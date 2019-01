Napi horoszkóp - 2019. január 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában jönnek-mennek emberek az életében, és ez kicsit megviseli. Gondoljon arra, hogy így legalább olyan személyek maradnak az életben, akikben igazán megbízhat és szeretik Önt. Érthető, hogy bántja a régi kapcsolatainak a felbomlása, de el kell engednie bizonyos személyeket, főleg azokat, akik menni akarnak. Azokat pedig különösen becsülje meg, akik hibái ellenére is szeretik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jelentős lépéseket tehet annak érdekében, hogy vágyai megvalósuljanak. Csak legyen kitartó és szorgalmas és már ma áttörő sikert érhet el. Még ha kisebb akadályokba, bukkanókba ütközik, akkor se adja fel. Érdemes ma és a következő napokban is küzdenie. Barátai, kollégái lélekben erősítik, merítsen erőt a szavaikból. Legyen belátó és hallgassa meg a bölcsek, tapasztaltak jó tanácsait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha ma valakinek tanácsot ad, jól figyeljen oda, mit mond, mert az illető készen áll arra, hogy megfogadja azt, amit hall. Éppen ezért figyeljen arra is, ha csak futólag mond valakinek valamit, mert azt is készpénznek veheti az illető. Azért is jó erre odafigyelnie, mert elkerülheti, hogy esetleg később felelőssé tegyék magát. Persze a dolog jól is elsülhet, de inkább ne kockáztasson!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma azt sem tudja, hol áll a feje. Pedig egyáltalán nem kell sietnie, pörögnie, csak valahogy nincs képben a dolgokkal, egy kissé szét van csúszva. Éppen ezért jó lesz, ha odafigyel a munkájára és arra, kinek, mit mond, mert egy-kettőre nehéz helyzetben találhatja magát. Lehetőség szerint ma ne vágjon bele új feladatokba, ne vállaljon szívességeket, csak azt próbálja elvégezni, amit kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha régóta halogat egy bizonyos kezelést vagy, hogy meglátogassa orvosát. akkor éppen itt lenne az ideje annak, hogy elmenjen oda. Ne húzza tovább a dolgot és ne akarja megvárni, amíg kritikus lesz az állapota. Ma szerencsésen elintézheti az orvos látogatást és akár pozitív irányba fordulhat az állapota. Utána már attól jobban fogja érezni magát, hogy túl esett rajta és képbe került az állapotával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma mindenáron bizonyítani akar a környezetének. Meg akarja mutatni, hogy mennyivel jobb, tehetségesebb vagy éppenséggel szebb. Amíg ezt úgy teszi, hogy közben nem bánt és aláz meg másokat, addig rendben is van és pozitív visszacsatolásokban nem lesz hiány. De, amint túlzásba viszi, kellemetlen helyzetben találhatja magát és ne is csodálkozzon azon, hogy környezete haragszik magára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mindenáron beakarja bizonyítani másoknak, hogy Ön képes megoldani azokat a feladatokat, helyzeteket, amiket más nem és képes túlragyogni őket. Mindezt igyekszik lazán és mosolyogva tenni, de valójában csak szenved. Érdemes lenne fontolóra vennie, hogy talán őrültség, amit csinál, hogy olyan dolgokat erőltet, amik szemmel láthatóan nem működnek és talán ezért adták fel mások is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne csak üljön a babérjain, hanem cselekedjen. Ez egy olyan nap, amikor érdemes hajtania, még akkor is, ha nem látja értelmét, nincs kedve hozzá, hiányzik a motiváció. Mindenképpen tegye oda magát, mert nem várt sikerrel, meglepetéssel számolhat a nap végén. Talán épp ma ér el áttörést vagy figyelnek fel Önre a felettesei. De ha az se utolsó ok, hogy legalább egy igazán eredményes napot tudhat a magáénak!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem elég álmodoznia a változásokról és hosszan tervezgetnie őket. Ha valóban szeretne kilépni a jelenlegi helyzetéből, és változtatni óhajt, akkor időszerű lenne cselekvésre bírnia magát. Elég lenne körbenéznie és már találna is olyan utat, amin elindulhatna. Ne arra várjon, hogy valaki noszogassa, vagy partnere legyen benne. Merjen egyedül is döntéseket hozni és vállalja értük a felelősséget!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Utálja a bizonytalanság érzetét, de ezúttal nem tehet ellene semmi, mivel olyan dolog miatt aggódik, amit nem tud annál jobban befolyásolni, mint amennyire teszi. Ám az igazság az, hogy jobban aggódik a dolog miatt, mint kellene, sötétebben is látja a valósághoz képest, vagyis épp az ideje, hogy megtanulja kezelni a bizonytalanságot, nem pedig kétségbeesni miatta. Attól még, hogy valami nem egészen stimmel az életében, nem kellene kiborulnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ismét szembesülnie kell azzal, hogy nem jól ossza be az idejét. Folyton elkésik mindenhonnan, nem végez időben a feladataival. Szinte semmire sincs igazán ideje, szerettei elhanyagolva érzik magukat, de még a lelke is, amiért arra sincs elég ideje, hogy önmagával foglalkozzon. Nem ártana ezen mielőbb változtatnia, máskülönben már az év elején kudarcok érhetik és az energia is elfogyhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Olyan dologgal kell ma foglalkoznia, ami látszólag meghaladja a képességeit. Ám egyáltalán nem olyan rossz a helyzet. Talán még önmagát is sikerül meglepnie azzal, hogy milyen jól teljesít abban a bizonyos helyzetben vagy, hogy egyáltalán el tudja lázni a feladatot. Ez mindjárt fel is dobja a napját és azon kezd gondolkodni, hogy miként kamatoztatná a képességét vagy milyen előnyökhöz juthatna általa.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc