedni olyan helyzetben, mint amit elvárnának. Rendesen meg is lepi őket azzal, hogy mennyit változott. Ráadásul optimizmusa és új életszemlélete is felkelti a többiek érdeklődését. Merjen nekik mesélni róluk, avassa be őket világába és ne féljen attól, hogy úgyis csak kigúnyolnák.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan jó hírt halhat ma, ami meghatározza az egész napját. Rózsás hangulatban lesz, a legjobb formáját fogja hozni, hiszen úgy néz ki, hogy gondjai megoldódnak és végre előrébb léphet az életben. Nagy szüksége volt erre a hírre, ami reménnyel és erővel töltötte el Önt. Sokkal fényesebben látja jövőjét, és már a gondolattól is felszabadultnak érzi magát. Ossza meg örömét szeretteivel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy néz ki, hogy egy régóta tartó egészségügyi problémája végre javulásnak indult. Sokkal jobban érzi magát az elmúlt hetekhez képest és ez nem kevés erővel és derűlátással tölti el. Érdemes továbbra is optimistán gondolkodnia és további lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez az állapot stabil legyen. Mindenesetre ma adja át magát a pihenésnek és vegye körbe magát szeretteivel, akik pozitív hatással vannak Önre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akármire is készül ma legyen óvatos, főleg ha anyagiakkal kapcsolatos döntést kíván meghozni vagy egy futó kalandba bonyolódna, ugyanis nem minden az, aminek látszik. Nem gondolná, hogy csőbe húzhatják magát, de bizony megtörténhet és kellemetlen helyzetbe is kerülhet. Ma ne kockáztasson, inkább menjen biztosra. Ugyanakkor sikerülhet ma egy régóta húzódó problémáját megoldania.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Annyira keresi valakinek a hibáit, a titkait, hogy rá is fog bukkanni. Azután pedig mi lesz? Jól gondolaj meg mit tesz, mert aki keres, az talál is. Ha utána is eltudja fogadni az illetőt vagy nem világraszóló rendez jelenetet, akkor rendben van. Ám ha fél attól, hogy utána mennyire megváltozna az illetőhöz való viszonya és a kapcsolatuk, akkor talán jobban tenné, ha nem kutakodna.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Annyira érzékeny lesz ma, hogy hajlamos azt hinni, hogy mindenki csak bántani akarja. Pedig csak őszinték és jót akarnak Önnek, mikor elmondjál a véleményüket. Ahelyett, hogy megsértődik és személyes támadásnak könyvelné el, inkább gondolja át, mennyit hasznosíthat abból, amit mondtak és ne vesszen össze emiatt a szeretteivel. Ha nem teszi, akkor egy kifejezetten nyugodt és kellemes nap vár Önökre. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma nem érdemes semmi komoly dologba belefognia, mert nem végezne vele. Vagyis ne ma akarjon neki állni a lakásfelújításnak vagy bármilyen nagy volumenü tevékenységnek. Inkább pihenjen, élvezze a napját, ne keressen magának mindenáron hasznos feladatot. Töltse idejét szeretteivel, akikkel kellemes napot tölthetne együtt, ha hajlandó lenne egy kis időt szánni rájuk. Némelyikükben kifejezetten kellemesen csalódna. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Itt az ideje, hogy végre búcsút intsen a múltnak és csak előre tekintsen. Készen áll arra, hogy elengedje a régi és beengedje az újat. Ma minden a múltjával kapcsolatos, illetve félbemaradt szálat elvarrhat. Ne féljen attól, hogy akkor ennyi volt, hiszen ennek így kell lennie. Ahhoz, hogy új fejezet kezdődhessen az életében tovább kell lépnie. Szánja ezt a napot arra, hogy megtegye lélekben és fizikai szinten egyaránt. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Ha valami nem megy, akkor ne szenvedjen vele feleslegesen, hanem kérjen segítséget. Ne érezze gyengeségnek vagy visszaesésnek, mert mindenkinek szüksége van időről-időre egy kis támogatásra. Gondoljon arra, Ön is mennyit segített más másokon, megérdemli, hogy most Önnek is segítsenek. Mert a csendes szenvedés nem túl célravezető, ellenben csak telik az idő és rosszabbodhat a helyzete. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Kerüljön ma közelebbi viszonyba a lelkével. Szóljon ez a nap róla és magáról. Ma lehetőség szerint kényeztesse testét és lelkét, hallhassa meg, mire vágyik, mi az, amit neheztel. Érdemes ma időt szánnia magára, mert sok dologra ráébredhet és végre igazán feltöltődhetne. Jó dolog a szórakozás és persze, hogy mindig tudna valami hasznosat csinálni, de az önmagunkkal való foglalkozás is ugyanolyan hasznos. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Egy kissé feszült és türelmetlen lehet, aminek következében könnyen összeveszhet a szeretteivel. Ön sem tudja igazából mi a baja, csak nyűgös és szorong. Jót tenne Önnek, ha kibeszélné magából az érzéseit és átadná magát a pihenésnek. Terelje el a figyelmét olvasással, űzze a hobbijait, vagy nézzen meg egy filmet. Azon kívül, hogy jobb kedvre derülhet még arra is rájöhet, mi bántotta egész nap. Heti horoszkóp





