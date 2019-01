Napi horoszkóp - 2019. január 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Pozitív változásokra számíthat szerelmi és szakmai téren egyaránt. Egyik pillanatról a másikra történhetnek meg ezek a bizonyos a jó dolgok. Csipkednie kell magát, hogy le ne maradjon az élményekről, illetve a lehetőségekről. Szerencsére nem csak egy napig tart majd a csoda, hiszen hosszú távra szólnak a kedvező változások. Ezért olyan fontos, hogy már most kihasználja a lehetőségeit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma Önhöz fordulhat egy barátja, közeli ismerőse a problémájával. Lehetőség szerint hallhassa meg, de kerülje azt, hogy mindenáron tanácsot akarjon neki adni. Éppen elég az, hogy meghallgatja. Rosszul sülhet el, ha feltétlenül bele kíván szólni az életébe vagy tanácsot adna neki, mert bár jóhiszeműen teszi, ha rosszul sülne el valami, Önt tenné felelőssé. Ebből kifolyólag ma ráébred arra, hogy talán sok esetben Ön is túl sokszor hallgatott másra, semmint magára.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Görcsösen próbál bizonyos dolgokat előmozdítani, siettetni, ami igazából nem szerencsés, mert minél jobban erőlködik, annál nehézséggel, akadállyal fogja szembetalálni magát. Ezért nem csak a sikert, a munkahelyi előrelépést, hanem mást se próbáljon meg siettetni. Legyen türelmes szeretteivel és azokkal szemben is, akiktől választ vár. Terelje el a figyelmét, úgyis lenne épp elég más dolga, amire koncentrálhatna.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Be kell látnia, hogy túl sok mindent vár el magától, méghozzá rövid időn belül. Ne akarjon annyira mindent egyszerre megvalósítani. Inkább állítson fontossági sorrendet. Igazán megnyugodhatna, hiszen bőven időben van, nem késett le semmiről, úgyhogy ne egy hét alatt akarja megalapozni a jövőjét. Különben is, nem ártana néha kikapcsolnia, élvezni az életet, ne mindig csak a sikerhajhászáson járjon az esze.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Végre megoldódni látszik egy régóta húzódó egészségügyi problémája. Meglehet, hogy megoldást, gyógymódot talál rá, vagy maga a probléma kezd el megszűnni, de ez hatalmas erőt ad Önnek. Ismét bizakodni a jövőjét illetően, és az önbizalma is helyrebillen. Támaszkodjon bátran szeretteire, nem kell folyton előadni az erős és legyőzhetetlen oroszlánt. Nem baj, ha olykor gyengédségre és megértésre vágyó kiscica.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan problémával szembesülhet vagy a következő napokban, amit talán elsőre megoldhatatlannak tűnik, legalábbis az Ön számára. Érdemes lenne fontolóra vennie, hogy segítséget kér. Ne gyengeségként könyvelje és ne is szégyenként, hiszen bárkivel előfordulhat és szerettei is örülnének annak, ha végre ők is adhatnának Önnek valamit. Így hát tegyen magának szívességet és ne szenvedjen feleslegesen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bármiről is legyen szó, most jól teszi, ha inkább az eszére hallgat. Csak kellemetlensége származhat abból, ha inkább a kusza érzéseire hallgat, amik jelenleg csak félrevezetnék. Meglehet, hogy menekül a valóság elől, egy bizonyos tény vagy válasz elől és szeretné álomvilágba ringatni magát, de ezt most rosszul teszi. Inkább szembesüljön most a valósággal, mintsem később keljen még nagyobbat csalódnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valaki szívfájdító csalódást okoz Önnek és nem bír napi rendre térni felette. Annyira megrendül a bizalma, hogy hirtelen az egész világot sötétnek és gonosznak tartja. Pedig egy ember bűne még nem mindenki másé is. Mielőtt végleg elítélné az illetőt vagy megszakítaná vele a kapcsolatot, próbálja meg kideríteni, mi lehetett az oka, amiért cserben hagyta vagy amiért összetörte a szívét.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Remek munkaajánlatot kaphat ma, de jobb, ha nem mond rá azonnal igent. Inkább bizonyosodjon meg arról, hogy nem átverés-e, hogy minden úgy van, ahogy mondják. Érdemes lehet akár egy bizalmasával is beszélnie róla és ha végül úgy látja, valóban olyan jó, amilyennek látszik, vagy előadták, ne habozzon megragadni a lehetőséget. Viszont a pénzzel ne játsszon, kerülje a szerencsejátékot és a befektetéseket.

BAK: (december 22 - január 20.)



Akármivel kapcsolatban is igyekezett eddig áttörést elérni, végre sikerrel jár. Megnyílhat a pénzcsap, megnyílnak Ön előtt az ajtók és előrébb léphet a karrierjében vagy éppenséggel valaki a szívét tárja fel Ön előtt. Talán mindkettő. Ne habozzon besétálni az ajtókon, megragadni a lehetőségeket, hiszen ezért küzdött annyit. Higgye el, hogy ez nem álom, ne keresse a dolog buktatóit, csak ugorjon fejest az új dolgokba!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy érzi, senki sem érti meg igazán. Magányos és szomorú a mai napon, pedig valójában semmi oka rá. Az igazság az, hogy érzékenyebb fázisában van és hajlamos eltúlozni a dolgokat. Ám az is lehet, hogy nem jól fejezi ki magát, környezete félreérti vagy azt gondolják, minden a legnagyobb a rendben van Ön körül, nincs szüksége segítségre. Talán ez lehet a válasz arra, miért nem kap annyi figyelmet és szeretetet, mint amennyire éppen vágyik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bizonyos témákban hajlamos azt hinni, hogy tévedhetetlen, jobban ért hozzá, mint bárki más. Ne bízza el magát, mert ma valaki bebizonyíthatja ennek az ellenkezőjét és akár elismeri nyíltan, akár nem, de kétségkívül új dolgot hallhat. Legyen nyitott mások nézeteire és ne felejtse el, hogy Önnek is van hová fejlődnie. Talán kezdhetné azzal, hogy egy kis alázatosságot tanul.

