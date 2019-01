Napi horoszkóp - 2019. január 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, ha azt kívánja bizonygatni, hogy Ön jobb vagy sikeresebb, mint kollégái vagy szerettei, ugyanis könnyen megbánthatja őket és azt érezhetik, hogy lenézi őket. Jobban tenné, ha szerénynek mutatkozna, azzal sokkal jobban kivívhatná szeretetüket és elismerésüket. Anélkül is elismernék képességeit, vagy az igazát, hogy azt hangoztatná. Célszerű lenne türelemmel kivárnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elbizonytalanodik a kapcsolatát illetően. Kételkedik az érzéseiben, nem biztos, hogy valóban annyira, vagy egyáltalán még szereti a kedvesét. Bár abban sem biztos, hogy a párja miként érez Ön iránt. Jobb nem cipelni ezeket az aggodalmakat, hanem letisztázni őket, vagyis mielőbb beszéljen a párjával őszintén arról, mit érez, mert még időben vannak ahhoz, hogy akár megmenthessék a kapcsolatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Óvatosan alapozza döntéseit vagy tetteit pletykákra. Manapság könnyen csőbe húzhatják. Gondoljon arra, hogy talán nem is igaz, lehet, hogy az illető szándékosan meg akarja téveszteni. Inkább nyomozza ki az igazságot, mert azzal megakadályozhatja, hogy kellemetlen helyzetbe hozza magát. Manapság amúgy is kissé hiszékeny, vigyázzon, mert ezt mások kiszúrják és visszaélhetnek vele!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma csak úgy sugárzik. Tele van élettel, energiával, fantasztikus a kedve. Semmi sem tudja kimozdítani ebből az áldott állapotból. A legjobb az egészben, hogy ezt könnyen ráragasztja másokra is. Használja ki, hogy fényt vihet mások életébe, merje őket motiválni és mutassa ki bátran nekik a szeretetét. Nemcsak azért, mert ezzel jót tesz, hanem mert ez valahol Önt is boldoggá fogja tenni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha egyedülálló, akkor készüljön fel, mert ma egyenesen megszállják Önt a hódolók. Amennyiben tudatosan szeretne hódítani, megnyugodhat, szinte senki sem bír majd Önnek ellenállni. Még az is lehet, hogy ma társra lelnek! De ugyanez igaz a párban élőkre is, akik újra meghódíthatják a kedvesüket és elérhetik, hogy teljesítse a vágyukat. Ez a szerelem napja az Oroszlánok számára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ajánlatos lenne megfogadnia szerettei, barátai tanácsát. Ne higgye, hogy Ön mindig mindent jobban tud. Néha igazán lehetne nyitottabb arra, amit mások mondanak, mert másképp látják a dolgokat, mint Ön. Ebben az esetben is az derülhet ki, hogy értékes tanácshoz, segítséghez juthat, csak tudja legyőzni a büszkeségét. Bízzon bennük és hagyja, hogy olykor ők segítsenek magán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Változóban vannak a kapcsolatai, de ez az Ön számára is nyilvánvaló. Egyes viszonyai érezhetően megerősödnek, még akár olyanok is, amelyekről pont az ellenkezőjét feltételezte. Viszont amelyekről meg azt hitte örökké tartanak, azok között akadhat olyan, amelyik annyira megromlik, hogy akár véget érhet. Ha így történne, engedje el, hiszen nem érdemes olyat feltartóztatni, aki menni akar. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Áldozatos munkájáért és tehetségéért megkaphatja az előléptetést, a fizetésemelést, valamiféle elismerést, amire vágyott, és ami egyben kapóra is jön. Mindenképpen érdemes lenne elfogadnia és megünnepelnie, hiszen megdolgozott érte. Mindemellett más egyéb kellemes meglepetésben is lehet része, amit kedvesének vagy barátainak köszönhet. Ma igazán olyan érzése lehet, hogy Fortuna kegyeltje. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ez a nap is meglehetősen mozgalmasan alakul. Újabban felpörögtek életében a dolgok, rendesen kapkodnia is kell a fejét, ha nem akar valamiről lemaradni. Ám a csillagok mégis azt javasolják, hogy próbáljon lelassítani és kerülje a hirtelen lépéseket és döntéseket. Lehet, hogy úgy érzi, sikerült felvennie a ritmust, ám még akkor is előfordulhat, hogy nem figyel eléggé, és hiba csúszhat a gépezetbe. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ideje lenne cselekvésre bírnia magát. A sorsa az Ön kezében van. Ne várjon a csodára vagy arra, hogy valaki megsegíti. Tegyen lépéseket céljai elérésének érdekében. Mostanában Öntől kissé szokatlan módon, többet álmodozik, mintsem cselekszik és hajlamos hiú ábrándokba ringatja magát, úgy viszont várhat arra, hogy bármi is történjen. Kezdjen el tervezni és járjon utána, hogy milyen lehetőségei vannak! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen óvatos, mert valaki pletykál a háta mögött és rossz dolgokat terjeszt Önről. Nem ártana utána járnia ki lehet az. Nem feltétlenül az a cél, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét, hiszen akik ismerik, kedvelik, nem is veszik komolyan a hallottakat, de ettől még nem kellene hagynia, hogy valaki befeketítse féltékenységből, vagy azért, mert az Ön helyére pályázik, esetleg korábban megbántotta valamivel az illetőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne mindig csak a hibáit keresse a partnerének. Talán valóban nem tökéletes, ám Ön sem az. Ha csak a hibáit hangoztatja, illetve azokat tartja szem előtt, szétzúzza a kapcsolatukat. Koncentrálj a pozitívumokra, mert igenis vannak és igyekezzen inkább dicsérni a kedvesét, hiszen azáltal erősítheti meg a pozitív cselekvésben. Továbbá azt se felejtse el, miért szeretett bele, hiszen számos előnyös tulajdonsága is van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp