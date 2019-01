Napi horoszkóp - 2019. január 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl gyorsan történnek életében az események és összezavarodik. Mint akinek kihúzták a lába alól a talajt, már fogalma sincs arról, mit kellene tennie, merre menjen. Ráadásul átalakulóban vannak a kapcsolatai is. Egyesekkel érezhetően szorosabbá válik, míg másokkal inkább laza lesz. Jól teszi, ha hagyja, hogy végbe menjenek a változások és nem próbálja megakadályozni őket, vagyis ne tartsa vissza azokat se, akik menni szeretnének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyantól kaphat segítséget, akitől a legkevésbé se várná. Kellemesen csalódik az illetőben, ugyanakkor lesz olyan is, akiben szimplán csak csalódik, mert cserben hagyja Önt. A napokban megmutatkozhat, hogy ki az igazbarát és ki nem az. Ezt sajnos szomorúság is kíséri, de azért örömökben is lesz része. Gondoljon arra, hogy jobb ez így, és talán el is kellene engednie a hamis barátokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Mostanában azt érzi, hogy a kedvese elhanyagolja, ám ezt nem a legmegfelelőbb módon adja a tudtára és azt éri el vele, hogy összevesznek. Gondolja át, mit is akar vele közölni és hogyan teszi. Amellett ne csak a saját érdekére gondoljon, hanem az övére is. Manapság mindenkivel szemben kissé önző és sokszor azt nézi, hogy Önnek legyen jó és kapja meg azt, amit szeretne, és nem veszi figyelembe mások érzéseit, vágyait. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Hajlamos a kedve szerint variálni a feladatokat és nem a fontossági sorrendet tartja szem előtt. Lehet, hogy bizonyos feladatokhoz nincs kedve, de ne borítsa fel a rendszer, hanem igenis a sürgős vagy éppen fontos feladatokat lássa el, és utána azokat, amik ráérnek, vagy amiket szívesen csinál, mert különben kellemetlen helyzetben találhatja magát. Arra sem ártana ügyelnie, hogy ne vesszen el a részletekben. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Túl sokat aggodalmaskodik manapság. Nemcsak a saját helyzete miatt, hanem mások miatt is. Önmagában is probléma, hiszen a túlzott stressz kikezdheti az idegeit, a gyomrát és más kellemetlenségei adódhatnak belőle. Ugyanakkor szeretteinek is az idegeire mehet azzal, ha folyton anyáskodik, meg akarja nekik mondani mikor és mit tegyenek. Kezdjen el dolgozni magán és vessen véget az örökös stresszelésnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyre elégedetlenebb a szerelmi életével, a párkapcsolatával is ma juthat el arra a pontra, hogy kitör és drasztikus lépésre szánja magát. Az egyedülállók belevethetik magukat az első szembejövő karjaiba vagy más meggondolatlan lépésre szánhatják el magukat. A párban élők pedig szempillantás alatt véget vethetnek a kapcsolatuknak. Nem biztos, hogy ezek a helytelen megoldások, de inkább vegye fontolóra őket, mielőtt megtenné! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kifejezetten tevékeny napja lesz, de ez Önt kimondottan megelégedéssel tölti el. Használhatja kreativitását és más egyéb képességeit, amelyeknek köszönhetően sikert érhet el. Ugyanakkor nem ártana kicsivel többet törődnie magával, mert előszeretettel foglalkozik mások bajával, illetve boldogításával, de nem ártana magára is gondolnia, még akkor is, ha úgy érzi, hogy minden rendben van. Ezt kell elérnie, hogy így is maradjon! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Sajnos nem jön össze valami, amiben nagyon bízott, vagy amit egyenesen biztosra vett. Ez a kudarcélmény valójában egy jel, ami arra utal, hogy túlságosan elbízta magát vagy, hogy nincs tisztában a képességeivel és a határaival. A cél az, hogy ezt tudomásul vegye és változtasson rajta, így legközelebb már célt fog érni. Úgyhogy fel a fejjel és ne vesszen el az önsajnálat mocsarában! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen óvatos, ha mások dolgába kívánja beleártani magát, és mondjuk szeretne két embert kibékíteni és békebírót játszik, ugyanis Ön húzhatja a rövidebbet és nem csak abban a pillanatban, de azt is elérheti, hogy egyik személyt magára haragítsa. Nem ártana azon vágyából is engednie, hogy mindenáron arra törekszik, hogy mások szeressék. Ahelyett, hogy erre hajaz, és ezért küzd, inkább foglalkozzon többet magával. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ez egy olyan nap, amikor végre hangot ad érzéseinek, gondolatainak és olyan dolgokat is kimond, amelyek eddig komolyan nehezére estek, akár titkolta is őket. De nem csak Önnek lesz ilyen napja, hanem a környezetének is, ezért érzelmileg kissé megrázó nap elé néz. Ám erre van szükség ahhoz, hogy kapcsolataiban teljes legyen az őszinteség. Főként a párkapcsolatában lehet ez megrázó, de ugyanakkor felemelő is. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma találkozhat valakivel, aki mély benyomást tehet Önre. Ha egyedülálló, akkor nincs is ezzel baj, ha kedvére van a személy, akkor akár engedhetne is a csábításnak. Ám ugyanez megtörténhet a párban élőkkel is, akik komoly kísértésnek lesznek kitéve. Míg a szinglikre kellemes nap, este várhat, a párban élőkre lelkileg megterhelő és akár lelkiismeret-furdalással, ha engednek a másik félnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne akarjon olyannak látszani, illetve az lenni, ami igazából nem maga. Nem kell megjátszania, hogy kemény, semmi sem hatja meg, miközben valójában szenved, bizonytalan vagy nagyon is aggódik. Egyik sem jó, éppen ezért legalább ne kínozza magát azzal, hogy próbálja magát olyan szerepbe zsúfolni, ami láthatóan tönkre teszi. Nyugodtan adja önmagát, de közben törekedjen arra, hogy meglelje magában a harmóniát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc