Napi horoszkóp - 2019. február 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy hír sajnos véget vet egy olyan dolognak, amiben nagyon reménykedett. Ne vegye túlságosan a szívére, hiszen lesz még lehetősége arra, hogy elérje a vágyát. Lehet, hogy nem is magán múlt a dolog, ezért felesleges hibáztatnia magát. Bár most nem hiszi, de ez valaminek a kezdete és jó irányba fog terelődni az élete, csak legyen türelemmel és addig se szomorkodjon túlságosan!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma szinte bárki fejét elcsavarhatja. Kisugárzásának köszönhetően ma szinte megállás nélkül flörtölhet. Az ellenkező nem elszántan keresi a kegyeit. Figyeljen oda arra, hogy senkinek se áruljon zsákba macskát. Viszont semmi esetre flörtöljön, ha kedvese van, mert valamiképpen megtudhatja, megláthatja és annak kellemetlen következményei lehetnek. Azt meg végképp ne akarja, hogy biztosan meglássa magát!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Volt kedvese ismét színre léphet. De csak mert próbálkozik vagy összetalálkoznak és jól érzi magát vele, nem jelenti azt, hogy feltétlenül össze is kellene jönniük. Gondolja át, mielőtt ismét beleugrana, mert lehet, hogy megint ugyanúgy végeznék, hiába tűnik úgy, hogy exe megváltozott. Ne hagyja magát befolyásolni, végig legyen észnél, ha valóban találkozóra kerül a sor. Ám attól is óvakodjon, hogy esetleg felkeresse.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemetlen helyzetbe kerülhet azzal, hogy a munkája és a kedvese között kell választania. Lehet, hogy felajánlanak Önnek egy kivételes lehetőséget, ami helyváltoztatással járna vagy plusz munkaidővel. Valószínűleg Önnek nagyon tetszene, de a kedvesének már nem annyira. Márpedig muszáj lesz vele erről beszélnie, ám a végső döntést Önnek kell meghoznia, senki másra sem bízhatja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma újfent elismerhetik tehetségét és munkáját a munkahelyén, ami óriási örömmel tölti el magát. Sőt, akadhat olyan kollégája, aki azt találja mondani, hogy Ön a jobb. Maga azért legyen csak szerény, mert sokkal jobban fogják értékelni, mintsem igazad ad nekik. Szinte egész nap fürdeni fog a népszerűségben, maximálisan a figyelem középpontjában lesz. Vigyázzon, hogy véletlenül se legyen leereszkedő!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Romantikával teli napja lesz. Kedvese tesz arról, hogy folyamatosan szeretve és megbecsülve érezze magát. Az is lehet, hogy ma valami különleges meglepetéssel készül Önnek. Nehogy véletlenül azzal árnyékolja be, hogy a munkájáról beszél, vagy arra koncentrál. Ma engedjen a csábításnak. Az egyedülállóknak is ezt kellene tenniük, túlóra helyett menjenek bátran randizni vagy barátaikkal pasi vadászó körútra.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen őszinte, ma főleg kifogásokat gyárt, hogy ne keljen elvállalnia a plusz munkát, a szívességet, hogy besegítsen valakinek. Vigyázzon ezzel, mert később kellemetlen helyzetbe kerülhet, az illető rájön, hogy füllentett. Úgyhogy érdemes lenne fontolóra vennie, hogy esetleg őszinte lesz. Szerencsére ma alapvetően egy nyugodt napja lesz, minden gördülékenyen halad majd.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Azt veheti észre, hogy életének ezen fejezete megismétlődik. A történelem újra megismétli önmagát. Megint ugyanazt a hibát követte el vagy pedig készül elkövetni. Mindenesetre a felismerés megtörténik, most már csak át kellene gondolnia, miért történhet magával az, ami. Mit ronthat el, vagy mit nem vehet észre. Kitörhet a körforgásból, csak ahhoz őszintén szembe kellene néznie az igazsággal.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki a tanácsát kéri egy kínos dologgal kapcsolatban. Az is lehet, hogy a közvetlen ismerőse és maga is megrendül annak hallatán, mibe keveredett. Érthető, hogy nem szívesen ad tanácsot ilyen helyzetben és talán nem is kell. Elég, ha meghallgatja az illetőt és esetleg nagyon finoman próbálja tudtára adni véleményét. Arra bíztassa, hogy a saját feje után menjen, és ő maga hozza meg a döntését.

BAK: (december 22 - január 20.)



Rettentően stresszes napja lesz. A munkahelye kész bolondok háza lesz és emellett a környezete is folyamatosan idegesíti, vagy éppen számon kéri. Olyan érzése van, mintha Ön tehetne mindenről vagy legalábbis egyedül Ön dolgozik. Ne veszítse el a fejét, őrizze meg nyugalmát és ne foglalkozzon a környezetéve. Csak a feladatára koncentráljon és a problémák megoldására. Sikeres, de fárasztó nap vár ma Önre.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Minden adott lenne, hogy megtegyen, elérjen valamit és visszakozik. Megijed a lehetőségtől, a kihívástól, talán egy randevútól. Bármit is készül visszamondani, ne tegye. Előbb gondolja át, mert nagyon is lehet, hogy csak a félelmei és a kishitűsége készül kibabrálni Önnel. Talán az volna a legjobb, ha egyszerűen csak fejest ugrana a dologba, azt lesz, ami lesz. Érdemes kockáztatnia!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne keseredjen el azért, mert mások irigyek Önre, és haragszanak, mert Ön sikeresebb. Akik nem tudnak örülni az eredményeinek, nem is igazi barátok. Ne befolyásolja a hangulatát, sem az önértékelését az, amit ők mondanak vagy, ahogy viselkednek Önnel. Inkább örüljön együtt azokkal, akik támogatják. Ünnepelje meg a sikerét, legyen rá büszke, ne szégyenfoltként tekintsen rá!

