Napi horoszkóp - 2019. február 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Több alkalommal is konfliktusba kerülhet, éppen ezért minden alkalommal a megoldásra törekedjen, hogy kompromisszumot kössenek. Szerencsére nem fogja könnyen elveszíteni a fejét, képes lesz megőrizni a higgadtságát. Ugyanakkor ma szerettei is megtalálhatják a gondjaikkal, abban a reményben, hogy tanácsot ad nekik, esetleg közvetítőként elsimítja a konfliktust a vitás felek között.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaminek a hatására megkérdőjelezi környezete szeretetét, hűségét, türelmét, még azokét is, akik soha nem adtak okot arra, hogy bizonytalan legyen velük szemben. Valószínűleg egy közelmúltban történt csalódás miatt érzi azt, amit. De fontos, hogy egy ember vétkét ne vetítse ki mindenki másra is, mert az sértő lenne rájuk nézve. Ha valakivel rendezetlen a kapcsolata, törekedjen arra, hogy megoldják a gondjaikat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Viták tarkítják a napját és nagyon nehezen viseli őket, mert semmi türelme és energiája hozzájuk. Könnyen elveszíti a fejét és érvelés helyett vagdalkozni kezd. Ma semmi esetre se hozzon döntéseket fontos kérdéseket illetően, mert nem képes tisztán látni a helyzetét. Viszont kerülnie kellene a látványos mártírkodást, mert azzal tovább ronthat a helyzetén és kihozhatja szeretteit a sodrukból.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rettentően vágyik a változásra, az eseményekre, a fordulatokra, de ezt aligha erőszakolhatja ki. Minél jobban rágörcsöl és próbálja erőszakosan beindítani a dolgokat, annál kevésbé fog célt érni. Legyen türelemmel, várja ki, amíg a dolgok maguktól beindulnak. Addig koncentrálhatna élete egyéb területeire, ahol szükség lehet egy kis támogatásra és arra, hogy meghozzon néhány fontos döntést.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szeretne ma találkozni egy szerettével, barátjával, de az illető nem ér rá. Megpróbál egy másikat, de lehet, hogy ő sem fog. Olyan érzése van ma, hogy faltól falig megy. Szüksége lenne arra, hogy valakivel beszéljen az érzéseiről, ki öntse a szívét és senki se, ér magára. Előfordul az ilyesmi, hiszen nemrég Ön volt az, aki sosem ért rá vagy eltűnt az ismerősei elől. Nem érdemes ezért elküldenie őket melegebb éghajlatra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha szeretne valamit, fogalmazzon egyértelműen. Ne várja azt, hogy elegendő a célozgatás ahhoz, hogy célba érjen a kérése, mondandója. Ne csodálkozzon, ha emiatt félreértik Önt és a szándékait, aminek persze csalódás vagy vita lehet a vége. Ráadásul még türelmetlen is, mindenen gyorsan felcsattan, és a környezete úgy fogja érezni, nem lehet magának semmit se mondani, mert mindenen kiakad.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Úgy veszi észre, hogy barátai elhanyagolják, sosem érnek rá akkor, amikor Ön és már az üzeneteire is ritkán válaszolnak. Ennek egészen egyszerű oka van, amire talán nem is gondol, méghozzá az, hogy éppen komoly gondjaik vannak, vagy más prioritások élveznek előnyt az életükbe. Ez nem maga ellen szól, hiszen Ön is volt már hasonló helyzetben. Legyen velük megértő ahelyett, hogy megírná mindenkinek a magáét.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A fülébe juthat, hogy pletykáknak magáról és ez teljesen kihozza a sodrából. Viszont sajnos nemigen tehet ellene, amíg nem tudja, ki terjeszti a híreket. Persze megpróbálhatja kinyomozni, de igyekezzen nem nagy ügyet csinálni a dologból, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Bosszút sem érdemes esküdnie, mert csak tovább ronthat a dolgokon. Igyekezzen higgadtan és meggondoltan kezelni az ügyet.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma egy kissé depressziós hangulata lesz. Úgy véli, semmi sem sikerül, nem jönnek össze a dolgok, amikre vágyik és valahogy mindenben a kudarcot, a csalódást látja, az eredménytelenséget. Még szerettei hűségét és a maga iránt való szeretetüket is megkérdőjelezi. Szerencsére ez csak átmeneti állapot, holnapra már talán ki is lábal belőle, de addig is igyekezzen nem megsérteni másokat! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Kedvezően alakul a magánélete és ez rengeteg erőt ad Önnek. Akár azért, mert kedvesével megbeszélték a gondjaikat, túl vannak egy nehéz időszakon és készen állnak kapcsolatuk elmélyítésére. Akár pedig azért, mert jól alakul a kapcsolata azzal, akivel éppen ismerkedik és úgy néz ki, hogy talán rövidesen még közelebbi viszonyt sikerül kialakítaniuk. Merje megélni érzéseit és mutassa ki őket bátran! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Döbbenetes tettet vihet véghez a munkahelyén és még saját magát is meglepi. Talán felszínre kerül egy új tehetsége, valamiféle különleges képessége, amivel másokat is lenyűgöz, nemhogy saját magát. Mindjárt óriási népszerűségre tesz szert és talán felettese is a tudtára adja, hogy komolyabb szándékai vannak Önnel. Merjen a megérzéseire hallgatni és ne akadályozza magát abban, hogy megcsillogtassa tudását. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Elképesztően érzékeny lesz ma és ez a szeretteinek is feltűnik, hogy minden apró dolgon megbántódik és képes miatta hosszú órákon át szenvedni. Viszont sajnos a rosszakaróinak is feltűnik a hangulata, akik megpróbálhatják kihasználni a helyzetet, ezért legyen nagyon óvatos és legalább előlük próbálja meg elfedni érzéseit. Ha mégis konfliktusba kerülne valakivel, a kompromisszumkötésre törekedjen. Heti horoszkóp





