Napi horoszkóp - 2019. január 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen ma óvatos azzal, ha valakit megakar ítélni, mert ma egyáltalán nem lát annyira tisztán, mint hiszi és könnyen félreismerhet valakit, illetve rosszabb képet festhet róla, mint amilyen valójában. Ha pedig olyan személyről van szó, aki korábban már visszaélt a helyzetével, akkor is arra bíztatják a csillagok, hogy adjon neki még egy esélyt. Legyen nyitott és merjen újra bízni benne!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl komolyan vesz bizonyos dolgokat. Mindenkinek megakar felelni, és néha kifejezetten görcsösen próbálja tenni. Épp itt lenne az ideje, hogy a saját feje után menjen és lazítson végre. Ha nem élvezi az életét, meg fog keseredni. Érdemes lenne átgondolnia néhány dolgot ma, például, hogy miként képzeli el a jövőjét. Ha kell, merjen változtatni, de elsősorban a dolgokhoz való hozzáállásán kellene.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen óvatos, mert ma környezete nem szándékosan, de megtévesztheti. Valaki olyan dolgokat mond Önnek, amiről tudja, hogy maga hallani szeretné. Csak próbál a kedvében járni és nem rosszindulatból teszi. De nem ártana rájönnie ki lehet az, és rendezni a kapcsolatukat. Nyugtassa meg az illetőt, hogy anélkül is szereti, hogy olyan dolgokat is megtenni, ami véget úgy érzi, meg kell erőszakolnia önmagát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha döntésekről van szó, úgy hiszi, tengernyi ideje van, pedig nincs. Valóban még csak év eleje van, de ha állást, szakmát szeretne változtatni, vagy a kapcsolatán javítani, akkor ahhoz tenni is kell, nem elég ezekről álmodoznia. Máskülönben csak el fogja odázni a dolgokat és megint ott fog tartani, hogy eltelt egy év és nem történt semmi. Lássa be, hogy a változásokat csak Ön indíthatja el.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha meg akar valakit győzni valakit valamiről, akkor azt ne erőszakkal tegye és ne is azzal, hogy kijelenti, az lesz, amit akar. Kínáljon neki lehetőségeket és mutasson rá arra, hogy neki miért éri meg az a valami. Kössön vele kompromisszumot, csak úgy érhet célba. Máskülönben nemhogy meggyőzni nem fogja, még alaposan össze is vesznek és az akár rámehet a kapcsolatukra is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma semmi kedve a komoly dolgokhoz, csak szeretne pihenni, lazítani, ennek ellenére szerettei, barátai mégis olyan dolgokkal találják meg, hogy nem tud egészen kikapcsolni. Megteheti, hogy finoman elutasítja őket vagy időt kér, de ha látja, hogy súlyos a helyzet és nagyon fontos nekik, legyen velük elnéző, segítsen nekik, hallgassa meg őket, mutasson irányt nekik. Rettentően hálásak lesznek érte!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Igazán ellenállhatatlan lesz ma, és jóformán akármit kér a kedvesétől, azt meg is adja Önnek. Romantikus napot tölthetnek együtt, forró éjszakával. Érdemes lehet kíséretezniük, mert sok új élményt szerezhetnek maguknak. Ugyanakkor, ha egyedülálló, ajánlatod ma kimozdulnia otthonról, mert sikerrel hódíthat. De jobb ha tudja, egyesek bármit megígérnének Önnek csak azért, hogy velük töltse az éjszakát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik barátja csalódást okozhat Önnek és az derülhet ki róla, hogy megváltozott vagy eleve nem is az, akinek gondolta. Ez a dolog rányomja a bélyeget a napjára és roppant csalódott lesz miatta, de nem szabad emiatt mindenkit általánosítania vagy megkérdőjeleznie a többi barátságát. Az Ön érdeke is, hogy megbocsásson az illetőnek és gondolkozzon el azon, hogy idővel ad neki még egy esélyt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma szívesen jótékonykodik és segít be barátainak, szeretteinek. Örömmel hallgatja meg problémáikat vagy tesz nekik szívességet. Azért a nagy adakozás mellett nem árt, ha magára is marad ideje. Ugyanakkor arra is érdemes lenne odafigyelnie, hogy ki az, aki valóban segítségre szorul és ki az, aki pedig csak kihasználja magát. Akármennyire is szeretne segíteni, azt azért mégse hagyja.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma váratlan fordulat állhat be a szerelmi életében. Kedvese meglepő dolgot cselekedhet vagy mondhat, ami új alapokra helyezheti a kapcsolatukat. Mindez főleg az Ön reakciójától függ. Amennyiben egyedülálló, a legváratlanabb helyen ismerkedhet meg valakivel. Ha úgy érzi, megdobogtatta a szívét, akkor ne hagyja csak úgy elsétálni, hanem merje a tudtára adni, hogy a maga számára sem közömbös.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valakivel a múltjából ismét kapcsolatba kerül és ez rendesen felkavarja Önt érzelmileg. Az illető lehet az exe, de akár egy régi barát és szeretne Önnel beszélni, esetleg egy esélyt kér az újrakezdéshez. Érdemes lenne meghallgatnia, hiszen valójában maga is erre vágyik, még ha nehezére is esik beismernie. Hallgassa meg és majd azután döntsön, máskülönben bánná, hogy nem adott neki egy esélyt.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ahhoz, hogy ma sikeresen megoldhasson egy problémát, félre kellene tennie a régi szokásait, beidegződéseit. Próbálja meg ezúttal nem a szokott módon megoldani a problémát, hanem egy másik szemszögből. Tekintsen külső szemlélőként magára és merjen eltérni a szokottól. Ez a gyakorlatiasság és racionális hozzáállás hozhatja meg Önnek a megfelelő választ, illetve megoldást.

