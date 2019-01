Napi horoszkóp - 2019. január 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Át kellene gondolnia, hogy kire fecsérli az idejét. Ez nem azt jelenti, hogy hajítson ki mindenkit maga körül, de ha olyan barátokra, ismerősökre szán időt, akik csak kihasználják, vagy soha nem viszonozzák azt, amit Öntől kapnak, még akkor se, amikor bajban van, akkor érdemes lenne gondolkodnia azon, hogy véget vet egyes kapcsolatoknak. Amikor átvizsgálja viszonyait, a párkapcsolatát is vegye górcső alá!

Ma valahogy nem sikerül a feladataira koncentrálni, és egy kissé szétszórt lehet. Fáradtnak és erőtlennek érzi magát, ami abból is eredhet, hogy ki van merülve lelkileg. Jót tenne Önnek, ha időt szakítana arra, hogy feltöltődjön lelkileg. Ne legyen rest időt szánni rá. Lehet, hogy rengeteg dolga van, de úgy sem tud velük addig haladni, pláne nem eredményesen, amíg nem kapja össze magát egy kicsit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Felébredhet ma Önben a vágy, hogy fejlessze képességeit, tudását. Gondolja, át mi érdekelné, vagy mi lehet az, amit felhasználhatna a munkája kapcsán is, azután nézzen szét és tudja meg, milyen lehetőségei vannak. Mindenképpen kifizetődőnek találna, ha időt és akár pénzt áldozna arra, hogy tanuljon. Ne hagyja magát róla lebeszélni, de ma tanácsot is óvatosan fogadjon el, mert akaratukon kívül is tévútra vezethetik.

Ellenállhatatlan vonzerővel bír. Ma különösen feltűnő lesz a számára, hogy ez ellenkező nem, valósággal üldözi. Ha úgy akarja, könnyű, de forró flörtökben lehet ma része. Ugyanakkor, ha valakit szeretne elcsábítani, legyen az egy idegen vagy a párja, gond nélkül megteheti. Azért igyekezzen nem visszaélni a hatalmával és mindig ügyeljen arra, hogy szándékai tiszták és félreérthetetlenek legyenek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy közeli ismerőséről, kollégájáról megtudhat valamiféle kellemetlen, de pletykaalapnak szolgáló információt. Nem biztos, hogy az a legbölcsebb dolog, ha azonnal szétkürtöli, és kínos helyzetbe hozza az illetőt, csak mert nem kedveli vagy esetleg korábban kibabrált Önnel. Inkább használhatná arra a lehetőséget, hogy megmutassa, mi a különbség Önök között, és hogy mennyire érett.

Kissé csalódott amiatt, hogy még nem valósítatta meg terveit, és mert akadályoztatva érzi magát. Ám nem lenne szerencsés most bármit is erőltetnie. Akármilyen nehéz is legyen, türelmesen kell várnia arra, elérje célját vagy legalábbis lépéseket tehessen az irányába. Használja ezt az időt arra, hogy pihenjen, több időt töltsön szeretteivel, esetleg hasznos dolgokat tanuljon, míg nem kap zöld utat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Unalmasnak és egyhangúnak érzi az életét. Kényszert érez arra, hogy tegyen valamit, ami felrázza önmagát, a kapcsolatát, mindent. Legyen óvatos a hirtelen ötletekkel, mert akár rosszul is elsülhetnek. Úgy is vihet egy kis színt az életébe, hogy közben nem kockáztat semmit. Óvatos lépésekkel, de szép lassan beiktathatja a változásokat. Vonja be barátait, illetve kedvesét is!

Egész nap feszült és ideges, mert úgy érzi, semmi sem történik aszerint, ahogy Ön képzeli. Gondok akadnak a munkahelyén, de még a magánéletében is. Olyan, mintha az egész világ összeesküdött volna maga ellen. Ez csak átmeneti, igazán nem kellene kiborulnia, mert nagy ritkán kicsúszik az irányítás a kezei közül. Hamarosan ismét nyeregben lesz, addig pedig igyekezzen elterelni a figyelmét!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemetlen anyagi helyzete miatt kissé maga alatt van. Kilátástalannak találja az életét, a jövőjét, pedig egyáltalán nem olyan szörnyű, mint amilyennek látja. De valóban türelmesnek kell lennie és közben kitartóan keresni a megoldásokat. Ne legyen rest kicsivel többet dolgozni vagy akár jobb lehetőséget keresni. Az sem árt, ha kikéri egy szakember véleményét, hogy miként jöhetne végre egyenesbe.

Nehézkesen indul a napja. Fáradt, erőtlen, szinte semmihez sincs kedve. Ha nem sikerül nap elején átlendülnie, akkor egész nap motiválatlan és kedvtelen lehet. Így pedig nem sokat fog haladni a munkájával, sőt, még egy-két kollégáját, szerettét is sikerül lehúznia. Ma valahogy mindennel szemben érdektelen, pedig egy barátjának szüksége lehet Önre és realista látásmódjára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy sportoljon, belefogjon valamilyen izgalmas mozgásformába. Már csak azért is, mert mostanában elégedetlen a külsejével. Nézzen szét, milyen lehetőségei vannak, de lehetősége van rá, már ma fogjon neki, mert aminek ma neki kezd, azt sikerre viheti, vagyis a sporton kívül más egyéb is jó eséllyel összejöhet, ha elegendő szenvedéllyel próbálja megvalósítani.

Akármennyi problémával vagy feladattal is találja szembe magát, gond nélkül elvégzi azokat. Ma minden akadályt sikeresen vesz. Ha úgy adódna, hogy korábban sikerül végeznie kötelezettségeivel, mint azt gondolta volna, érdemes elővenni az eddig szőnyeg alá söpört, halogatott problémákat ahelyett, hogy kényelmesen hátradőlne, mert ma igazán mindent orvosolhat, elvégezhet, így eredményes napot tudhatna be.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



