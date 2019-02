Napi horoszkóp - 2019. február 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Akármennyire is próbál kerülni egy bizonyos beszélgetést, nem fog sikerülni. Különben is, minél jobban halasztani próbálja, annál rosszabb lesz. Bölcsen tenné, ha inkább erőt venne magán, és elrendezné a dolgot. Sokat segítene magán és a másik félen is az őszinte kommunikáció. Viszont ez a beszélgetést mély gondolatokat ébresztene Önben, amire talán ugyancsak szüksége lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem elég álmodoznia, tervezgetnie a vágyai megvalósítását. De talán még az is kevés, hogy félgőzzel, ímmel-ámmal dolgozik a megvalósításon. Bölcsen tenné, ha komolyabban venné a kivitelezést és teljes gőzzel belevetné magát, máskülönben nem fog sikert érni és akkor az lesz problémája, amit meg valójában csak magának köszönhet majd. Bár Ön akkor is képes lenne másokat hibáztatni a kudarca miatt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kedvező kilátásai vannak arra nézve, hogy javítson az anyagi helyzetén. Meglehet, hogy egy kivételes lehetőségre bukkan vagy felajánlanak Önnek egy nagyszerű lehetőséget. Több megoldás is játszik. A maga dolga az, hogy figyel és megragadja a kínálkozó lehetőséget, de csak azt, ami biztos! Kétes vagy kockázatos lehetőségekbe ne menjen bele, de ne aggódjon, könnyen megtudja majd különböztetni a valódi lehetőségeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl sokat aggódik. Aggódik a munkahelyi és az anyagi helyzete miatt, de talán még a kapcsolata végett is akad Önben némi feszültség. Főleg a kishitűsége okozza félelmeit, és mert eleve rákészül a csalódásra. Aztán ha meg sikeresen bevonzza, mindjárt úgy könyveli el, hogy Ön megmondta. Küzdje le félelmeit, ne hagyja, hogy eluralkodjanak magán. Ne felejtse el, hogy Ön az, akit irányít!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lépjen fel kicsit erélyesebben, ha elszeretne ma valamit érni, pláne azt, hogy felfigyeljenek Önre vagy meghallgassák. Ma igazán nem kell finomkodnia, nyugodtan megmutathatja milyen is a határozott, magabiztos oroszlán és hengerelje le a környezetét! Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba, mindezt finoman csinálja, ne legyen túl agresszív. Figyeljen oda arra, meddig mehet el!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma kínos helyzetbe kerülhet, főleg amiatt, hogy akarva-akaratlanul elkotyog valamit, amit nem volna szabad. Ne lepődjön meg azon, ha ezzel egy lavinát indít el és készüljön fel arra, hogy az is tudomást fog szerezni a történtekről, akinek a titkát kikotyogta. Jobb lenne, ha mielőbb megkeresné és beszélne vele, mert az lehet a vége, hogy hirtelen felindulásból ő is mondhat magáról valamit másoknak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Komoly érzelmi konfliktusba keveredhet, ha nem elég őszinte önmagával és a kedvesével szemben, mert egyre csak tagad. Bármennyire is arra törekszik, nem dughatja tovább a fejét a homokba. Tisztázza le a vágyait vagy problémáit magával és beszéljen róla a kedvesével. Ne várja meg, amíg borul a bili, amire egyre nagyobb lehetőség van, hiszen már pattanásig feszült a helyzet Önök között.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nagyszerűen tudja manipulálni az embereket, ez igaz. Ám nem teheti meg ezt az örökkévalóságig. Illetve minél jobban visszaél a hatalmával, annál nagyobb csalódás fogja érni, mert valaki ki fogja szúrni, hogy befolyásolja vagy pedig akarva-akaratlanul is túl messzire mehet és az is lehet, hogy azzal már az illetőnek okoz kárt. Figyeljen oda, mert könnyen túlzásba lehet vinni a gátlástalanságot.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Azon kaphatja magát, hogy hiányzik a kapcsolataiból a kölcsönös tisztelet, a megértés és az elismerés. Feltűnhet Önnek, hogy mindenkivel csak versenyzik, folyamatosan legyőzni vagy éppen eltaposni próbálják egymást. Nem az a lényeg, ki vagy mi miatt alakult így a helyzet, hanem az, hogy mit lehetne ellene tenni. Ahhoz pedig a saját hozzáállásán is változtatnia kellene, vagyis ideje magába tekintenie!

BAK: (december 22 - január 20.)



Figyeljen oda arra, kinek mit mond, vagy mit tesz, mert megalázó helyzetbe hozhatja magát. Lehet, hogy valamit nagyon szeretne, és jóformán bármit megtenne érte, de ügyeljen arra, meddig megy el, mert mások visszaélhetnek ezzel. Egyesek a munkahelyén pedig kifejezetten figyelik magát és arra várnak, hogy hibázzon, vagy kínos dolgot csináljon. Mindettől még nem kell pánikba esnie, csak legyen megfontolt!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy érzi, kedvesével kissé eltávolodtak egymástól. Ezen még könnyen tud segítni, ha elég időt és energiát szán a kapcsolatára, akkor még bőven van lehetősége arra, hogy feltámassza. Viszont érzéseit meg kellene osztania kedvesével, és tudja meg, mivel javíthatnának a kapcsolaton és törekedjenek arra, hogy kiküszöböljék az esetleges problémákat. Az egyedülállók viszont arra döbbenhetnek rá, hogy olyan hajó után futnak, ami már elment.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Jobban kellene törekednie arra, hogy csökkentse életében a stresszt. Kezd egyre jobban kimerülni testileg és lelkileg. Meg lesz ennek a böjtje, ha nem hajlandó tenni ellene. Nem ártana átgondolnia, hogy miből faraghatna le, mit kellene másképp csinálnia vagy éppenséggel mivel vezethetné le a belső feszültségét. Ezzel nem csak magával, de szeretteivel is jót fog tenni, akik aggódnak Önért.

