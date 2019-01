Napi horoszkóp - 2019. január 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ma keményen hajtania, mert annál nagyobb lesz sikere és egyben annál biztosabb is. A csillagok ma megtámogatják a karrierben, hogy eredményes napja legyen. Minden, amit a mai napra tervez, az sikerrel fog zárulni, de nemcsak a saját ügyeiben érhet el győzelmet, hanem akkor is, ha másoknak kíván segíteni. Ez nem jelenti azt, hogy vegye át mindenkitől a munkát vagy segítsen az összes embernek, de néhány szerettét ajánlatos lenne kisegíteni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem várt találkozásban lehet ma része. Meglehet, hogy egy régi ismerősével, barátjával hozza a sors, de az sem lehetetlen, hogy akár a leendő kedvesével. Legyen nyitott arra, hogy ma bármi megtörtént. Hallgasson a megérzéseire, mert azok fogják elvezetni ehhez a bizonyos személyhez. Mindemellett karriere kitartóan felfelé ível, egyre több lehetősége nyílik arra, hogy előretörjön vagy plusz pénzhez jusson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kissé csípős, morgós lehet ma. Nem is csoda, hiszen testileg-lelkileg ki van fáradva. Talán már a kiégés veszélye is fenyegeti, annyira maga alatt van és valósággal keresi a lehetőséget, hogy belekössön másokba. Pedig jobban tenné, ha fékezni az indulatait és megpróbálna befelé fókuszálni, hogy meglelje azt, ami bántja, illetve megszabaduljon a stressztől és felgyülemlett negatív energiáktól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha kellemetlen tünetet tapasztal, főleg huzamosabb ideje, akkor ne halogassa tovább, hogy felkeresse orvosát. Lehet, hogy nincs is semmi komoly problémája, de ettől függetlenül nem érdemes kockáztatnia. Menjen biztosra és tegyen meg mindent az egészségéért. Illetve ha egyik szerette beteg a környezetében, akkor ugyancsak rá kellene vennie arra, hogy kúrálja magát vagy orvhoz menjen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma találkozhat valakivel, aki mélyen megérinti a szívét. El se akarja hinni, hogy az illetővel már az első pillanattól kezdve meg lesz az összhang. Ne zárkózzon el előle, hanem hagyja, hogy megismerje, és ne féljen attól, hogy túl hamar szeret bele. Merje kimutatni az érzéseit. Ugyanezt kellene tenniük a párban élőknek is. Nyíljanak meg kedvesüknek, mutassák meg érzékeny oldalukat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Könnyen megtalálja ma a közös nevezőt a kollégáival, még azokkal is, akikkel korábban rossz vagy semleges volt a viszonya. Ha ma minimális erőfeszítést tesz azért, hogy működjön a kapcsolatuk, akkor még barátságok is szövődhetnek, de legalábbis kimondottan sokat javulhat a velük való kapcsolata. A munkahelyen belül vagy akár kívül, ne féljen új kapcsolatokat létesíteni, mert a szinglik akár így a szerelemre is rálelhetnek.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A párban élők kapcsolata komolyra fordulhat és felmerülhet az összeköltözés, házasság vagy éppenséggel a családalapítás kérdése. Persze nem egy nap alatt kell döntéseket hozniuk, de érdemesnek nyitottnak lenniük. Az egyedülállók, akiknek van kiszemeltjük, érdemes lehet lépéseket tenni az irányába, mert minden esély megvan arra, hogy akár viszonzásra lelnek az érzéseik. Lehet, hogy már ma alkalmuk nyílik arra, hogy szerelmet valljanak.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egyeseknek még nem sikerült tisztázniuk az érzéseiket a jelenlegi vagy éppenséggel a volt kedvesükkel szemben. Megérné lépéseket tenni azért, hogy ez bekövetkezzen, mert különben nem fognak tudni új kapcsolatot kezdeni vagy pedig a jelenlegiben elmélyülni. A párban élőknek egyértelműen a kedvesükkel kellene beszélni a problémájukról, ám azok, akik nemrég szakítottak, kerüljék annak lehetőségét, hogy felvegyék a kapcsolatot a volt kedvessel.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Munkahelyén pozitív változás várható. Ha képes meglovagolni a lehetőségeit, akkor egy-kettőre előreléphet, vagy akár fizetésemeléshez juthat. Másoknak esélyük adódhat arra, hogy saját vállalkozásba kezdjenek vagy valakihez betársuljanak. Érdemes nyitott szemmel járniuk, mert ez egy rendkívül szerencsés nap lehet a jegy szülötteinek, ha ők is úgy akarják. Amennyiben nem elég bátrak, később bánni fogják, hogy nem éltek a lehetőségeikkel.





BAK: (december 22 - január 20.)

A mai napon főleg a jövője megtervezése köti le. Mérlegeli a lehetőségeit, egyáltalán szétnéz és utána jár, mik vannak. Egyedül azokat a lehetőségeket kerülje, amik rövid időn belüli meggazdagodást kínálnak, mivel azokkal pórul járna. Viszont érdemes lehet meghallgatnia szakértő ismerősei vagy barátai tanácsait, mert életképes ötleteket adhatnak Önnek. Azon is érdemes lenne elgondolkodniuk, hogy továbbtanulnak.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Legyen óvatos, mert ma elszaladhat Önnel a ló. Azt hiheti, hogy Ön sokkal különb másoknál, ám a sors egy hirtelen csavarral bebizonyíthatja, hogy ez nem így van. Ezért óvatosan kérkedjen vagy nézzen le másokat. Azt talán így sem ússza meg, hogy mások kritizálják, a viselkedését, az egóját, ami ráébresztheti arra, hogy talán valóban túlcsordult az önbizalma. Igyekezzen szerényebb lenni!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha a fejébe vesz valamit, azt csinálja is végig. Manapság túl sokszor csinálta már azt, hogy kitalált valamit és az utolsó pillanatban meggondolta magát, mert megijedt a feladattól, a lehetőségtől, és eluralkodott magán a kishitűség vagy a félelem az ismeretlentől. Ezért, amit ma a fejébe vesz, azt mindenképpen vigye véghez és meg fogja látni, hogy jól is elsülhetnek a dolgok és sikeres lehet.





