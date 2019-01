Napi horoszkóp - 2019. január 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Maga sem tudja miért, de már eleve úgy ébred, hogy rossz kedve van és ez a rossz hangulat egész nap elkíséri. Mindent és mindenkit teljesen sötéten lát és csendesen morog a környezetére. Talán ez nem a kimerültség vagy a szeszélyeskedés jele, ezért érdemes lenne magába tekintenie, mivel elégedetlen annyira, miért nem boldog. Valószínűleg az elnyomott problémái, érzései köszöntenek ily módon vissza.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tetőfokára hághatnak a kedélyek a kapcsolatában és úgy érzi, hogy egyszerűen nem működik. Ha nem sikerül ma valamiféle döntésre jutniuk, nem tudnak kompromisszumot kötni, akkor akármennyire is fájjon Önnek, de kénytelen lesz tovább lépni. Ne meneküljön attól, hogy szembenézzen a tényekkel. Nem szabad erőltetni azt, ami nem megy. Gondoljon arra, hogy akár olyan kapcsolata is lehetne, amiben igazán boldog lenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma fontos dologra döbbenhet rá az egyik kapcsolatát illetően és képtelen szemet hunyni a dolog felett. Még ma eldőlhetne annak a kapcsolatnak a sorsa, főleg a maga döntésétől függ, hogy véget ér vagy ad neki még egy esélyt. Mindenképpen legyen reális, most ne csak a szívére hallgasson, ugyanakkor álljon készen az esetleges kompromisszumkötésre. Azt pedig véletlenül se hagyja, hogy mások belefolyják a döntéshozatalban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amennyiben munkahelyváltáson töri a fejét, ma végre lehetőség és kínálkozik arra, hogy hamarosan megtehesse. Még az is lehet, hogy több ajánlattal is szembetalálja magát. Mindenképpen érdemes előbb mindegyik felől alaposan tájékozódni. A végén az lesz a problémája, hogy túl lehetősége van, és nem tudja, melyikből válasszon. Nemrég meg az volt a gondja, hogy semmi sem történik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sorsszerű találkozásban részesíthetik az égiek. Jó esély van arra, hogy ma tényleg belefut a lelki társába legalábbis egy olyan személybe, aki mellett képtelen lesz csak úgy elmenni és érezni fogja, hogy van Önök között valami megmagyarázhatatlan viszony. Csak magán múlik, ad-e egy esélyt a dolognak! Ami a párban élőket illeti, összefuthatnak egy volt szerelmükkel és ebből adódhatnak kellemetlenségeik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma mindent kihívásnak vesz, még azt is, ami valójában nem az. Ez azt jelenti, hogy olyanokkal szemben is versenyezni akar, akik egyáltalán nem szeretnének Önnel. De ma ég a vágytól, hogy megmutassa, mit tud, mire képes. Győzni akar, sikerre vágyik és el is éri célját, ám ha túlzásba esik és nem képes leállni, csúnyán megbánthatja szeretteit vagy éppen kollégáit azzal, hogy átgázol rajtuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Görcsösen igyekszik mindent kézben tartani, nem elveszíteni az irányítást. Mindent próbál a kedve szerint alakítani, de sokszor még a szeretteit is úgy befolyásolná, hogy valamiféleképpen Önnek is jó legyen, haszna származzon belőle. Nem veszi észre, hogy a görcsösség távolítja el Öntől a sikert és a szeretteit is magára haragíthatja a viselkedésével. Jobban tenné, ha bizonyos dolgok esetén inkább csak türelmesen várakozna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan, mint aki szándékosan választja a nehezebb utat. Mintha látványosan szenvedni akarna, vagy ha nem az elismerésben és szeretetben reménykedik, akkor pedig abban, hogy a nehezebb út majd még nagyobb sikert hoz. Ám egyik esetben sem fog célt érni. Okosabban tenné, ha a kézenfekvő, egyszerű és könnyű utat választaná, ha már lehetősége van arra, hogy így tegyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bármennyire is nehezére essen, de legyen kedves azokkal, akik gonoszkodnak Önnel. Nem véletlenül mondják, hogy az egyik legjobb fegyver a kedvesség. Még Ön is meg fog lepődni azon, miként reagálnak a szeretetére és nincs kizárva, hogy azt is eléri, hogy végre békén hagyják. Persze ha nagyon nem megy, ne erőltesse, de legalább próbálja meg, még az Ön hangulatán is sokat segíthetne!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell igent mondania arra, amire valójában nem is akar. Mindegy mennyire unszolják a szerettei, a barátai, ha Önnek nincs kedve hozzá vagy rossz érzése van a dologgal kapcsolatban, nyugodtan utasítsa el, hiszen semmi sem kötelező. Bízzon bennük annyira, hogy megértően fognak reagálni, nem pedig megsértődnek. De ha nincs más, talán még az is jobb, mintsem olyan dolgot keljen csinálnia, amit igazából nem szeretne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Óriási kísértést érez arra, hogy beleszóljon mások életébe és megmondja nekik, hogy mit kellene tenniük. Úgy gondolja, Ön jobban látja a dolgokat. Persze érthető, hogy csak jót akar nekik, megóvni őket a csalódástól, a fájdalomtól, de ők mégiscsak azt érzik, hogy belekontárkodik az életükbe. Sokkal kifizetődőbbnek találná, ha ezúttal inkább csak bölcsen hallgatna és megtartaná magának a véleményét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma igazán vevőnek bizonyul az új megoldásokra, nézőpontokra, de még arra is, hogy új dolgokat próbálja ki. Vágyakozik az új élmények és izgalmak után. Szeretne mindentől megszabadulni, amit túl megszokottnak, unalmasnak ítél, ezért próbál ki új problémamegoldó módszereket és eszméket. Azért ne vessen el teljesen mindent, ami régi, ne feledkezzen meg a jól bevált dolgok varázsáról sem.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp