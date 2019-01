Napi horoszkóp - 2019. január 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Lehetőség szerint ne ma akarja véghez vinni a nagy terveit, megvalósítani vágyait, mert annak csalódás lehet a vége, Ugyanis ma rettentően érzékeny, figyelmetlen, könnyen csalódás ehet az erőfeszítéseinek vége. Ha egy nappal később kezd neki a megvalósításhoz, semmivel sem lesz elmaradva, viszont megúszhatja, hogy tovább tetézze a kezdetleges depresszióját. Jó volna, ha ma kiöntené a szívét valakinek!

Új élmények várnak Önre, de akár még nem várt változások is. Talán ma új állást kap, vagy lehetősége adódik költözni, utazni, mindenképpen valamilyen új és izgalmas dolog vár Önre. Az a bizonyos jó hír pedig annyira feldobja a napját, hogy jóformán kapható lesz mindenre. Vigyázzon, nehogy csapdába csalják a nagy jó kedvében és olyanra mondjon igent, amire egyébként nem szeretne, csak nem adott elég időt magának ezt átgondolni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Óvakodjon attól, hogy vadidegennek vagy akár bárkinek is a nyakába zúdítsa a panaszáradatát. Alaposan fontolja meg, kivel szeretné megosztani a terheit, a problémáit és azt is vegye figyelembe, hogy talán az illető maga is problémákkal küzd, talán súlyosabbak is, mint az Öné, és éppen azokat sem képes megoldani, nemhogy másét. Beszélje ki magából, ami bántja, csak a megfelelő személynek!

Ideje lenne rendet tennie a szerelmi életében és eldöntenie, hogy mit szeretne. Menni vagy maradni? Ha pedig döntött, akkor rendezze is úgy a dolgokat, ne hagyjon mindent úgy, ahogy éppen van. Legyen egyenes a kedvesével és mondja meg neki, ha valamivel elégedetlen, ha változtatni szeretne, vagy ha úgy érzi, már nem működik a kapcsolat. Ha tovább tétovázik, kellemetlen helyzetbe fog kerülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan, mintha semmi sem lenne jó, amit tesz. Mindenki elégedetlenkedik Önnel és folyton szamon kérik Önt. Egy jó darabig tűri, de utána elszakad a cérna és jóformán mindenkit kioszt. Ennek eredményeképpen jó időre beállhat a mosolyszünet. Érthető, hogy igazságtalannak érzi a helyzetét, de nem mindegy, hogy ezt miként adja mások tudtára. Még elkerülheti a konfliktust!

Úgy veszi észre, ma mindenki benyújtja Önnek a cechet. Korábban szívességet, segítséget kért másoktól vagy maguktól segítettek és most többen is követelőznek, de legalábbis emlékeztetik arra, hogy korábban kisegítették, ezért most Ön jön. Persze maga rosszul viseli az ilyesmit, és ennek az lehet a vége, hogy össze is kap azokkal, akik megpróbálják dróton rángatni. Nem a viszonzással, van baja, hanem azzal, ahogy emlékeztetik rá.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kimondottan vágyik arra, hogy találkozzon a barátaival és egy kicsit kikapcsolódjon, könnyítsen a lelkén. Ezt is kellene tennie. Munka után ne siessen haza, hanem üljön be valahova barátaival és beszélje ki magából az érzéseit, kérjen jó tanácsot, majd kicsit felejtse el a problémákat és kapcsolódjon ki. Nem is gondolja, milyen csodálatos hatással lesz magára, már egyetlen találkozó is.

Amennyiben anyagi vagy munkahelyi gondjai vannak, rövidesen megnyugodhat, mivel problémái megfognak oldódni annak köszönhetően, hogy ma egy kivételes lehetőséget ajánlhatnak fel Önnek. Azért mielőtt rábólint gondolaja végig, ne kapkodj el a döntést, de nagyon úgy fest, hogy ez akár az Ön szerencsenapja is lehet. Akik üzlettel foglalkoznak, ugyancsak számíthatnak a sikerre!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szeretne mindent maga mögött hagyni és elmenekülni. Nem látja, hogy a dolgok változnának, hogy bármi is alakulna maga körül, pedig úgy érzi, hogy mindent megtesz annak érdekében. Talán túlságosan rá van görcsölve a dologra.. Ne függjön egy dologtól, keressen magának új lehetőségeket. Ne feledje, hogy mindig van választása és talán mire új opciót lel, addig a másik útról is elgördülnek az akadályok.

Ha Ön vállalkozó, kereskedő, most minél többet dolgozik, annál több pénz is üti a markát. De ez más Bakokra is igaz lehet, úgyhogy mindenképpen érdemes egy kicsit szorgalmasabbnak lenniük, ha plusz pénzre vágynak. Persze csak egészséges határok között, mert ez nem jelenti azt, hogy ki kellene készítenie magát azzal, hogy túl sokat dolgozik, keveset pihen és a családjáról se feledkezzen meg!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne pont ma akarjon a jövőjével kapcsolatos döntéseket meghozni, mert érzéseinek köszönhetően nem lát eléggé tisztán. Várja meg, amíg a friss élmények és az érzések leülepszenek kicsit és akkor már más színben látja majd a dolgokat. Nem kell tudatosan erőltetni a lelki tisztulása folyamatot, csak legyen türelemmel és magától is megtörténik, vagyis nem kell újra meg újra feltépni a sebeit.

Rendkívül érzékeny lesz, ami azt jelenti, hogy könnyen magára veszi mások megjegyzéseit. Minden apró kis megjegyzést sértésként könyvel el. Ám nem is kell megjegyzést tenni magára, anélkül is talál magán olyan dolgokat, amiket átérzelmez magának és lesz min kiakadnia. Nem ártana kicsit megerősítenie az önbizalmát, mivel nagymértékben az a ludas, amiért folyton azt érzi, hogy senkinek se jó.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



