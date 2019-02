Napi horoszkóp - 2019. február 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobban tenné, ha ma kerülné a kockázatos vállalkozásokat, lehetőségeket, mert kellemetlenségek érhetik. Akármennyire is biztosnak tűnjön valami, akármennyire is azt ígéri Önnek más, hogy nem lehet probléma, higgye csak el, hogy adódhatnak hirtelen olyan események, amik ezt lazán felülírhatják. Főleg a pénzét vagy más egyéb értékeit ne tegye ma kockára és lehetőség szerint kölcsönt se adjon!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Önnek is feltűnik ma, hogy mennyire közömbös, de talán még fel is hívják rá a figyelmét. Annyira fél a csalódástól, hogy valaki megbántja, hogy kényszeredetten próbálja elrejteni az érzelmeit. Ezzel csak az a baj, hogy szerettei előtt is bezárta a szívét, akiknek ez igencsak rosszul esik. Emelkedjen felül a félelmein, ne féljen szeretni és ne zárkózzon elől, mert úgy végleg ki fog égni és igencsak magányos élet elé néz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Megcsinálja magának a balhét. Saját magának okoz kellemetlenséget és még így is másokra keni. Mindjárt a párját, kollégáit kezdi hibáztatni, de minimum azt, aki bíztatta vagy az öletet adta. Ezzel csak azt éri el, hogy össze fognak veszni és megromlik a kapcsolat. Akármennyire is nehéz legyen, fogadja el a döntését, vállalja a felelősséget és ne másokon vezesse le a feszültséget. Tanuljon a hibáiból.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hálás lehet ma a kollégáinak, mert kisegítik Önt mikor bajba kerül vagy elúszik a munkával. Ez legalább közelebb is hozza Önöket és kénytelen rádöbbeni arra, hogy egyiküket-másikukat félreismerte. Ráadásul ma kedvese is megörvendezteti Önt egy meglepetéssel vagy akár azzal, hogy olyat mond, amit eddig talán még sosem vagy csak nagy ritkán hall tőle.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma valaki akarva-akaratlanul is feltartja, nem tud miatta haladni, dolgozni és rettenetesen bosszús lesz. Viszont semmi jó nem fog abból származni, ha ráereszti mérgét az illetőre. Adja finoman a tudtára, hogy dolga van, de semmi esetre se mondjon neki valami bántót, csak azért, mert ma türelmetlen. Még is így rengeteg ideje lesz arra, hogy mindent elintézzen, amit eltervezett mára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meg fog lepődni kedvese viselkedésén, aki sokkal szeretetteljesebben és odaadóbban viselkedik Önnel. Nemcsak szeretetét, hanem támogatását is élvezheti. Érdemes ma neki megnyílnia, mert megkaphat tőle azt a löketet, vagy éppen választ, amire éppen szüksége lenne. Óriásit fejlődhet ma a kapcsolatuk, ha nyitott az őszinte beszélgetésre és arra, hogy megnyíljon a kedvesének.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Sajnos váratlan kiadással kell számolnia és majdhogynem idegbajt kap tőle. Fontos, hogy ne hozzon elhamarkodott döntést, ezért előbb nyugodjon meg és gondolja át a helyzetét. Át kell gondolnia azt, hogy a következő hetekben, akár hónapokban, hogy alakítsa anyagi helyzetét. Semmi sem lehetetlen, csak egy kicsit összébb kell majd húznia a nadrágszíját. Fogadja el, hogy néha történhetnek ilyenek, attól még nem kell fejjel menni a falnak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hajba kaphat a kollégájával csak azért, mert egy jó tanácsot szeretett volna Önnek adni, esetleg felhívni valamire a figyelmét, de Ön máris támadásnak vette. Mostanában gyakran viselkedik így másokkal, hogy mindenkiről rosszat feltételez, illetve azt, hogy ki akarják oktatni magát. Ne csodálkozzon, ha pontosan ezzel a hozzáállásával fogja elüldözni maga mellől az embereket.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy kissé szétszórt lehet a mai napon és ez igencsak megnehezíti a napját. Elfelejt és elkever dolgokat, rosszul adja tovább az információkat és folyamatosan félreértik egymást a környezetével. Lehetőleg ne hozzon fontos döntéseket és minimalizálja tevékenységeit, mert ma egy két lábon járó hurrikán. Ha tud, kérjen segítséget, és mellette igyekezzen azért koncentrálni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Bosszantja, hogy jóformán maga dolgozik mások helyett is, mert lassúak vagy nem képesek ellátni a feladatukat. Biztos nem Ön az, aki önként és dalolva kivette kezükből a munkát? Mert hajlamos azt hinni, hogy csak az a jó, amit maga csinál. Lehet, hogy senki nem kérte rá és maga kezdett rendezkedni. Gondolja át, mert a maximalizmusával nemcsak másokat idegelhet ki, hanem saját magát is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Újabban valósággal szórja a pénzt. Szinte mindent megvesz magának, amit meglát és nehezére esik saját magának nemet mondani. Csakhogy hamarosan meg lesz a böjtje ennek a nagy költekezésnek. Akármennyire is nehezére essen, le kell állnia vele és ki kellene derítenie, mit akar pótolni a nagy költekezéssel, mely lelki problémáját kívánja így orvosolni, mert megvan rá az esélye, hogy maga elől is titkolja gondjait.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Munkahelyén megdicsérhetik, de akár elő is léptethetik. Valamilyen formában a tudtára adják, hogy elégedettek a munkájával. Annyira megörül ennek, hogy megtáltosodik és újfent bebizonyítja, hogy méltó az elismerésre. Ennek fényében úgy érzi, szívesen vágna bele továbbképzésbe vagy egy új szakmába, és nemcsak azért, hogy több pénze legyen, hanem hogy még több elismerésben legyen része.

