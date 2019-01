Napi horoszkóp - 2019. január 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



El kellene fogadnia, hogy bizonyos dolgok felett nincs hatalma, akármennyire is szeretné, hogy legyen. Éppen ezért ne is erőltessen bizonyos dolgokat, hanem engedje el őket. Ha nem teszi, akkor csak fájdalmas tapasztalás és kudarcélmény fogja érni. Inkább ússzon az árral és használja ki azokat a lehetőségeiket, amelyekkel élhet. Közben ügyeljen arra, hogy ne csak a saját igazságát fújja, hanem hallgassa meg másokét is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne mindig csak mások problémáival foglalkozzon, hanem a sajátjával is. Ne keressen tovább kifogásokat, hanem nézzen szembe a gondjaival. Különben is, csak akkor tud igazán jó tanácsokat adni másoknak és egyáltalán hiteles lenni a szemükben, ha a saját élete is rendezett. Nem kell mást tennie, mint rendbe tennie a kapcsolatait és őszintén megvallania magának a gondjait illetve annak, akivel kapcsolatosak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma csak magára hagyatkozhat, ugyanis kollégái nincsenek abban a hangulatban, hogy segítsenek Önnek, vagy egyáltalán barátságosak legyenek. Ez nem maga ellen szól, egyszerűen rossz napjuk van, és ha nem akarja, hogy Önnek is az legyen, akkor jobban teszi, ha elkerüli őket és igyekszik mindent egyedül megoldani. Nem olyan lehetetlen, mint képzeli, és még arra is rájöhet, milyen előnyei vannak az önálló munkának.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma meggondolatlan és hirtelen haragú lehet, aminek következtében hibákat ejthet, kellemetlen vagy éppen kínos helyzetbe hozhatja magát, illetve könnyen összeveszhet másokkal, amiért nem képes uralkodni az érzésein. Inkább lassítson le, végezze a maga tempójában a feladatait, és igyekezzen nem minden apróságon kiborítani a bilit. Annál még az is jobb, ha már falakat húz maga köré.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes nap vár Önre, amit főleg kollégáinak, jó barátainak köszönhet, akik bearanyozzák a napját és mellettük a munka is szórakozás lesz. Munka után pedig igazán kirúgnak a hámból és beülnek valahová együtt. Ne hagyja, hogy a ragyogó napját beárnyékolja bármiféle rossz érzés, hogy inkább valami hasznossal kellene elfoglalnia magát vagy, hogy dolgozhatna is. Ön is megérdemli hét közben a szórakozást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetőség szerint csak a mai napi feladatokra koncentráljon és a jövőjével kapcsolatos tervezgetést halassza el. Úgy lehet igazán eredményes a mai napon, ha nem kalandozik el a figyelme, és a feladataira koncentrál. Ha így cselekszik, könnyedén legyőzi a felmerülő problémákat, akadályokat és mindennel időben fog végezni. A nap végén igazán elégedett lesz magával és a teljesítményével.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma bizony semmi sem hullik az ölébe, mindenért keményen meg kell dolgoznia. Gyakran ütközik majd akadályokba, nehézségekbe, de egyik sem megoldhatatlan. Csak legyen kitartó, és céltudatos, amit mára eltervezett, vigye is véghez. Ha elég szorgalmas és nem adja fel, nem is fog elmaradni a siker. Érdemes ma a saját feje után menni és ne hagyja, hogy mások eltántorítsák a céljaitól.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma az élet több területén is sikeres lehet, éppen ezért járjon nyitott szemmel és használja ki a lehetőségeit. Ugyanis eredményes lehet a munkahelyén, de akár tanulás terén is. Sőt, még az anyagi helyzete vagy a szerelmi élete is kedvező fordulatot vehet. Ma minden csak magán múlik. Nem is csoda, hogy ma kifejezetten jókedve lesz, hiszen igazán azt érezheti, hogy minden a kedve szerint alakul.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne féljen a változásoktól. Ha már régóta forgat valamit a fejében, akkor tegye meg. Ne várjon mások segítségére vagy arra, hogy elvegyék a kedvét a lehetőségtől, hanem igenis vágjon bele. Merje követni a megérzéseit és ne féljen fejest ugrani az ismeretlenben, hiszen, ha nem kockáztat, nem is nyerhet. Bízzon a képességeiben és abban, hogy a csillagok is támogatják, és az egész univerzum összefog azért, hogy sikerrel járjon.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma egy kissé magába lesz fordulva. A környezete már megszokta, hogy vannak ilyen elvonulós, csendes időszakai, úgyhogy emiatt nem érheti kellemetlenség. Viszont lehetősége lesz arra, hogy rendet tegyen magában, megtalálja a válaszokat, amiket keres. Még az érzelmi gondjaira is pontot tehet és a kapcsolatait új alapokra helyezheti, ha semmit sem hagy ki az önvizsgálat alól.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kissé maga alatt van, mert úgy érzi, Ön mindent megtesz másokért, míg mások szinte semmit sem tesznek Önért. Vagyis nem érzi, hogy kelően kölcsönösen lennének a kapcsolatai, márpedig most Önre is ráférne a lelki támogatás, a segítség. Ám azzal semmit sem ér el, ha ezt mások szemére veti. Persze alkalomadtán finoman, de egyenesen közölheti velük, ám nincs értelme vitát robbantani ki ebből.

HALAK: (február 19 - március 20.)

Haladjon tovább az úton. Nem kell mást tennie, mint végeznie a dolgát, és ne hagyja, hogy figyelme elkalandozzon. Ne vesszen el a részletekben és ne csak álmodozzon. Most sok minden a gyakorlatiasságon múlik, éppen ezért kellene jobban koncentrálnia. Ma sikeres nap elé nézhet amennyiben elvégzi a feladatait és semmit sem söpör a szőnyeg alá. Továbbá sokat segíthet ma Önnek az, ha képes rugalmasan kezelni bizonyos dolgokat és személyeket. Heti horoszkóp





