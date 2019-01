Napi horoszkóp - 2019. január 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szívesen besegít a családjának és talán nem is tudja, milyen jól tesz. Egyeseknek kimondottan szüksége van a támogatására, másoknak csak arra, hogy lelki támaszt nyújtson nekik. Jó, hogy ennyire önzetlen tud lenni és szerettei segítségére sietni kérés nélkül is. Még saját magát is meg fogja lepni, hogy ez valahol nyugalommal és megelégedettséggel tölti majd el. Persze azért maradjon egy kis ideje magára is napvégén!

Csodálatos nap elé néz. Nemcsak Önnek sikerül másoknak örömet okozni, hanem nekik is magának. Ma egy igazán gondtalan és boldog nap vár magára, amit szeretteivel, illetve kedvesével tölthet. Végre igazán sikerül kikapcsolódnia és lelkileg is feltöltődnie. Ha egyedülálló, nincs kizárva, hogy ma megismerkedik valakivel, akivel azonnal egy hullámhosszon lesznek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma igazán lehetősége lesz arra, hogy feltöltődjön szerettei körében. Végre megtalálja velük a közös nevezőt és olyan dolgokon sem vesznek össze, amiken máskor biztosan sikerülne. Sokkal türelmesebbek és megértőbbek egymással. Beláthatja, sokszor maga miatt is rossz a kapcsolatuk és kész áll arra, hogy változtasson, főleg így, hogy látja, megéri. Élvezze ki a szeretetben és nyugalomban gazdag napot.

Tele van energiával, tettvággyal, jóformán az egész világot meg akarja váltani. Lehetőséget keres arra, hogy segítsen másoknak és nemcsak szerettein, hanem barátain, akárkin. Ma kifejezetten nyitott szemmel fog járni. Azért legyen óvatos, ne hagyja, hogy esetleg mások kihasználják a jóhiszeműségét. Ugyanakkor arra is lehetősége nyílhat ma, hogy megvalósítsa egy régi álmát!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egész nyugodtan legyen kicsit önző és foglalkozzon ma többet magával. Csináljon olyan dolgokat, amikhez igazán kedve van. Jót tenne Önnek egy kis énidő, hiszen nemcsak a teste, hanem a lelke is fáradt és azért kiált, hogy foglalkozzon vele. Ne keressen kifogásokat, hogy még mennyi más kötelezettsége van, és nem pihenhet hosszú órákon át. Igenis meg kell ma ezt tennie önmagáért.

Örömteli és gondtalan napban lesz része. Kedvese lesz a jobb keze, aki igyekszik csodás napot varázsolni Önnek. Hagyja, hogy kényeztesse, besegítsen Önnek és ne azt nézze, hogy mi mindent csinál rosszul, másképp, mint Ön. Ez egyszer tartsa meg magának a kritikáját és ne rontsa el a hangulatot, a romantikát, mindkettőjük napját. Inkább használja ki, hogy ma több ideje jut magára és kedvesére.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kissé túlvállalta magát a hétvégére, túl sok programot talált ki magának és túl sok mindent ígért meg magának és másoknak, hogy mi mindent intéz el. Még talán nem késő átszerveznie a napját vagy segítséget kérnie hozzá, máskülönben egész nap rohanni fog és semmi ideje nem marad a pihenésre. Ne csináljon munkanapot a vasárnapból, ha nem muszáj. Inkább tolja el azt, amit lehet.

Eldöntheti, mi az igazán fontos. Az, hogy minden tökéletes legyen, vagy inkább az, hogy legyen egy csodálatos napja a szeretteivel. Ha az utóbbira voksol, akkor adjon le a maximalizmusából. Nem attól lesz minden álomszerű, hogy görcsösen, mesterségesen létrehozza, hanem a szeretettől, a szeretteivel töltött időtől, mert annak van akkora varázsereje, hogy mindent megszépítsen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon szeretne segíteni egy szerettének, barátjának, de sajnos ez most nem fog összejönni és nem is kell. Akármennyire is nehéz Önnek, el kell engednie a kezét és hagyni, hogy egyedül boldoguljon, másképp sosem tanulja meg a saját leckéjét. Ne féltse őt annyira, hanem bízzon meg benne. Különben sem lehet mellette mindig, hogy a kezét fogja. Hiszi vagy sem, de pont ezzel tesz jót az illetővel.

Érdemes lenne ma kicsit nyitottabban állnia a környezetéhez. Legyen velük őszinte, merje kimutatni és kimondani az érzésit, mert erre lenne szükség ahhoz, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Ne féljen mindig a csalódástól, hogy valaki megbántja vagy összetöri a szívét. Sosem lesz egészen közeli a kapcsolata a szeretteivel, hanem mer nekik kitárulkozni, márpedig erre ma remek lehetősége lesz!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma főként álmodozással tölti a napját. Tele van tervekkel és már látja maga előtt a megvalósulásukat. Azért nem árt, ha nem csak fejben tesz értük, hanem a valóságban is. Persze nem kell azonnal, elég, ha holnaptól rááll arra, hogy gyakorlatban is megvalósítsa vágyait. Érdemes lehet róluk szeretteivel is beszélnie, mert azonkívül, hogy támogatást kap tőlük, akár értékes bölcsességeket is kaphat!

Ne akadjon ki, ha másképp sikerül a napja, mint tervezte, akár a családi esemény vagy a romantikus nap a kedvesével. Attól még nagyon is lehet békés és örömteli, nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Más sem fogja a szemére vetni, egyedül Ön várja el, hogy minden álomszerű legyen. Ahelyett, hogy duzzogna vagy görcsösen igyekezne átalakítani napját, inkább élvezze azt!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



