Napi horoszkóp - 2018. december 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Arra ébredhet rá, hogy túl magasak az elvárásai. Talán tényleg túl sokat követel szeretteitől, bizonyos helyzetektől, meg egyáltalán az élettől. Ez ma gondolkodóba is ejti, és közvélemény kutatást kezd végezni, hogy mondják el mások, milyen is maga valójában. Ezzel legyen óvatos, és csak akkor kérdezzen, ha valóban tudni akarja, és ne legyen utána sértődés belőle! De érthető, hogy szeretné új emberként kezdeni a közelgő újévet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Még nem tudja, mihez is lenne kedve Szilveszterkor. Nem is egy meghívást kapott, amit barátaival tölthetne, de nem biztos abban, hogy bulira vágyik. Hogyha inkább egy romantikus estét töltene el a kedvesével, akkor legyen az, de csak akkor, ha valóban erre vágyik. Épp itt az ideje, hogy magára is gondoljon, és ne mindig azt nézze, hogy elsősorban másoknak mi a jó. Ha jövőre változni akar, akkor érdemes lehet már ma elkezdeni!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma olyan dolog történik, amivel saját magát is meglepi: nem húzza fel magát. Pedig máskor simán felidegesítené magát azon, ami ma megesik, de ezúttal nem. Sőt, kifejezetten nevetni fog rajta és humorral kezeli a dolgot. Mindjárt meg is érzi, hogy jelentős változások indultak el magában. Ez határtalan örömmel tölti el, ezért ma azon lesz, hogy szerettei tudtára adja, hogy hamarosan Ön más ember lesz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bizonyos tekintetben elkezdte elhagyni az álomvilágot és reálisabban látja helyzetét és a világot. Úgy érzi, készen áll maga mögött hagyni a múltat, az elmúlt évet és befogadni a változásokat. Párja is érzi magán, hogy egy kicsikét komolyabb lett. Ne aggódjon, elsőre mindenkinek furcsán fog hatni az új eszméi és hogy megváltozott, de hamar meg fogják szokni! Tartson ki tervei mellett!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már most mindenki buli ötletekkel bombázza és jóval több ajánlatot is kapott, mint amennyit eltudna fogadni. A legjobb, amit tehet, hogy azt választja, amit leginkább szeretne. Szóljon az év utolsó napja Önről. Ugyanakkor ma valakitől jó hírt halhat, ami miatt még inkább várni fogja a következő évet. Tele van tervekkel a jövő évet illetően, izgatottan várja, hogy megvalósíthassa álmait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha a Szilveszterre gondol, akkor arra jut, hogy semmi kedve az ünnepléshez meg a bulizáshoz, de tudja, hogy párja szeretne kimozdulni. Ezt a kérdést még ma meg kellene tárgyalniuk. Legyen nyitott a kedvese ötletére és kössenek kompromisszumot, így Önnek sem kell teljesen lemondania a nyugodalmas estéről. Ugyanakkor váratlan problémával találhatja szembe magát, de szerencsére gyorsan orvosolja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma lehetősége lesz arra, hogy valakivel elrendezze a problémás kapcsolatát. Mondja el őszinte véleményét és gondolatait, használja ki a lehetőséget, hogy a másik is fél készen áll arra, hogy rendbe tegyék viszonyukat. Viszont ma egy másik értékes beszélgetést is folytatni fog, ami által hasznos információ juthat a fülébe. Ha társaságban tölti napját, Ön lesz annak a szíve-lelke.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Családjával, vagy egyedül, de sikerül kimozdulnia otthonról és végre elszakad a zajos környezettől. Irány az erdő, de legalábbis a kültér. Jól esik most elvonulnia a világ elől. Szüksége van egy kis csendre és békességre, hogy átgondoljon bizonyos dolgokat, és hogy feltöltődhessen. Talán éppen emiatt ajánlják a csillagok, hogy nyugodtan töltsön el egy napot egyedül, szerettei meg fogják érteni, hogy egy kis térre vágyik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Semmi esetre se akarja ráerőszakolni másokra az elképzeléseit. Ne akarjon már az újév előtt összeveszni szeretteivel. Legyen nyitottabb velük szemben. Ugyanakkor ma óvakodjon attól, hogy a holnapi nappal vagy bármivel kapcsolatban is ígérgessen másoknak, mert benne van a pakliban, hogy nem fogja tudni betartani és ez kellemetlenséggel járhat, amellett, hogy össze is veszik szeretteivel.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma egy kellemetlen, ugyanakkor értékes tapasztalás érheti. Lehet, hogy ez most nem vigasztalja, de a hasznára fog válni. Ne legyen túl büszke ahhoz, hogy kiöntse valakinek a szívét. Attól még nem lesz kevesebb, ha valakivel őszintén beszél az érzéseiről. Attól sem kellene a félnie, hogy az illető elpletykálja és mindenki magán fog nevetni. Bízzon kicsit jobban a szeretteiben és forduljon hozzájuk, mikor szüksége van rá!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Lélekben már rá van készülve a Szilveszterre és alig várja, hogy bulizhasson. Viszont a mai napja sem unalmasabban telni, hiszen találkozik barátaival, és elkezdődik a holnapra történő ráhangolódás. Azért legyen óvatos, hogy ma se essen túlzásokba, sem italfogyasztás, sem bármi más téren. Ellenben érdemes nyitott fülekkel járnia, mert értékes bölcsességet hallhat, illetve kaphat szeretteitől.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma egy kissé fáradtnak érezheti magát. Talán az elmúlt napok hajtása miatt, mert mindig sürgött-forgott a konyhában, mellette családi és baráti találkozókra járt. Érdemes ma otthon maradnia és pihennie. Tegye, amihez kedve van, ne érezzen lelkiismeret-furdalást, amiért ma nem dolgozik azon, hogy valakit boldoggá tegyen. Ma önmagát kell azzá tennie, miközben feltölti végre lelkének elemeit!

