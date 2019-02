Napi horoszkóp - 2019. február 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma belekezdhet egy új hobbiba, elfoglaltságba, ami egész napra leköt. Nem is gondolta volna, hogy ennyire kellemes, remek időtöltés lehet. Sikeresen meglepi magát vele, már csak azért is, mert nagyszerű hatással van a lelkére. Úgy érzi, megtalálta, ami nyugalmat ad Önnek és kikapcsolja. Persze figyelne oda arra, hogy szeretteire is jusson ideje, nehogy féltékenyek legyenek az új elfoglaltságára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Úgy érzi, párja, szerettei túl sokat várnak el Öntől. Kezd besokallni az érzéstől és attól, hogy folyamatosan küzd a szeretetért, az elismerésért. Talán pont ez a baj, hogy nem adja fel. Ne próbáljon másoknak görcsösen megfelelni, mert bele fog betegedni. Persze adódhatnak kellemetlenségek abból, ha hirtelen mindenkinek nemet mond, de kezdjen el gondolni magára és hagyjon fel mások kiszolgálásával. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Túl sokáig húzott-halasztott bizonyos feladatokat, amik most a körmére égtek. Szédületes gyorsasággal próbálja orvosolni, illetve elintézni őket. Ám nem biztos, hogy olyan célravezető, ha egyszerűen összecsapja őket. Lehet, bölcsen tenné, ha inkább segítséget kérne és biztosra menne a dolgában, hogy nem ront tovább a helyzeten. Megeshet, hogy így nem sok ideje marad a pihenésre, de legalább letudja a kötelezettségeit. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Legyen óvatos, ha önkényesen akar valamit megtenni és azzal nyugtatja magát, hogy a kapcsolatáért vagy egyik szerettéért teszi. A végén nemcsak az derülhet ki, hogy valójában nagyon is önös szándékok vezérelték, hanem az is, hogy többet ártott, mintsem segített. Ha nem akarja elveszíteni az illető bizalmát vagy szeretetét, kétszer is gondolja meg, hogy mit tesz, nem-e árt a kapcsolatuknak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

El kellene beszélgetnie egyik szerettével, barátjával. Talán nem mondja, de szüksége lenne a támogatásra vagy éppen a jó tanácsra. Lehet, már azzal is segít neki, ha meghallgatja. meglehet, hogy ehhez nincs kedve vagy úgy érzi, felesleges, de érdemes lenne megfogadnia a csillagok intelmét. Talán ezúttal áttörést érnek el, vagy igazán segítségére lehet az illetőnek. Nem derül ki, ha nem próbája meg! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Váratlan vendég állíthat be Önhöz, ami először kimondottan bosszantani fogja, hiszen nem készült fel, talán még más programot is szervezett magának vagy pusztán az volt a terve, hogy magára fordít több időt. Ha nem dobja ki az illetőt, még jól is elsülhet a dolog és a végén örülni fog a váratlan látogatásnak. Legyen nyitott ma a meglepetésekre, mert nemcsak ez, hanem más váratlan esemény is érheti! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Szóljon ez a nap önmagáról. Nem kell mindig keresnie a lehetőséget, hogy hasznosan töltse el a napját vagy találkozzon valakivel, akit rég látott, vagy illene vele személyen is tartani a kapcsolatot. Legyen bátran önző és tegye ma azt, amihez igazán kedve van. Ne törődjön azzal, ha valaki megszólja érte, annak nyugodtan mondja el, hogy ennyi magának is jár, de ne is foglalkozzon az irigy, rosszmájú megjegyzésekkel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Mostanában unalmasnak érzi az életét. Egyhangúnak, eseménytelennek. Gondolja át, mire vágyik, mitől érezné azt, hogy él, hogy történik Önnel valami és merje megvalósítani. Ne csak álmodozzon róla, hanem tegyen lépéseket azért, hogy megvalósuljon. Próbálja meg bevonni a szeretteit is, ha jónak látja és változtassanak együtt. Talán még a kapcsolatainak is jót fog tenni! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Valaki nem tartja be, amit ígért Önnek és hatalmasat csalódik az illetőben. Ettől még nem kell teljesen leírnia őt, hanem az októl függően legfeljebb húzzon határokat. Nem baj, ha nem bízik meg mindenkiben feltétlenül, de ne is értse félre a történteket, nem az volt a cél, hogy ezek után senkiben se bízzon meg. Csak éppen fontolja meg, mi alapján osztogatja a bizalmat és nem baj, ha előbb néha rászolgálnak egyes emberek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma egy kissé szétszórt lehet. Elfelejt dolgokat, nemcsak azt, hogy mit és hova tett, hanem azt is, kinek mit mondott, mit ígért és ezekből adódhatnak kellemetlenségei amellett, hogy önmagát is bosszantja az, hogy azt sem tudja, hol áll a feje. Lehetőleg mára semmilyen komolyabb programot ne tervezzen, különben csak bajba keveredhet vagy sosem ér azoknak a feladatoknak a végére, amiket ma szeretne megvalósítani. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nézeteltérése támad egy apróság miatt az egyik szerettével és a dolog odáig fajulhat, hogy a végén már a múltbéli sérelmeiket is felhozzák és arra sem fognak emlékezni, hogy eredetileg min vesztek össze. Valahol már ért ez a vita, mert mindketten feszültek volna és talán nem kevés elfojtott haragot tápláltak egymás iránt. Itt vad ideje annak, hogy kimondják a sérelmeiket, de törekedjenek is arra, hogy megoldást találjanak a helyzetükre. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Olyan hírt kaphat egyik szerettétől, ami érzékenyen érinti. Úgy érzi, mindig másokkal történnek a jó dolgok, Önt pedig messzire elkerülik. Egy kissé féltékeny és irigy lehet másokkal, de szerencsére ezt jól álcázza. Ám az sem sokkal jobb, hogy magában morgolódik. Ne aggódjon, Önnel is történnek majd jó dolgok, amiket elősegíthetne egy kis pozitív gondolkodással! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc