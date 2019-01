Napi horoszkóp - 2019. január 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azzal kell szembesülnie, hogy túl sokat vár el másoktól és sok esetben olyan dolgokat, amiket maga sem tenne, adna meg. Ma ezt vághatják mások a fejéhez és sajnos nem jogtalanul. Ám nem az a megoldás, hogy támadással védekezik, hanem, hogy belátja hibáját. Ne feledje, hogy nem pusztítani, hanem építeni kell a kapcsolatokat az év elején, főleg a régebb óta meglévő, értékes kapcsolatokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Törekedjen arra, hogy minél precízebb munkát végezzen. Érdemes egy kicsit maximalistának lennie, ugyanis felettesei értékelnék, és jó esély van arra, hogy így rövidesen előléptetésben részesülne. Ám ha valamivel nincs tisztában, inkább kérjen segítséget, mert most egy komolyabb hiba gátat szabhat az előmenetelének. Ezért is lenne ajánlatos lassítania, ne kapkodjon, inkább gondolkodjon többet!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ahhoz, hogy megoldjon ma egy problémát, szükség lenne a jó diplomáciai érzékére. Próbálja megérteni a másik felet és ne mindenáron győzni akarjon, vagy a saját igazát hangoztatni, hanem a kompromisszumra törekedjen. Így nem csak a probléma oldódhat meg, de a kapcsolat sem szenvedne csorbát és az illető, de akár még környezete szemében is sokat nőhetne. Mutassa meg, hogy tud Ön változni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mai napja a bizonytalanság jegyében telik. Nem biztos abban, mit szeretne a jövőjével kapcsolatban, hogy mire vágyik, hogy ott akar-e dolgozni, ahol éppen van. Talán a kedvesében sem biztos vagy legalábbis a saját érzéseiben. Nem ártana rendet tennie, mert addig nem fog tudni előre haladni, bármit is felépíteni, amíg ennyire labilis alapokon áll az élete. Ne féljen szembenézni az igazsággal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az őszinteség a legjobb megoldás, ha problémákról van szó. Természetesen nem nyersen, hanem egyenesen, őszintén megfogalmazva mondja el véleményét a másik félnek. Amíg azt tartja szem előtt, hogy megoldják a gondjukat, addig a másik fél sem azt fogja érezni, hogy bántani akarja. Így nem csak munkahelyi nehézségein segíthet, hanem a magánéletében felmerülő gondokon is. Nem kell mindent csendben tűrnie.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A fülébe juthat valami, amit már régóta tudni szeretett volna és most végre bizonyosságra tesz szert. Nincs más dolga, mint nyitottan állnia környezetéhez, álljon készen arra, hogy türelmesen meghallgassa őket és meg fogja tudni, azt, amit szeretne. Az információt utána fel is tudja majd használni a megfelelő helyen és időben, ha nem siet el semmit. Ám ha már ennyit áldozott azért, hogy megszerezze, akkor tudjon várni a tökéletes pillanatra!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Van valamit, amivel kapcsolatban eddig nem jutottak dűlőre a kedvesével, nem tudtak megbeszélni, de ma végre áttörést érhetnek el és nemcsak, hogy nyugodtan beszélnek a dologról, de sikerül is megegyezniük. Ennek hatására, mindjárt színesebben látja a kapcsolatát. Az estét meghitt hangulatban sikerül eltölteniük és egyre inkább olyan érzése van, hogy pozitív irányba változott a kapcsolatuk.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem úgy alakul a napja, ahogy tervezte és ahelyett, hogy legyintene rá vagy megpróbálná egy kis humorral kezelni a helyzetet, inkább morcos lesz. Túlságosan komolyan vesz mindent, mintha az élete múlna rajta. Próbálja meg elengedni magát, mert ha ennyire szigorú magával és másokkal, akkor csak összeveszés várható. Inkább gondolja át mi akadályozhatta a sikerben és lépjen tovább!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Olyan érzése van, hogy mindenki sokkal okosabb Önnél és mindenki mindent jobban tud. Talán valóban túlzásokba esnek egyesek és kioktatják Önt, de ne keverje őket össze azokkal, akik tényleg csak segíteni szeretnének. Ne hagyja, hogy elvegyék a jó kedvét vagy megfosszák az önbizalmától, vagy esetleg kétségeket ébresszenek magában. Hagyja, hadd beszéljenek, amikor meg alkalma lesz rá, mutassa meg, mit tud!

BAK: (december 22 - január 20.)



Folyamatosan kapálózik a jelenlegi helyzete ellen. Egyre erőszakosabban és görcsösebben próbál kitörni és cselekedni, beindítani a dolgok fogaskerekét, de minél jobban neki feszül, annál kevésbé ér célt. A legjobb volna, ha most elengedné a dolgot, hiszen láthatja, nem ez a megfelelő időpont a cselekvéshez, a megvalósításhoz. El fog jönni a maga ideje is, csak legyen türelemmel.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma valaki megpróbálhatja Önt rábeszélni egy olyan dologra, amibe nem szívesen menne bele. Ne is engedjen az illetőnek, akármennyire is könyörög Önnek. Kerülje a kétes, a veszélyes, a tisztességtelen ügyeket, mert komolyan megütheti a bokáját. Később csak megbánná, ha igent mondana, ezért ne engedjen a nyomásnak, hanem hallgasson bátran a megérzéseire és mondjon nemet, még ha az illető meg is haragszik Önre.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valaki ma sikeresen meglepi Önt, méghozzá egy olyan személy, akiről nem sok jót feltételezett, vagy akit eddig teljesen mellőzött. Kellemesen csalódhat a személyben. Éppen ezért érdemes lenne nyitnia felé és hajlania arra, hogy megváltoztassa a személlyel kapcsolatos véleményét. Még az is lehet, hogy barátság is kialakulhat Önök között, amennyiben egy kis bizalmat szavaz az illetőnek.

