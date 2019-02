Napi horoszkóp - 2019. február 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Akármi elől is menekült eddig, nincs tovább. Szembe kell néznie az igazsággal. Bár nagy lesz a kísértés, hogy homokba dugja a fejét, de ne tegye. Legyen erős és nézzen szembe a valósággal, a tényekkel és akár azzal az illetővel, akivel kapcsolatban szeretne továbbra álmokat dédelgetni. Hiszi vagy sem, de sokat segíthet magán az és a helyzetén az, ha rendbe teszi a dolgokat maga körül!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Képes egészen apró dolgokon összekapni a kedvesével. Jó volna, ha kerülnék annak a lehetőségét, hogy komolyan összevesszenek, mert meggondolatlanul vághatnak egymás fejéhez olyan dolgokat, amit később megbánnának. Akár odáig fajulhat a dolog, hogy felmerül a szakítás, pedig nagyon is tudják orvosolni a gondjaikat, csak éppen túl feszültek mind a ketten ahhoz, hogy beszéljenek a problémák megoldásáról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sajnos nem jön össze valami, amiben nagyon reménykedett, illetve nem úgy alakulnak a dolgok, mint szerette volna. Ez semmitől se vegye el a kedvét, érdemes tovább próbálkoznia, mert könnyen lehet, hogy majd a következő alkalommal jár sikerrel! Nem szabad feladnia, de persze rágörcsölnie sem. Csak gondolkodjon pozitívan és fusson neki újra, vagy legyen rugalmas és azzal éljen, amivel éppen tud.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Jót tenne Önnek, ha több bizalmat szavazna szeretteinek. Például hagyja, hogy bizonyos dolgokat ők intézzenek vagy megcsináljanak, és ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mindent maga intézzen. Ha pedig elakad, problémája lenne, merjen nyugodtan segítséget kérni. Legyen velük őszinte, merjen megnyílni, és ne legyen távolságtartó velük, mint aki arra vár, hogy bármelyik pillanatban hátba szúrhatják magát. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma igazán átadja magát a testi örömöknek. Nemcsak azért, mert szenvedélyes nap elé néz a kedvesével, hanem amiatt is, hogy semmiféle finom falatot nem tagad meg magától. Legyen óvatos azzal, hogy eszik össze, mert könnyen elcsaphatja a gyomrát, ami árthat a szerelmi légyottnak. Nem ártana kicsit mértéktartónak lennie. Egy kis odafigyeléssel nagyon laza napja lehet, és még kedvese is mindent meg tesz azért, hogy Ön maximálisan jól érezze magát. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Érdemes odafigyelnie a belső hangjára, mert megsúghatja Önnek, mit tegyen, vagy éppenséggel mit ne. Ráadásul ezt az érzékenységet, felhasználhatja arra is, hogy empatikusabb legyen a környezetével szemben, ugyanis szerettei között akadhat olyan, aki szeretne Önnel elbeszélgetni, esetleg tanácsért fordulna magához. Legyen velük türelmes és megértő, hiszen máskor Önnek is szüksége lehet a támogatásukra! Heti horoszkóp





Ma valószínűleg a szabadban tölti a napját, de legalábbis részt vesz valamilyen programon, mert semmi kedve otthon a négy fal között ülni. Izgalmakra, élményekre vágyik, az egyedülállók pedig még abban is bíznak, hogy összeakadnak esetleg az új kedvesükkel. A kaland pedig nem marad el, akár egyedül, akár a barátaival vág neki, de az egyedülállók óvakodjanak attól, hogy kétes viszonyokba ugorjanak bele.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kétségbeejtőnek találja a helyzetét. Úgy érzi, semmi sem úgy alakul, mint tervezte. Szerettei, de minimum kedvese látja, hol van a probléma, meg is próbálja az Ön tudtára adni, de maga sértésnek, kioktatásnak éli meg, pedig csak szeretne Önnek segíteni és nem is mond akkora bolondságot. Mielőtt összeveszne vele, gondolja ezt át, sőt, érdemes lenne meghallgatnia. Ne feledje el, hogy ő nem az ellensége.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valaki a környezetében felbosszantja, és még a napját is tönkre teheti. Az illető személy valószínűleg beleüti az orrát olyanba, ami nem tartozik rá, esetleg még durván meg is kritizálja magát, egyszóval érthető módon, teljesen kihozza Önt a sodrából. Azért ne hagyja, hogy teljesen elrontsa a napját. Felesleges rajta idegeskednie. Hozza helyre, amit tud és annyit vegyen magára a szavaiból, amit a lelke mélyén igaznak talál. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jó lesz, ha odafigyel arra, kinek, mit mond, mert ma kommunikációs zavar léphet fel. Félreértheti a környezete szándékot, ahogy ők is a magáét. Ezért ügyeljen arra, hogy tiszta legyen Önök között a kommunikáció. Viszont lehetőség szerint kerülje el a vitákat, mert abból végképp nem jönne ki jól. Meglehet, hogy ma feszült lesz maga körül a hangulat, talán jobb is, ha elzárkózik és megpróbál kikapcsolódni. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Szeretne végre pihenni, igazán hátradőlni és átadnia magát a semmittevésnek, de ma sem lesz rá igazán lehetősége. Mindig közbe jön valami, amit Önnek kell megoldania, elintéznie. Folyton nehézségbe ütközik, és amint végez egy feladattal, problémával, felüti a fejét egy másik. Érthető, ha bosszúsnak érzi magát, de azzal nem lesz jobb, ha egész nap morog a szeretteire, inkább igyekezzen kihozni a napjából a maximumot. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Folyton aggódik. Aggódik amiatt, hogy mások mit gondolnak Önről, hogy összejönnek-e a tervei, úgy alakul-e a jövője, mint szeretné. Képtelen elengedni magát, pedig szerettei is igyekszenek tenni azért, hogy lazuljon és kikapcsolódjon, de egyszerűen képtelen rá, mert folyton a kattog az agya. Ha nem állítja le magát, úgy telik el a hétvégje, hogy nem pihent, sőt, még lelkileg ki is merül és egy szempillantást alatt el is jön a hétfő. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)



