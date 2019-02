Napi horoszkóp - 2019. február 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sok mindenre vágyik. Romantikára, szeretetre, sikerre, elismerésre, de manapság nem sokat tett egyikért sem, márpedig anélkül nehezen valósulnak meg vágyai. Egyrészt ne várja kedvesétől, hogy kitalálja a gondolatait. Másfelől tennie kellene azért, hogy a karrier kapcsolatos céljai is megvalósuljanak, nem pedig aktívan várni a lehetőséget vagy, hogy felfedezzék magát. Már ma megtehetné a szükséges lépéseket!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kicsit minden káosz maga körül. Gondjai adódtak a szerelmi életében, de még a munkahelyén is elcsúszott a feladataival, vagy akár magától függetlenül álltak a fejük tetejére a dolgok. Úgy érzi, a kupac alján fekszik, és azt sem tudja, mihez kellene kezdenie. A legjobb, amit tehet, hogy sorrendet állít, és az alapján próbálja higgadtan, megfontoltan és diplomatikusan orvosolni a problémákat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valaki cserben hagyhatja magát épp, mikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Egyedül kell megoldania a problémát, illetve szembenéznie a nehézséggel. Hiszi vagy sem, de egyedül is képes rá, de ettől még érthető, ha csalódott. Mondja el az illetőnek, mit érez és annak függvényében mivel indokolja tettét, döntse el, megbocsát-e neki vagy sem. De próbáljon meg reális döntést hozni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jobban tenné, ha eldugná saját maga elől a pénztárcáját, mert ma kicsit megszaladhat a keze és többet költhet a kelleténél, ráadásul olyan dolgokra, amikre nincs is annyira szüksége vagy nem engedhetné meg magának. Legyen ezzel óvatos, mert nem csak anyagi, hanem párkapcsolati is problémái is adódhatnak belőle. Másképp is szerezhet magának örömöt, hiszen valójában ezért vásárol, mert így akar egy kis boldogságoz jutni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Aggódik a párkapcsolata miatt és talán el is van kicsit keseredve, mert úgy érzi, kedvesével mindketten másra vágynak. Ám a kérdés az, hogy ez biztosan így van-e vagy csak Ön akarja így látni. A legjobb lenne, ha összeegyeztetné a vágyait a kedvese bevonásával, mert így legalább lesz esélye annak, hogy megtervezzék jövőjüket és akár még valóra is válhatnak elképzelései. Más esetben szakításra kerülhet sor.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megtetszhet Önnek valami, amiről korábban elképzelni sem tudta, hogy szimpatikus lehet magának, és foglalkozhat vele. Most mégis rajongani kezd egy vallás, eszme, vagy valamiféle hobbi iránt. Egészen lázba hozzá magát és hajlamos minden másról megfeledkezni és azt a bizonyos dolgot előtérbe helyezni. Érthető a lelkesedése, de azért tartsa szem előtt a prioritásokat és ésszerű keretek között igyekezzen rajongani!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha nem boldog a kedvese mellett, el kellene gondolkodnia azon, hogy továbblép, még akkor is, ha nem szívesen gondol erre. Előtte persze beszéljen a párjával, hátha még megtudják menteni a kapcsolatot. Ám ha Ön úgy véli, ennek semmi lehetősége, akkor nem érdemes tovább vesztegetnie idejét. Az egyedülállóknak viszont minden esélyük megvan arra, hogy ma megismerkedjenek valakivel, aki akár az új kedvesük is lehet.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Manapság hadilábon áll a pozitív gondolkodással és inkább a rosszat látja. Néha olyan érzése van, sosem szabadul meg a terheitől és örökké szenvedni fog. Valóban ma is nehéz nap elé néz, de azzal csak még nehezebbé teszi, ha közben szenved, és nem hisz abban, lesz ez másképp is vagy nem próbál meg valamiféleképpen pozitívan állni a helyzetéhez. Változtasson a gondolkodásán és akkor már nem is fogja olyan menthetetlennek érezni a napjait!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyen óvatos azzal, hogy folyamatosan bírál másokat, pláne a kedvesét. Gyakran úgy adja elő, mintha Ön tökéletes lenne, és nem veszi észre, mennyire megsért, megbánt másokat. Már csak azért is, mert a legtöbb ember igyekszik Önnek megfelelni és jót is tesznek magával, akárcsak a kedvese, de ilyenkor úgy érzi, Ön ebből semmit sem vesz észre. Vigyázzon, mert elveszítheti őt, ahogy a többieket is.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha úgy látja, segítségre lenne szüksége céljai eléréséhez vagy ahhoz, hogy kimásszon a gödör mélyéről és megoldja problémáit, akkor ne legyen rest segítséget kérni. Ne várja, hogy maguktól megoldódnak a gondjai vagy egyszer csak valaki észreveszi, hogy magának segítségre lenne szüksége. Bölcsen teszi, ha inkább legyőzi büszkeségét és magától fordul segítségért.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Érdemes lenne bátornak lennie, és lépéseket tenni céljai elérésének irányába, mert sikerrel járhatna. Ez lehet ma az Ön szerencsenapja, de ez csak akkor derül ki, ha elhagyja komfortzónáját és odateszi magát. Még egy kivételes lehetőséget, munkát is megcsíphet és akár az anyagi helyzete is rohamos javulásnak indulhat. Merjen hinni a képességeiben és a sikerében, meg fogja látni, milyen kellemes meglepetés éri!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem ártana egy kis rendet tennie magában és akár maga körül, mert kezd eluralkodni életén a káosz. Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és sikeresebb lenne, ha rendben élné a mindennapjait. Ma erre vonatkozóan kapna is pár jó tanácsot a környezetétől, amennyiben hajlandó lenne elfogadni és nem sértésként élné meg, hogy egyesek beleakarnak szólni az életébe, miközben csak a jó szándék vezérli őket.

