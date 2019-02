Napi horoszkóp - 2019. február 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne várja azt, hogy egy nap alatt minden megváltozik maga körül. Rendben van, hogy dolgozik a helyzetén és ráállt a pozitív gondolkodásra, és hogy odafigyel arra, kivel-hogy bánik. Ám ettől függetlenül nem fog csoda történni egy nap alatt. Legyen türelemmel. Inkább foglalkozzon kitartóan a gondjaival és azzal, hogy megoldja őket, gyakorolja, amit elkezdett és előbb-utóbb meg lesz a siker!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagy pörgés vár ma Önre a munkahelyén. Nem sok ideje lesz pihenni. Vigyázzon és legyen résen, mert könnyen lemaradhat! Érdemes szorgalmasnak lennie és felvennie a tempót, mert utána nemcsak sikerélményben lesz része, hogy eredményes napot tudhat a magáénak, de még elismerésben is részesíthetik. Próbálja meg élvezni a napját, a munkát és akkor legalább nem fogja szenvedésként megélni a nyüzsgést!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Új kollégája érkezhet, akivel elsőre talán nem lelik a közös nevezőt, vagy legalábbis nehezen sikerül összecsiszolódniuk. Legyen vele türelmes és adjon neki időt. Próbáljon meg neki segíteni vagy legalábbis rugalmasabban állni hozzá. Ha még most rossz véleménnyel is van róla, ez rövid időn belül változhat, csak meg kell ismernie. Ráadásul a felettesénél is jó pont lehet az, ha látja, hogy Ön csapajátékos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rengeteg munkája van. de mégsem képes rá koncentrálni. Egészen más dolgokon jár az esze. Ha nem teszi félre a nem munkával kapcsolatos gondolatait, jó esély van arra, hogy nem fog mindennel időben végezni, de legalábbis meg fog csúszni a munkáival. Amennyiben szükségét érzi, jobban jár, ha segítséget kér. Viszont mondani sem kell, ne akarjon így plusz feladatot elvállalni, vagy szívességet tenni másnak, mert képes lenne rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kifejezetten ragyogó nap elé nézne, ha nem húzná fel magát mások megjegyzésein. Feleslegesen idegesíti magát az irigy beszólások miatt és csak örömöt szerez nekik azzal, hogy látványosan mérgelődik. Inkább zárja ki őket és csak a munkájára koncentráljon, hozza ki magából a legtöbbet, hogy még jobban irigykedhessenek. Legfeljebb mosolyogjon rájuk és közölje velük, hogy előttük a lehetőség, hogy megdolgozzanak a sikerért.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Rettenetesen aggódik anyagi helyzete miatt. De hiába szorong, attól nem lesz beljebb. Ne féljen, hamaron jönni fog a megoldás. Csak higgyen benne és legyen résen, mert bárhonnan érkezhet a segítség, illetve a lehetőség, ami megoldhatja problémáit! Fontos, hogy ne görcsöljön rá. Sokat segítene, ha elterelné gondolatait, hiszen az élet úgysem a pénzből áll! Ne sértse meg azzal szeretteit, hogy az ellenkezőjét érezteti velük. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy veszi észre, hogy barátai elhanyagolják, sosem érnek rá akkor, amikor Ön és már az üzeneteire is ritkán válaszolnak. Ennek egészen egyszerű oka van, amire talán nem is gondol, méghozzá az, hogy éppen komoly gondjaik vannak, vagy más területek, személyek élveznek előnyt az életükben. Ez nem maga ellen szól, hiszen Ön is volt már hasonló helyzetben. Legyen velük megértő ahelyett, hogy megírná mindenkinek a magáét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A fülébe juthat, hogy pletykáknak magáról és ez teljesen kihozza a sodrából. Viszont sajnos nemigen tehet ellene, amíg nem tudja, ki terjeszti a híreket. Persze megpróbálhatja kinyomozni, de igyekezzen nem nagy ügyet csinálni a dologból, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Bosszút sem érdemes esküdnie, mert csak tovább ronthat a dolgokon. Igyekezzen higgadtan és meggondoltan kezelni az ügyet. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Többet kellene törődnie testi-lelki harmóniájával. Mostanában elhanyagolta magát és szükségleteit, csak dolgozott vagy éppenséggel szórakozott. Ideje foglalkoznia a régóta fennálló kellemetlen testi vagy éppen lelki tünetekkel és ne menjen el mellettük. Ha kell, inkább keresse fel orvosát. Szánjon időt a pihenésre, és hogy olyan tevékenységeket is űzzön, amik feltöltik. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma mindent sikerül megoldania. Nem létezik olyan akadály vagy probléma, amit ne tudna orvosolni. Sőt, még olyan dolgot is megoldhat, amiről korábban azt hitte nem lehet vagy legalábbis Ön nem képes rá és rácáfolhat ma erre. Ugyanakkor ma több alkalommal is próbára teszik a türelmét, de ne hagyja, hogy kihozzák a sodrából, mert annak kellemetlen következményei lehetnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Végre megkapja az elismerést, amire vágyott. Munkahelyén elismerhetik a tudását, tehetségét, szakértelmét. Ugyanakkor azon töpreng, hogy új vizekre kellene eveznie és esetleg továbbtanul vagy új munkahelyet keres, mert szeretné másutt is kipróbálni magát. Ne hagyja, hogy lebeszéljék róla azon a címen, hogy ne cserélje fel a biztosat a bizonytalannal. Inkább nézzen körbe, hogy milyen lehetőségei vannak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma jóformán bárkit bármire rávehet. Annyira elbűvölő lesz, hogy senki sem tud Önnek nemet mondani. Persze ezt felhasználhatja céljai eléréséhez, de ne éljen vissza vele túlságosan. Az egyedülállóknak ma nagy sikere lehet az ellenkező nemnél, érdemes lehet randevúzniuk vagy kezdeményezniük, mert az említett karizma és bűbáj segítségével könnyedén elcsábíthatják a kiszemeltjüket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc