Napi horoszkóp - 2019. február 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Igyekezzen igazságosan bánni a környezetében lévő emberekkel. Ma olyan helyzetbe kerülhet, hogy úgy dönthet, önkényesen bíráskodik, vagy meggondolatlanul ítél el másokat. Mindenképpen kerülje a látványos ítéletmondást, mert annak csak az lesz a vége, hogy Ön felett is bíráskodni fognak. Nem veszi észre, de így is puskaporos a hangulat Ön körül, nem kell sok ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bizalmatlan bizonyos emberekkel szemben, pedig érdemes lenne egy kis bizalmat szavaznia nekik. Ne ítéljen elhamarkodottan, adjon nekik egy esélyt, hogy megismerje őket, így akár új munkahelyi kapcsolatok vagy akár barátságok alakulhatnának ki. Lehet, hogy az riasztja meg, hogy a múltban már csalódott, de nem szabad általánosítgatnia az embereket. Régen sem tette, ne pont most kezdje el!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenáron arra törekszik, hogy kivívja magának a figyelmet, megszerettesse magát másokkal. De már túl görcsösen próbálkozik, amibe nemcsak bele fog betegedni, de eredménytelen is lehet, mert egyesek átlátnak magán és könnyen kihasználhatják a vágyait. Megint másokat pedig frusztrálttá tehet azzal, hogy a nyakukban liheg vagy, hogy feltűnően keresi a kegyeiket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Komoly anyagi gondokkal küzd és kilátástalannak találhatja helyzetét. Ne essen kétségbe, mert akkor hajlamos lehet teljesen összetörni vagy rossz döntést hozni. Érdemes lenne gondjairól beszélnie a bizalmasával vagy éppenséggel a családjával, mert van, aki tudna Önnek segíteni, akár megmondaná, mit kellene tennie. Ne szégyellje a helyzetét, mert bárkivel előfordulhat az ilyesmi.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Elkeseríti, hogy nem úgy történnek a dolgok a szerelmi életében, mint várta. Át kellene gondolnia, hogy egyáltalán mennyire reálisan tekint a párjára és a kapcsolatukra. Egyfelől lehetséges, hogy lehetetlen elvárásai vannak kedvesével szemben. Másfelől nem kizárt, hogy azért nem valósulnak meg a vágyai, mert nem is beszél róluk, márpedig valószínűleg a kedvese nem gondolatolvasó. Meglehet, hogy csak beszélnie kellene vele!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Könnyen ki jön a sodrából ma. Már egy aprócska megjegyzésen is felszívja magát és meggondolatlanul elküld másokat melegebb éghajlatra, amit később meg csak bánni fog. Valójában valami zavarja a lelke legmélyén, nyugtalanítja és emiatt mindent és mindenkit púpnak érez a hátán. Pedig talán pont ez lenne a megoldás, beszéljen a gondjairól a barátaival, és ne kergessen el mindenkit a környezetéből.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Megpróbálja átverni a környezetét és beadni nekik, hogy minden a legnagyobb rendben van magával. Csakhogy ezúttal nem megy Önnek a színjátszás és a legtöbben átlátnak magán. Legalább a kedvesének vagy egy közeli barátjának nyíljon meg. Nem kell egyedül szenvednie és szembenézni a gondjaival, kaphat segítséget! Ráadásul egyesek kimondottan úgy érzik, hogy nem bízik bennük és rosszul esik nekik.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma senkihez sincs türelme, így könnyen össze is veszik az emberekkel. Nagyon dolgoznak Önben az indulatok és nem is próbálja meg visszafogni magát. Ne csodálkozzon azon, hogy így csak haragosokat szerez. Bölcsen tenné, ha inkább elkerülné a konfliktusokat és akármennyire is nehezére esik, ne kössön bele másokba, csak azért, hogy levezethesse a feszültségét. Találjon más megoldást!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy rossz hír árnyékolhatja be a napját. Utána csak tovább romlik a helyzet, ha elhagyja magát és úgy van vele, mindent felad, nem érdekli, mert azt hiszi, semmi sem alakulhat már kedvezően. Ne veszítse el a reményt! Inkább beszélje ki magából, ami bántja, ne hallgassa el mások elől, mert úgyis nyitott könyv az ismerősei között. Ha pedig még lehetne segíteni a gondján vagy a kialakult helyzeten, akkor sopánkodás helyett, tegye inkább azt!





BAK: (december 22 - január 20.)

Figyelje meg, hogy milyen szívesen dolgozik olyan dolgokon, amik a szív ügyei, igazán érdekli, vagy pedig tisztában van azzal, hogy jelentős haszna származik belőle. Ajánlatos lenne ezen elgondolkoznia, hogy talán ideje lenne olyan állást keresnie, amit örömmel is végezne. Talán a saját üzletet kellene már beindítania. Gondolja át, milyen lehetőségei vannak, hiszen a mai nap eredménye magáért beszél.





Túl sok félelmet őrizget mostanában, ami egyre rosszabb hatással van a testi és lelki állapotára egyaránt. Ki kellene beszélnie magából. Sokkal könnyebb lesz Önnek és még az is lehet, hogy az, akinek beszél róla, bölcsességgel vagy segítségséggel szolgálhat, de minimum megnyugtatná magát. De még az sem kizárt, hogy beszéd közben, saját maga jönne rá a megoldásra. Tegyen egy próbát ahelyett, hogy tovább őrlődik.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Van egy rettenetesen hosszú listája arról, mennyi mindent kellene elintéznie. Csak akkor van értelme, ha fontossági sorrend szerint halad és elég kitartó, mert ha menet közben megunja egyik másik feladatot, akkor sosem fog végezni, vagyis ne szúrjon ki saját magával. Legyen erős és kövesse a listát, mert annál nyugodtabb hétvége elé fog nézni, és akkor érzi majd magát igazán eredményesnek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



