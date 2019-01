Napi horoszkóp - 2019. január 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ma időt szánnia rég nem látott barátaira, mert sok új dolgot tudhatna meg tőlük, illetve róluk. Úgyis ráférne Önre is egy kikapcsolódás, szóval ne is keressen kifogást arra, hogy már megint nem találkozik velük. Talán van egy kis fenntartás Önben azzal kapcsolatban, hogy talán ők eddig többet értek el, mint Ön és úgy érzi, nem tud semmit felmutatni. Ne hagyja, hogy kicsinyes félelmei a barátság útjába álljanak.

Ma előszeretettel hangoztatja véleményét, pedig senki sem kérdezte. Folyton ki akar másokat oktatni és igyekszik egyfajta követendő példaként fellépni. Legyen ezzel óvatos, mert csak azt éri el, hogy magára haragítja szeretteit. Ne essen abba a hibába, hogy azt hiszi, Ön mindent tud vagy valóban jobb az, amit csinál. Nem véletlenül kaphatja meg ma azt, hogy az utóbbi időben kissé egoista lett.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A mai nap főleg az álmodozás és tervszövögetés jegyében fog telni. Nincs sok kedve a gyakorlatiasabb feladatokhoz, és nem is baj, hogy pihen, így legalább nyugodtan átgondolhatja mit is szeretne, mire vágyik. Viszont azért szeretteire legyen egy kis ideje, már csak azért, mert izgalmas beszélgetésekben lehet része, amik tovább motiválhatják Önt tervei megvalósításában vagy megbizonyosodhat afelől, hogy jó úton jár.

Kiemelkedő sikert érhet el, vagy legalábbis rálép annak az útjára. Készüljön fel arra, hogy lesznek olyanok, akik ennek nem igazán fognak örülni, és féltékenyen, irigyen állhatnak a sikeréhez. Nézze el nekik, hogy nem tudnak Önnek örülni és ne hagyja, hogy ez elvegye az örömét, hiszen megérdemli a sikert. Inkább ünnepeljen azokkal, akikről tudja, hogy támogatják és tudnak Önnel együtt örülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A kapcsolatért tennie is kell, nem elég, hogy elvárja, hogy magától működjön vagy, hogy a kedvese legyen az, aki mindig tesz érte. Különben is, ma rá kell döbbennie arra, hogy túl idealizálta kedvesét és olyannak látta eddig, amilyennek akarta és nem annak, aki valójában. Ez arra fogja késztetni, hogy átgondolja a kapcsolatához való hozzáállását. Rövidesen kiderül, képes-e együtt maradni azzal, akit úgy tűnik eddig félreismert.

Nem elég, hogy hétköznap rengeteget dolgozik, de még otthon is csak a munkán töri a fejét, miközben különböző feladatokat talál ki magának. Nem ártana kicsit pihennie és kikapcsolódnia is, és nemcsak azért, mert ráférne magára, mivel teste-lelke egyaránt kívánja a pihenést, hanem a szerettei miatt is, akik szeretnének Önnel több időt tölteni. Másképp ne csodálkozzon azon, ha úgy viselkednek, mint akik megvannak sértve.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma kifejezetten nyugtalan, egyszerűen nem bír magával. Muszáj valamit csinálnia. Minden apró-cseprő dolgot elvégez a ház körül, segít a szeretteinek ott, ahol tud, de egyszer csak el jut arra a pontra, hogy nincs tovább. Talán ideje lenne magával is foglalkoznia. Vagy ha úgy érzi, túl sok energiája van, akkor sportoljon. Csak figyeljen oda, mert szerettei azt érezhetik, hogy folyton láb alatt van.

Akármilyen nehézséggel is találja szembe magát, azt higgadtan és nyugodtan fogja kezelni. Ennek köszönhetően rövid idő alatt orvosolja a problémát. Saját magát is meglepi azzal, hogy mennyire másképp állt a dologhoz. Máskor biztos stresszesebben kezelte volna a dolgokat. Mindenesetre ez a dolog akkora löketet ad Önnek, hogy szabályosan vadászni kezd a problémákra, mert azt fogja érezni, hogy bármire képes, nem ismer lehetetlent.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Késztetést érez arra, hogy megmutassa szeretteinek, mindenkinek a környezetében, hogy mennyit tud, milyen tehetséges. Sajnos ebből könnyen kellemetlensége adódhat, ha túlzásokba esik, és mindenáron felakarja hívni magára a figyelmet. Tudja, hol a határ, máskülönben könnyen hajba kaphat szeretteivel. Persze emiatt azt érezheti, hogy Önt senki sem érti meg, de az igazság az, hogy ma kissé érzékeny.

Ma kifejezetten nyugodt, már-már eseménytelen napja lesz, de kivételesen nem is bánja. Bármi is történjék, semmi és senki sem tudja kizökkenteni. A környezetének közömbösnek tűnhet, de valójában csak elöntötte Önt a lelki béke. Felesleges ezt ecsetelnie a környezetének, elég, ha Ön tudja, hogy valójában minden a legnagyobb rendben van. Úgyhogy ne érezze rosszul magát, ha nemet mond másoknak és inkább önmagára fordít több időt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos az olyan lehetőségekkel, amelyek hirtelen meggazdagodást kínálnak Önnek. Még akkor is, ha egyik rokona vagy barátja ajánlja Önnek, ugyanis az még egyáltalán nem jelent garanciát. Akármennyire is varázslatosan egyszerűnek, ígéretesnek tűnjön a dolog, inkább kételkedjen benne. Viszont ha tisztességes úton keresi a megoldást, rövid időn belül rá is találhat!

Ha céljai megvalósításáról van ma szó, rendkívül elszánt és határozott. Ma mindent sikerül véghez vinnie, amit csak eltervez, talán még többet is! De ne legyen rossz érzése amiatt, ha egyesek emiatt féltékenyek Önre. Inkább használja ki, hogy ilyen szerencsés napja van. Mindennek a tetejében még egy nem várt, de kellemes fordulattal is számolhat, vagyis igazán azt fogja érezni, hogy az égiek is Ön mellett állnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



