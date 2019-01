Napi horoszkóp - 2019. január 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nosztalgikus nap vár Önre. Saját magát is meglepi azzal, hogy mennyire megrohamozzák az emlékek, és hogy sokuk önkéntelenül is mosolyt csal az arcára. Visszavágyódik a múltba és azon kezd merengeni, miként érhetné el, hogy ismét minden olyan legyen, mint régen, vagy legalábbis bizonyos dolgok. De nap végére már megkönnyebbül a szíve és elfogadja, hogy már semmi sem lesz olyan és a jelenben kell boldogulnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már régóta kitartóan gyakorolja a pozitivitást és ma különösen érezni fogja áldott hatását. Derűs szívvel tekint a jövőbe és képes még a problémás ügyeiben is meglelni a tanulságot vagy a jót. Máskor elszomorítaná, hogy még nem találta meg a módját vágyai eléréséhez, de jelenleg ezzel kapcsolatban is úgy van, hogy ami késik, nem múlik. Kimondottan árad önből az önbizalom és e téren pozitív visszacsatolásokat is kapni fog a környezetéből.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kivételes munkaajánlatot kaphat, vagy felmerül egy társulás lehetősége, ám Ön habozik, mert kishitű. Ne hagyja veszni a lehetőséget azért, mert nem bízik magában eléggé. Legyen bátor és fusson neki! Adjon hangot aggodalmainak és még az is lehet, hogy aki felajánlotta a lehetőséget, eloszlatja félelmeit. Ugyanakkor más ismerőseitől is megerősítést kaphat a mai napon és igazán elhihetné, hogy nemcsak jó kedvre akarják Önt deríteni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen veszi le ma mások válláról a terhet. Ez igazán rendes Öntől, de azért gondoljon bele abba, hogy valóban belefér-e az idejébe és van-e rá elég energiája, nehogy az derüljön ki, hogy túlvállalja magát. Az sem lenne szerencsés, ha valójában csak így akarna elmenekülni a saját gondjainak megoldása elől, hogy igyekszik mások problémáját megoldani, mert így csak árthat magának. Tehát csak annyira legyen jótékony, amennyire tényleg belefér!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemetlen helyzetbe kerülhet azáltal, ha túlságosan fél kimutatni az érzéseit. Lehet, hogy nem az a fajta, aki könnyedén vagy szívesen tárja ki a nagyvilág elé érzéseit, de legalább bizonyos szerettei előtt meg kellene tennie, másként félreérthetik Önt és úgy érezhetik, nem szereti őket vagy haragszik rájuk. Főként a párja az, aki bizonytalan Önnel szemben. Beszéljen neki érzéseiről!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen türelemmel, mindennek el jön az ideje. Minél jobban erőltet bizonyos dolgokat, annál távolabb kerül tőlük. Ezért ne erőltesse, hogy mások döntést hozzanak, főként a párjával szemben kellene több megértést és türelmet tanúsítania. Ha így cselekszik, meg fogja kapni azt, amire vágyik, illetve megszületik a döntés is. Jusson eszébe, hogy Ön sem szereti, ha siettetik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Előtörhet magából a féltékeny énje, aminek következtében hajba kaphat a kedvesével. Óvatosan gyanúsítgassa bármivel is, mert többet árthat a kapcsolatuknak, mintsem gondolja. Sértő lehet kedvesére nézve, hogy ennyire nem bízik benne vagy talán soha nem is bízott egészen. Legyen vele őszinte, de igyekezzen megőrizni a higgadtságát és ne az legyen az elsődleges cél, hogy a saját igazát bizonygassa.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglehetősen szigorú másokkal szemben olyan tekintetben, hogy elvárja, hogy ugyanolyan pontosan, precízek, dolgosak legyenek, mint Ön. Nem várhatja el mindenkitől, hogy a munka hősei legyenek vagy, hogy követendő példaként tekintsenek Önre. Ráadásul, ha megjegyzést tesz rájuk vagy megfedi őket, még rosszabb lesz. Ne így kívánjon példamutató lenni, mert ezzel csak magára haragít másokat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl sokat dolgozik manapság és elhanyagolja barátait, de talán még kedvesét is. Ezzel csak azt éri el, hogy mindenki eltávolodik Öntől. Nem azért, mert nem tudnak várni, hanem mert nem látják annak a jelét, hogy velük is szeretne lenni. Másfelől érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy valóban megéri-e ennyit dolgozni és mellőzni szerettei társaságát. Ők megértőek és türelmesek magával szemben, csak éppen nem veszi figyelembe a vágyaikat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem lenne túl bölcs bosszúhadjáratot indítania azzal eszemben, aki megbántotta, megsértette. Lehet, hogy másnak ás vermet, de maga esne bele. Inkább beszéljen vele, mondja el, mit érez és törekedjen arra, hogy megbocsásson neki, hiszen az is igaz, hogy előbb-utóbb mindenki megkapja a méltó jutalmát, nem biztos, hogy Önnek kellene igazságosztó szerepet játszania, mert a végén bajba kerülhet.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kissé maga alatt van, mert úgy érzi, Ön mindent megtesz másokért, míg mások szinte semmit sem tesznek Önért. Vagyis nem érzi, hogy kelően kölcsönösen lennének a kapcsolatai, márpedig most Önre is ráférne a lelki támogatás, a segítség. Ám azzal semmit sem ér el, ha ezt mások szemére veti. Persze alkalomadtán finoman, de egyenesen közölheti velük, ám nincs értelme vitát robbantani ki ebből.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Haladjon tovább az úton. Nem kell mást tennie, mint végeznie a dolgát, és ne hagyja, hogy figyelme elkalandozzon. Ne vesszen el a részletekben és ne csak álmodozzon. Most sok minden a gyakorlatiasságon múlik, éppen ezért kellene jobban koncentrálnia. Ma sikeres nap elé nézhet amennyiben elvégzi a feladatait és semmit sem söpör a szőnyeg alá. Továbbá sokat segíthet ma Önnek az, ha képes rugalmasan kezelni bizonyos dolgokat és személyeket.

