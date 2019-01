Napi horoszkóp - 2019. január 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Őrizze meg a nyugalmát! Már a közel a cél és nem lenne szerencsés, ha elbukna előtte, mert nem bírt türelmesen várni. Ne nyomuljon, ne erőszakoskodjon, hanem tudjon kivárni. Csak folytassa azt, amit eddig vagy ha kell, kösse le másképp magát, de a legjobb, amit most tehet, hogy vár. Mellette figyeljen oda arra, miként viselkedik kollégáival, nehogy ellenségeket szerezzen vagy csökkenjen a népszerűsége.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagy szüksége lenne arra, hogy valakinek kiöntse a szívét és őszintén megnyíljon. Nemcsak azért, hogy ne cipelje tovább a terheit, hanem mert útmutatásra is szüksége lenne. Viszont igyekezzen jól megválasztani azt a személyt, akire rászeretné bízni a titkait és a gondolatait. Nem feltétlenül azért, mert kifecsegné másnak, hanem mert lehet, hogy irigységből, vagy más okból kifolyólag, de nem megfelelő tanácsokkal szolgálna.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen óvatos, ha költekezni kíván. Alaposan fontolja meg mire és mennyit, mert villámgyorsan eltűntetheti a pénzét és akár felesleges dologra vagy olyanra, amit olcsóbban is megkaphatott volna. Ideje volna megfognia a pénzt és kicsit spórolósabbra venni a figurát, főleg, ha jövőbeli terveihez pénzre is szüksége van. A boldogságot másképp is megszerezheti, nemcsak azzal, ha megvásárolja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túl sok izgalom éri manapság és már-már egy kis unalomra, békességre vágyik. Szeretné, ha végre kiszámítható napjai lennének és minden a tervek szerint alakulna. Kicsit soknak érzi az örökös változásokat. Csakhogy ma még biztos nem valósul meg vágya, ugyanis ma is adódhatnak váratlan fordulatok az életében. Legyen türelemmel, amíg tartanak a változások, már nincs sok hátra!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Fogadja el, hogy most ennél többet nem tehet önmagáért vagy vágyai megvalósításért. Amit tudott, megtett. Most a várakozás ideje van, ami persze roppant nehéz Önnek. Inkább fordítsa figyelmét más dolgokra, mert biztos akadnak elhanyagolt területek az életében. Most legalább behozhatná a lemaradását vagy legalább lenne ideje önmagára is, nem mindig csak másokra vagy a munkájára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetne kicsit önzetlenebb is. Ma is a segítségét kérhetik, de mivel nem látja, miért érné meg Önnek kisegíteni a másikat, inkább finoman elutasítja. Jót tenne barátai, de még kollégái körében is, ha néha kicsit önzetlenebbnek mutatkozna, sokat dobna a népszerűségén, ugyanakkor valójában az Ön lelkének is jót tenne, hogy csak úgy, minden ok nélkül jót cselekszik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg nem biztos valamiben, ne tegyen lépéseket, és ne is vádoljon meg senkit. Azt megteheti, hogy a lehető legtisztességesebb módon utána jár bizonyos dolgoknak, vagy őszintén beszél azzal, akivel kapcsolatban felmerült a probléma, csak az elhamarkodott tettektől óvakodjon, mert egy meggondolatlan lépésnek köszönhetően többet árthat, mintsem használhat a kapcsolatának.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma lehet kerülnie kellene azt, hogy kocsiba üljön. Túlságosan figyelmetlen, könnyen elkalandoznak a gondolatai és emiatt akár kellemetlensége is származhat. Ugyanez érvényes akkor is, ha a tömegközlekedést választja. Ne rohanjon, ne kapkodjon és próbáljon meg kicsit figyelni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor egyáltalán ne is tegye ki ma otthonról a lábát, csak azt, hogy nem árt, ha odafigyel.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Olyan érzése van, hogy mindenki cserben hagyta, pedig most nagy szüksége lenne fizikai, de akár lelki támogatásra is. Azért ezt nem ártana átgondolnia, mert egyáltalán nem biztos, hogy a környezete a galád, akik elfordultak magától. Nem lehet egész véletlenül, hogy Ön az, aki nemrég még elutasította őket és nem kért a segítségükből? Gondolja ez át, mielőtt letámadja őket. Másfelől, ha segítségre van szüksége, hát kérjen.

BAK: (december 22 - január 20.)



Előrelépési lehetőség kínálkozik a munkahelyén. Még mielőtt igent mondana, nem árt, ha alaposan utánajár a lehetőségről, nehogy tisztességtelen ajánlattal találja szembe magát. Akármennyire is jól hangozzék, jobb az óvatosság. Ugyanakkor pozitív változás várható a kollégáival való kapcsolatában is. Hirtelen azok kezdik Önt támogatni, akikkel korábban nem volt túl fényes a viszonya, most pedig szinte mindenben egyetértenek.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma bizony olyannak fogja látni a világot, amilyen valójában. Ez egy kissé rosszul érintheti, mert sok tekintetben be kell látnia, hogy tévedett, esetleg másoknak volt igaza. Sokkal tisztábban lát a korábbiakhoz képest és nemigen tudja, hogy ezek után mihez kellene kezdenie. Adjon időt magának, hogy leülepedjenek Önben a felfedezések és csak utána akarjon bármit is kezdeni a helyzetével.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Olyan dolgok jöhetnek ma össze, amelyekről korábban már lemondott. Ez nem csak óriási örömmel, de erővel is eltölti. Ugyanakkor néhány kollégája megpróbálhat Önnek kibabrálni, de szerencsére résen lesz és időben megakadályozza a ténykedésüket. Ma igazán azt érezheti, hogy vigyáznak Önre az égiek, mert minden kellemetlenséget elkerül és mindemellett más egyéb pozitívumok is érni fogják.

