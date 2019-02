Napi horoszkóp - 2019. február 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.13

KOS: (március 21 - április 20.)



Kellemetlen családi konfliktusba keveredhet. Egyikük elkezdi és magát is belerántja. Ez nem jelenti azt, hogy akkor muszáj is veszekednie. Elmondhatja nyugodtan és őszintén a véleményét, de ne az legyen a cél, hogy megbántsa a többieket. Inkább segítse elő a megoldást, hogy a többiek kompromisszumot kössenek. Sokat segítene a szeretteivel való kapcsolatán, ha sikerülne összefognia a családot és ezt kulturáltan lerendeznék.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akármennyire is hízelgő legyen, számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy a hódolója csupán a könnyű kalandot látja magában. Legyen óvatos, ha még ennek ellenére is belemerülni az alkalmi viszonyba vagy akár a kapcsolatba, nehogy a végén mégiscsak csalódás érje, mert Ön nem az a fajta, aki képes sokáig érzelmek nélkül lenni valakivel és könnyen bele tud szeretni másokba, pláne ha az illető azon dolgozik, hogy magába bolondítsa.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kezdje azzal a napját, hogy azokat a teendőket végzi el, amelyekhez a legkevésbé sincs kedve. Így legalább szinte biztosan elkészül velük és nem fogja megint elodázni őket. Érdemes letudnia őket, és utána legalább már a könnyebb vagy élvezetesebb feladatok maradnak, amikkel szintén tud majd haladni. Napvégén pedig kifejezetten eredményesnek érzi majd magát és ettől jó kedve lesz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csapja be saját magát. Csak mert valami elsőre jónak, tökéletesnek tűnik, nem biztos, hogy az is. Érdemes lenne alaposabban is megvizsgálnia, átgondolnia a dolgot. Így elkerülheti a kellemetlenséget és azt, hogy csalódnia keljen. Minden döntését gondolja át, akármibe is készül beleugrani. Ma legyen magával szemben is gyanakvó. Azt pedig végképp kerülje, hogy csak és kizárólag az érzelmeire hallgatva döntsön.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jót tenne a kedvesének, ha támogatná őt, ugyanis szüksége lenne rá, még akkor is, ha nem mondja. Bíztassa, hogy tegyen céljai eléréséért és amennyire csak lehetséges, vegyen részt benne, támogassa. Adjon neki lehetőséget arra, hogy kitárja Önnek a szívét, elmondja elképzeléseit és esetleg lelki gondjait. Rengeteget javulhat a kapcsolatuk, ha ma egyfajta barátként lép fel az életében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mindent gyorsan és gördülékenyen fog elintézni. Bármilyen akadállyal is találja szembe magát, könnyedén elhárítja. Feladataival időben végez, problémáit sikeresen megoldja, Kifejezetten büszke lesz magára és elégedettséggel tölti el a teljesítménye. Meg is érdemli majd a pihenést, hogy kényeztesse magát, vagy pedig hagyja, hogy szerettei tegyék meg. Napvégére már csak lazulást tervezzen!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Olyan híreket hallhat, amelyek aggodalmat keltenek Önben. Ha van mit tenni, amivel javíthat a helyzetén vagy megakadályozhatja az esetleges kellemetlenséget, akkor ne habozzon megtenni. Ám ha elkerülhetetlennek ítéli, akkor az a legjobb, amit tehet, ha felkészül rá lélekben. Bízzon abban, hogy minden okkal történik, és minden ok az Ön érdekeit szolgálja, még ha ezt elsőre nem is így látja.





Csalódás fogja érni. Nem tudja, hogy magában vagy éppen a kedvesében csalódott nagyobbat. Csak úgy juthatnak ezen túl, ha egyáltalán túl akarnak jutni és nem dagonyáznak az önsajnálat mocsarában. Ha jelent még valamit Önnek a kapcsolat, akkor a megoldásra fog törekedni és hogy mielőbb helyrebillenjen a megtépázott egója. Ugyanakkor azzal is számoljon, hogy nincs tökéletes kapcsolat és mindketten hibázhatnak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Le kellene tisztáznia magában, hogy mit is szeretne igazából. Kerülnie kellene a váratlan, meggondolatlan és esetleg kockázatos döntéseket. Ráadásul, ha ma képes kihasználni képességeinek javát és mellette még bölcs döntéseket is hoz, akkor jó esély van arra, hogy előreléphet a munkahelyén vagy feljavíthatja anyagi helyzetét. Csak legyen kitartó, állhatatos és megfontolt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Arra kell ráeszmélnie, hogy valaki nem az, akinek hitte. Bár nem tudni, hogy azért ismerte félre, mert olyannak akarta látni, vagy azért, mert az illető volt annyira tehetséges, hogy megvezette. Érdemes ezen eltöprengenie, amellett, hogy nem hagyja, hogy a csalódás úrrá legyen magán és esetleg depressziós állapotba kerüljön miatta. Inkább szűrje le a tanulságot, hogy legközelebb elkerülhesse az ilyen helyzetet.

BAK: (december 22 - január 20.)



Érzelmi bonyodalmakba keveredhet. Megismerkedhet valakivel, aki elbizonytalanítja a jelenlegi szerelmével kapcsolatban vagy éppenséggel az elveit illetően. Tudja jól, hogy a legtisztességesebb út, mindig a szakítás, ha esetleg arra jutna, hogy szerelmes az illetőbe, de legalábbis vele akar lenni. Ahogy egy másik eshetőségnél meg az a tisztességes, ha nem teszi tönkre más családok életét, mint szerető.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Olyan helyzetbe kerül, hogy kénytelen lesz megvallani az őszinte érzéseit, gondolatait. Ha pedig még kérik is rá, akkor végképp ne próbálja őket magában tartani. Önnek is jót fog tenni, ha kibeszélheti magából őket és ezzel elősegítheti a kapcsolatuk javulását is. Amiatt se aggódjon, hogy mindezáltal valakinek az Önről alkotott elképzelései megváltoznak. Gondoljon arra, hogy így legalább igazán tiszta lappal indulhatnak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



