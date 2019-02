Napi horoszkóp - 2019. február 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában nem túl fényes az anyagi helyzete. Érdemes lenne átgondolnia, vagy átnéznie a pénzügyeit, miként javíthatna helyzetén. Azzal kellene kezdenie, hogy belátja, mostanában többet költött a kelleténél. Ha úgy érzi, egyedül nem képes megoldást találni vagy magának a problémának a forrását, kérjen segítséget egy szakértőtől, vagy ha nem túl büszke, akkor az egyik szerettétől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos, ha úgy dönt, hogy hirtelen felindulásból átrendezi otthonát vagy éppenséggel a ruhatárát, esetleg a külsejét. Jobb volna, ha ezek megfontolt döntések lennének, máskülönben könnyen előfordulhat, hogy utóbb csak megbánná. Vagy legalább kis lépésekben kezdje meg az átalakítást, mert a túlontúl drasztikus változtatások a szeretteit is megzavarhatják.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy tervezi, hogy ma átadja magát a teljes pihenésnek, semmit sem fog csinálni, csak lazulni és végre olyan dolgokat fog csinálni, amikre eddig nem sok ideje volt. Valószínűleg így is kezdődik a napja, de benne van a pakliban, hogy történik valami váratlan, ami felülírhatja elképzeléseit. Ha így történne, ne veszítse el a fejét, hanem hozza ki a legtöbbet a helyzetből, illetve a napja többi részéből.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Azok, akik ma randiznak, szerencsével járhatnak. Sőt, a szingliknek kimondottan érdemes lenne kimozdulniuk otthonról, mert belefuthatnak olyanba, akivel utána szívesen meg is ejtenének egy randevút. A párban élőkre romantikus és meghitt nap vár, végre sikerül minőségi időt tölteniük együtt és még akár a jövőjükről is elálmodozhatnak vagy akár kifejezetten meg is tervezhetik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma valakinek a közvetlen környezetében szüksége lehet a segítségére. Talán nem gondolja, hogy így lenne, de az illető szívesen beszélgetne magával, illetve támaszkodna Önre. Érdemes lenne felajánlani neki a segítségét, minimum azt, hogy meghallgatja, talán már az is sokat segítene. Legyen türelmes vele és semmiképpen se ítélje el vagy kritizálja. Attól, hogy neki jobb lesz a hangulata, az Ön is kedve is rózsás lesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sokat töpreng a múltján, azon, hogy mit rontott el, ?mi lett volna ha? és egyre csak arra gondol, mennyire szeretne visszamenni. De mivel erre nincs lehetősége, ezért szűrje le a tanulságot, hogy máskor ne követhesse el ugyanazt a hibát és utána fordítsa figyelmét a jelenére. Ha nem elégedett vele, akkor bármikor ott a lehetőség, hogy változtasson rajta. Ne keressen kifogásokat arra, miért nem teszi.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Minden a tervei szerint alakul. Sikerül végre kipihennie magát. Olyan dolgokkal foglalkozhat, amikre már rég nem volt ideje. Szentelhet elég időt a hobbijaira vagy éppen testének-lelkének kényeztetésére. Szerencsére a környezete is hozzájárul a maga módján, így igazán azt érezheti, hogy még a sors is összefogott azért, hogy tökéletes nyugalomban tölthesse a vasárnapját.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Újfent szembesülnie kell azzal, hogy túl magasak elvárásai, amiknek szerettei nem tudnak megfelelni. Minél jobban rájuk erőszakolna, elvárna valamit, annál nagyobb lesz az ellenhatás, de végre képes lesz belátni, hogy valóban nagy dolgokat vár el tőlük. Éppen ez lehet a válasz az egyedülállók problémáira is, hogy érdemes lenne picivel lejjebb helyezni a mércét, ha pártalálásról van szó.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyon sokszor maga segített másokon, most legyen nyitott arra, hogy a környezete segítsen magán. Vagyis ne utasítsa el mások segítségét vagy jó tanácsát. Győzze le büszkeségét, mert nem lesz attól kevesebb, hogy egyszer Ön is a felkínált segítséggel. Ennek fényében pedig igencsak kellemes meglepetések érhetik, ha nem szab gátat nekik. Még arra is lehetősége adódik, hogy fordítson a szerencséjén.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha valamit nem szeretne, akkor ne vállalja el. Vagyis ne menjen bele olyan szívességbe, amit a legkevésbé sem szeretne teljesíteni, mert abból csak kellemetlenségei származhatnak. Érthető, hogy nem akarja megbántani az illetőt, de nem érdemes miatta kockáztatnia, vagy pedig olyasmit tenni, ami ellenkezik az elveivel, vagy egyszerűen nem akarja megtenni, mert ha baja nem is származik belőle, de olyan feszültség lenne magában, amit nem tudna sokéig visszafogni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy kissé maga alatt lesz a mai napon, holott nem érzi azt, hogy bármilyen komolyabb oka lenne rá, mégis depressziósnak érzi magát. Lehet, hogy ez csak egy kis fáradtság, amiért túl hajszolta magát mostanában. Azért érdemes lehet egy kis önvizsgálatot tartania, hátha mégiscsak akad valami, ami boldogtalanná teszi, amivel elégedetlen. Legyen őszinte magával, menjen ki a szabadba és gondolkodjon!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kifejezetten nyugodt nap elé néz, bőven van ideje álmodozni és tervezgetni. Persze ha vágyai megvalósításáról van szó, ennél több kell, vagyis igyekezzen gyakorlatba is átültetni elgondolásait. Ha nem biztos valamiben, kérje ki szerettei véleményét is, mert értékes tanácsot kaphatna tőlük, vagy segítségükkel egészen másképp tekinthetne a helyzetére és akár az lehetne a megoldás.

