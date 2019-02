Napi horoszkóp - 2019. február 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Saját magát is meglepi azzal, hogy milyen könnyedén mutatja ki az érzéseit. Sokkal szeretetteljesebb a párjával, a szeretteivel, de még barátaival is. Ennek köszönhetően valahogy megnyugszik, elengedi magát, olyan, mintha egy csapásra megszabadult volna félelmitől, aggályaitól. A környezetétől megerősítést kaphat olyan tekintetben, hogy jó úton jár és hogy érdemes továbbra is nyitottnak maradnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szeretne segíteni szeretteinek és megóvni őket a bajtól, a fájdalomtól, ezért igyekszik mindig figyelmeztetni őket a veszélyre és annyi jó tanáccsal ellátni. Csakhogy lehet, hogy pont ezzel árt nekik, hogy nem engedi őket a saját útjukat járni, tapasztalni. Ezért is kelt bennük is feszültséget. Érthető, hogy Ön csak jót akar és aggódik értük, de jelenlegi viselkedésével csak árt a kapcsolatuknak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne hanyagolja el túlságosan a barátait és nemcsak miattuk, hanem maga miatt sem. Lehet, hogy mindig van ezer másik és fontosabb dolga, de attól még szánthatna egy kis időt rájuk, ha akarna. Önnek is jót tenne, ha a hétvégén összefutna velük. Nem ártana felmelegítenie a régi kapcsolatait. Be kell látnia, hogy manapság igencsak leszűkítette az életét a munkára meg esetleg a párkapcsolatára és előbb-utóbb elege lesz abból, hogy nem érik új élmények.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mostanában, ahogy a mai napon, úrrá lesz magán a szorongás és így nemigen lesz kedve semmihez. Maga sem érti miért, de egyik pillanatról a másikra feszülté válik, mint aki fél valamitől, aggódik valami miatt. Nem ártana magába tekintenie, mert ott lelheti meg a választ, ugyanis oka van a rossz érzéseinek. Az derülhet ki, hogy menekül valamitől, mélyen húzódnak magában bizonyos félelmek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az egyedülállóknak érdemes lehet ma kimozdulniuk otthonról vagy randizni menniük, mert akár bele is futhatnak az új kedvesükbe. A párban élőknek sem ártana beiktatniuk valamilyen romantikus programot. Jót tenne nekik és kapcsolatuknak is, amit manapság kissé elhanyagoltak. Talán pont erre lenne szükség, hogy a jegy szülöttei megleljék a lelki békéjüket és újra izgalmasnak érezzék az életüket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Használja ki ezt a napot, mert ma gyorsan és könnyedén érhet feladatai végére. Vagyis ma kellene megejtenie az ügyek intézését, a házi munkát, minden olyat, amit korábban a szőnyeg alá söpört. Semmit se halogasson tovább, mert ma a csillagok aktívan támogatják és nap végére mindent letudhat, amit eltervezett. Vegyen erőt magán, mert később csak bánná, ha nem így tenne!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valaki ma megosztja Önnel féltett titkát. Bármit is hall, igyekezzen megértő lenni az illetővel, ne ítélkezzen, sőt, talán az a legjobb, ha nem is ad neki tanácsot, csak ha nagyon ragaszkodik az illető. Legyen nyitott és mutassa meg, hogy tud Ön élni a magába vetett bizalommal. Ma több ehhez hasonló helyzetbe kerülhet, hogy közvetlen környezete meglepi a viselkedésükkel, a gondolataikkal és nap végére a saját életét illetően is gondolkodóba esik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik szerettével vagy akár a kedvesével hajba kaphat, mert nem értenek egyet. Főleg az a baj, hogy Ön nem is akarja megérteni a másik felet, pedig belegondolhatna a helyébe, illetve fontolóra vehetné, hogy talán mégiscsak neki van igaza, vagy legalábbis neki is. Ha nem a megoldásra törekszik, ami mindkettőjüknek jó lenne, az éket verhet Önök közé. Át kellene gondolnia, mi az igazán fontos Önnek, az igaza vagy a szerette.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az egyedülállók ma sikeresen hódíthatnak. Bár komoly partnert nem találnak, de élvezik a flörtöt és kötetlen kalandozás nyújtott lehetőségeket. A párban élők, a családosoknak érdemes lenne kimozdulniuk otthonról, még akkor is, ha esetleg nem tökéletes idő. A jegy szülöttei már érzik, hogy kezd ellaposodni a kapcsoltuk és sokszor unalmasnak, egyhangúnak találják a napjaikat, ami szomorúsággal tölti el őket.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne feszítse túl a húrt és ne táblázza be magát a hétvégére. Nem ártana ma és holnap átadnia magát a teljes pihenésnek, hogy alaposan kipihenhesse magát. Pláne, ha beteg vagy úgy érzi, hogy le fog betegedni, mert már megjelentek az első tünetek. Minden más várhat. Gondoljon az egészségére és ne csak a kötelezettségeire. Ön is megérdemli, hogy két napig semmit se csináljon, csak pihenjen és aktívan kúrálja magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valaminek a hatására mérlegelni kezdi a kapcsolatát. Azon morfondíroz, van-e értelme tovább küzdeni, folytatni, javítani rajta vagy pedig ideje lenne-e elválniuk. Ne egy nap alatt hozzon döntést és érdemes lenne párját is bevonnia, hogy ő mit gondol erről, de legalábbis mondja el neki, mivel elégedetlen. Ugyanakkor nemcsak kapcsolat terén érzi, hogy változtatnia kellene, hanem az egész életén.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Akár egyedül, akár barátaival, párjával, de menjen ki a szabadba. Jót tenne Önnek a természet közelsége, ha egy kis békesség vagy könnyű mulatság venné körbe. Még az ihlet is megszállná és fantasztikus ötletei támadnának. Ossza meg őket szeretteivel, mert még akár az is lehet, hogy betársulnának vagy megerősítenék abban, hogy valóban érdemes lenne belevágnia a megvalósításukba.

