Napi horoszkóp - 2018. december 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.30

KOS: (március 21 - április 20.)



A nap eleje tartogat némi feszültséget és kellemetlenséget, de ha nem hagyja, hogy kedvét szegje vagy beárnyékolja napját, hanem túlteszi magát rajta, akkor a nap hátralevő részében kifejezetten vidám napja lehet. Este pedig romantikus élmények várnak magára a kedvesével. Ha van valami, amit szeretne vele megbeszélni, akkor tegye higgadtan és támaszkodjon ész érvekre, de semmiképpen se szorítsa sarokba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl sok programterve van és több találkozót is leszervezett, mint amennyi igazából kényelmesen beleférne a napjába. Ha nem akar egyik helyről a másikra rohangálni, akkor még időben van ahhoz, hogy átszervezze napját. Ne egy nap alatt akarjon mindent letudni, illetve megvalósítani. Ügyes szervezéskérdése az egész. Máskülönben nem gondolná, de igenis stresszelni fog, hogy mindenhova időben odaérjen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem érdemes olyan dolgok miatt rágnia magát, ami felett nincs hatalma. Főleg azokon a hibákon nem célszerű, amiken már nem tud javítani, de viszont levonhatja a tanulságot. Ellenben megéri azokon töprengeni, amikért tehet, mert ma pozitív irányba terelhet bármit. Ragadja meg a lehetőséget és merjen hallgatni a megérzéseire, amik súgják, hogy mit kell tennie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hogyha egyik szerettével, barátjával problémás viszonya, akármennyire is szeretné ma elkerülni a tisztázó beszélgetést, nem fog sikerülni. De talán jobb is, öntsenek tiszta a vizet pohárba. Legyen őszinte az illetővel, fedje fel érzéseit, véleményét, mondja el mi volt a probléma. Ha nem az lesz a cél, hogy igazolja magát vagy sérelmét hangoztassa, akkor akár meg is oldhatják a problémát és kibékülhetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma elintézhet valamit a szeretteire részére, vagy megtervezi a napjukat és nem fogadják olyan kitörő örömmel, mint várta. Ennek az egyik oka az lehet, hogy meg sem kérdezte őket arról, mit szeretnének és talán egyáltalán nem azt, amit Ön kitervelt. Vagy pedig egyszerűen nincs kedvük hozzá és pihenni szeretnének. Ne vegye személyes sértésnek a dolgot, hanem próbáljon nekik kedvet csinálni hozzá, vagy ha minden kötél szakad, menjen el mással!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Akármennyire is utál szívességet kérni, ma mégis abba a helyzetbe kerülhet, hogy nem lesz más választása. Jobb lesz, ha lenyeli a keserű pirulát, mert segítségre van szüksége, ezt most kivételesen nem oldhatja meg egyedül. Ezt ne kudarcként vagy gyengeségnek fogja fel, hanem remek tapasztalási lehetőségnek és még az illetővel is közelebb kerülhetnek egymáshoz, akitől a segítséget kéri.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma előtérbe kerülnek régi vágyaikat, és úgy érzi, haladéktalanul tennie kell azért, hogy mielőbb megvalósuljanak. Most már ne kapkodjon el semmit! Inkább csak tervezgessen, és jövő évben vágjon vele a megvalósításba. Viszont azt is érzi, hogy a párkapcsolatán is változtatnia kellene. Ne fogja vissza magát, mert igencsak el kellene egy kis változatosság a mindennapokban és a hálószobában egyaránt.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Akár egyik családtagja, akár az egyik kollégája ma sikeresen felhúzhatja. Igyekezzen higgadtan kezelni a helyzetet, mert vitázással és dühkitöréssel csak ronthat a helyzeten. Ugyanakkor egyre nő magában a feszültség, és talán maga sem tudja, miért. Olyan, mintha aggódna valami miatt, félne valamitől és saját magának sem meri bevallani. Pedig ezt kellene ma tennie, magába nézni és szembesülni a helyzettel.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nem árt egy kis elővigyázatosság, mert hajlamos lehet ma pusztán az érzelmeire hagyatkozni, ha döntenie kell és az nem mindig szerencsés. Főleg akkor legyen óvatos, ha dolgozik, mert túl sokat foglalkozik fejben a magánéletével és nem koncentrál a feladataira. Ha azt szeretné, hogy párkapcsolata javuljon, akkor ahhoz őszintének kellene lennie a kedvesével. Tökéletes nap lehet ez a mai arra, hogy megnyíljon neki és elárulja, mire vágyik.





BAK: (december 22 - január 20.)

Több embernek is megígért dolgokat és ma lehet az a nap, mikor mindenki megtalálja, hogy emlékeztessék a szívességre, az ígéretre. Nem az a jó megoldás, hogy feláldozza szabadidejét és amúgy is csekély energiáját, hogy egyszerre letudja az összeset. Inkább próbálja meg fontossági sorrend szerint és apránként. Nyugodtan kérjen magának egy kis időt, hiszen Önnek is van élete.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy érzi, bujkál Önben valami, de nem akar róla tudomást venni, mert hamarosan itt a Szilveszter és talán már azt is tudja, hol fog bulizni. Ám éppen ezért kellene, hogy ne söpörje a szőnyeg alá, hanem villámgyorsan kikúrálja magát. Minél jobban húzza-halasztja, annál rosszabb lesz. Ne kockáztasson, hanem még ma kezdje meg önmaga kúrálását és lehetőség szerint maradjon otthon és pihenjen.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Kínos, kellemetlen helyzetbe hozhatja magát családja vagy kedvese, esetleg kiszemeltje előtt. Ahelyett, hogy elbújna a világ elől vagy teljesen összetörne, hogy történhetett magával ilyen, inkább próbálja meg a dolog pozitív oldalát nézni vagy minimum nevessen egyet saját magán. Azzal elveheti a dolog élét és mások is inkább erre fognak majd emlékezni. Humorral minden problémát orvosolhat.





