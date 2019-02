Napi horoszkóp - 2019. február 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Felbukkanhat a régi szerelme és ez kissé megzavarhatja. Hirtelen azon agyal, vajon dolguk van-e együtt, érez-e iránta valamit és valójában a lehetőséget keresi, hogy találkozzon, beszélje vele. De csak akkor érdemes, ha nincsenek hiú ábrándjai vele kapcsolatban, mivel, ami elmúlt, az elmúlt, már nincs jövőjük együtt, akkor se, ha esetleg az illető nagyon küzd magáért. Jusson eszébe, miért ért véget a kapcsolatuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos, mert ma valaki megpróbálhatja egy kockázatos vagy veszélyes dologba belerángatni. Ha bizonytalan, ha érzi, hogy valami nem stimmel, inkább mondjon rá nemet, különben anyagi vagy akár más jellegű kára is származhat belőle. Még ismerősökkel szemben sem baj, ha van némi fenntartása azzal kapcsolatban, amit mondanak. Éppen ezért kerülje a gyors meggazdagodással kapcsolatos lehetőségeket is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Óvatosan bánjon a szavakkal, mert ma igencsak paprikás hangulatban lesz és meggondolatlanul is kiszaladhatnak olyan dolgok a száján, amiket később megbánhat. Viszont nemcsak az okozhat problémát ma, hogy Ön megsért másokat, hanem az, hogy magát is megsértik, mivel túl érzékeny lesz, és villámgyorsan dühbe gurul. Továbbá nehogy azt higgye, hogy ez a veszély csak a munkahelyén fenyegeti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma senki és semmi sem ronthatja el a remek hangulatát. Az a legszebb, hogy nincs különleges oka az örömének, egyszerűen eljutott arra a szintre, hogy megtanult pozitívan szemlélni az életét és nem mindig a rosszat tartani szem előtt. Mások is megjegyzik ma, hogy rengeteget fejlődött, érzelmileg stabilabb és sokkalta nyugodtabb, megfontoltabb. Úgyhogy ma szinte minden sikerül, amibe csak belefog.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehéz döntést kell meghoznia. Fontos, hogy Ön legyen az, aki kimondja az utolsó szót és senkinek se adja át ezt a lehetőséget. Megkérdezheti mások véleményét, hogy látják a helyzetét, ám akkor se másoktól várja a megoldást, vagy a végső döntést, az legyen kizárólag a magáé. Viszont semmit se kockáztasson, mindig menjen biztosra. Ellenben ne féljen a nehezebb utat választani.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Felszínre törhet a féltékeny, irigy énje. Valaki a környezetében sikeresebb vagy szerencsésebb lesz, mint Ön. Összejön neki valami, amiről maga álmodozott, vagy amiért úgy érzi, Ön tett többet és nehezére fog esni gratulálni az illetőnek. Ha úgy érzi, képtelen őszintén mondani és csak hozzátenne valami csípős megjegyzést, akkor talán jobb is lesz, ha elkerüli. De ne hagyja, hogy féltékenysége maguk közé álljon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Újra belekészül lépni egy olyan hibába, amit egyszer már elkövetett. Ha képes időben észrevenni, akkor még elkerülheti, és végre megtörheti e téren a pechszériáját. A helyzet különben is nyilvánvaló, csak a figyelmetlensége tehet Önnek keresztbe, illetve a csökönyössége, mert úgy hiszi, most másképp is elsülhetnek a dolgok. Viszont mindennek hatására képes a múltbéli tettein rágódni, ami rossz ötlet, mert csak visszafogja magát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hirtelen a fejetetejére állnak az események a szerelmi életében. Egyik pillanatról a másikra kaphatnak hajba a kedvesével. Olyan dolgokat halhat, amire nem volt felkészülve. Szembesülnie kell azzal, hogy kapcsolata mégsem olyan álomba illő, mint gondolta. Ha nem akar elmenekülni a tények elől és kilépni belőlük, akkor viszont most igazán esélye lesz arra, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Olyan hírek jutnak a fülébe, amik elbizonytalanítják, vagy rossz érzéseket keltenek Önben. Ha nem bízik bennük, járjon utánuk, de készüljön fel arra, hogy talán mégiscsak igazak. Nem kell mindjárt elveszítenie a fejét, van elég ideje és lehetősége kitalálni, mit reagáljon, lépjen a hír hallatára. Még akár meg is előzhet egy közelgő kellemetlenséget és elébe mehet a bajnak. Minden attól függ, képes-e megőrizni a nyugalmát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Megismerkedhet ma valakivel, aki nem egészen az, mint akinek mondja magát, vagy pedig nem azt kínálja amit, és megpróbálhatja Önt belerángatni valamibe. Mindegy, hogy barátnak tűnik az illető vagy akár szeretne vele kapcsolatba bonyolódni, legyen óvatos, mert könnyen átverheti magát. Hallgasson ma a megérzéseire, mert nem csak ebben a helyzetben, hanem több másikban is kisegítheti és elkerülheti a kellemetlenséget.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Végre megérkeznek a várva várt jó hírek, illetve változások az életébe. Kedvező híreket hallhat az anyagi helyzetével kapcsolatban, sőt, talán meg is találja, vagy felajánlják a lehetőséget, amelynek segítségével egyenesbe jöhet, és több pénzre tehet szert. Meglehet, hogy egy jobb munkát sikerül találnia vagy a jelenlegi helyén merül fel az előléptetés lehetősége. Ha készen áll rá, megcsinálhatja a szerencséjét.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Érdemes ma többet foglalkozni a kapcsolataival. Főleg azért, mert időszerű lenne valakit elengednie. Engedje el, ha menni akar. Ellenben azt is fontolóra kellene vennie, hogy olyannal erősíti meg a kapcsolatát, akivel eddig szándékosan nem akarta, mert félt attól, hogy megégeti vele magát vagy egyszerűem nem bízott az illetővel, talán még jelentéktelennek is tartotta. Vizsgálja meg rokoni, baráti és munkahelyi kapcsolatait ma!

