Napi horoszkóp - 2019. február 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden úgy alakul a hétvégén, ahogy azt Ön szeretné. Nem lesznek váratlan fordulatok, kellemetlenségek, végre egy nyugodt, békés szombatot tölthet el a szeretteivel, illetve önmagával, mivel ez az egyik nagy vágya, hogy elvonuljon a világ elől. Ha pedig így tesz, akkor gondolkodjon is el a helyzetén, a hosszú távú tervein és akár a kapcsolatain is! Ugyanakkor tökéletes nap lehet ez a megújulásra is, ha szeretne magán valamit változtatni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azon fáradozik, hogy elrejtse érzéseit szerettei elől. Nem akarja, hogy tudomást szerezzenek gondjairól, bánatáról, vagy más egyéb problémájáról. Csakhogy ennek ellenére is tudomást fognak szerezni róla, mert nem olyan jó színész, mint hiszi és rosszul fog esni, hogy titkolózni próbált előttük. Legyen velük őszinte és mondja el nekik mi bántja igazán, mert még az os lehet, hogy tudnának Önnek segíteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Komolyan fontolóra veszi azt, hogy ma hazudjon valakinek azért, mert azt hiszi, arra van szüksége, azzal tehet vele jót. Ám az igazság az, hogy attól még az ugyanolyan hazugság. Vegye ezt fontolóra, még mielőtt magára haragítja az illetőt vagy akár másokat, mert nehogy azt higgye, hogy előbb vagy utóbb nem derülne ki a dolog! Sőt, nemcsak az illető csalódna Önben, hanem a többi szerette is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehetősége lesz arra, hogy tisztázza valakivel a kapcsolatát. Már úgyis időszerű lenne, de ma történhet valami olyam, aminek hatására elszabadulnak az indulatok és minden a felszínre kerül, amit a szőnyeg alá söpörtek. Akármennyire is nehéz, ne hagyja, hogy az indulat beszéljen magából. Ne arra törekedjen, hogy még jobban megbántsa az illetőt, hanem, hogy megoldja a problémájukat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma csak olyan dolgokat csináljon, amikhez igazán kedve van. Ne erőltessen bizonyos dolgokat, mert annál rosszabbul fogja elvégezni őket. Legyen megértő magával. Egy pihenőnap Önnek is jár. Vagy legalább csináljon egy kis kedvet hozzá magának, esetleg vonjon be másokat is a feladat elvégzésébe. Megérdemli, hogy ma kényeztesse testét és lelkét egyaránt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Túl van egy nehéz és rázós héten, már alig várta, hogy hétvége legyen. De akkor igazán legyen hétvége a hétvége, vagyis tegyen félre mindent, amit csak lehet, és olyan dolgokkal foglalkozzon, amikkel igazán szeretne. Adja át magát a pihenésnek és szeretteinek. Ez a nap kimondottan kedvez a családi programoknak. Mozduljanak ki otthonról és mélyítse el kapcsolatait a szeretteivel.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Megoldhatna valamit egyszerűen és könnyedén, ám ahelyett, hogy ezt tenné, a nehezebb utat választja és bonyolítja a helyzetét. Később meg is fogja bánni, hogy így tett, mert nem számolt bizonyos hátulütőkkel. De most már késő, nincs visszaút. Ám annyit még megtehet, hogy segítséget kér. Ha nem teszi, akkor az egész hétvégéje is rámehet arra, hogy helyrehozza a hibáját.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Szépen megtervezte a hétvégéjét, valóssággal pontról pontra felépítette, de semmi sem úgy alakul, mint várta. Ne keseredjen el, ez nem a világvége. Lehet, hogy így még sokkal jobban is alakul a napja. Próbáljon nyitott és rugalmas lenni és élvezze azt, ami megadatik. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie, anélkül is eltölthet szeretteivel, barátaival egy meghitt vagy éppen élményekben gazdag hétvégét.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kifejezetten romantikus nap elé néz. Kedvesével sikerül egy meghitt, összebújós napot tölteniük. Végre kettesben lesznek, és azt csinálják egész nap, amihez kedvük van. Végre Ön is szabadnak fogja érezni magát, könnyen kimondja az érzéseit és úgy újra megbizonyosodik afelől, hogy a párja az Ön igazi társa. Bátran öntse ki neki szívét. Maradjanak a jelen pillanatban, élvezve azt, és hagyják máskorra a jövővel kapcsolatos tervek szövögetését.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A hétvégén felettébb kreatív lesz. Lelkesen kezdi felújítani, avagy csinosítgatni otthonát és saját készítésű dekorációkat gyárt. Mások a régi vagy éppen új hobbijuknak áldoznak, és rettentően szenvedélyesen vetik bele magukat. Annyira elmélyülnek benne, hogy egy szempillantás alatt elmehet a hétvégjük. Azért legyen idejük másra is, például a szeretteikre vagy a házi munkára, ha már nagyon a körmükre égne.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valaki csalódást okoz Önnek. Úgy érzi, az illető hazudott Önnek, esetleg nem tartotta be, amit ígért. A kérdés viszont az, hogy valóban így van, vagy csak Ön értett félre valamit, esetleg szelektíven értelmezte az illető szavait, netán csak reménykedett abban, hogy megtesz Önnek valamit, de nem is ígérte meg. Vagyis ennek fényében jól gondolja meg, hogy tényleg össze akar e veszni az illetővel.

