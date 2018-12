Napi horoszkóp - 2018. december 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan érzése van, mintha ma mindenki összefogott volna Ön ellen és szándékosan bosszantják, illetve támadják. Erre nem éppen az a legjobb megoldás, hogy hevesen visszatámad, főleg úgy, hogy talán csak képzeli a szándékosságot. Jót tenne Önnek, ha lehetőség szerint olyan dolgokat csinálna, amik feltöltik. Nyugodtan vonuljon el, ha van rá lehetősége, vagy töltse azzal a napját, aki jobbkedvre deríti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem kevés feladat vár ma megoldásra. Semmi kedve az ügyek intézéshez, ám nincs más lehetősége. Hogy ne rossz szájízzel teljen a napja, jutalmazza meg magát, amikor feladatai végére ér vagy iktasson be egy baráti találkozót is. De minél nyögvenyelősebben áll a naphoz, annál rosszabb lesz. Szerezz magának örömöt és essen túl a kötelezettségein, este pedig romantikázzanak a kedvesével!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem az a rokonok dolga, hogy mindenben egyetértsenek. Valószínűleg ettől még támogatni fogják, legfeljebb nem nézik jó szemmel, amit csinál, vagy szerintük helytelen, rossz ötlet. Ettől még, ha Ön erős késztetést érez arra, hogy megtegyen valamit, akkor legyen meg az akarata. Csak nem érdemes összevesznie amiatt a szeretteivel, hogy nem tudnak mindenhez jó képet vágni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kerülnie kellene a látványos féltékenykedést, mert azzal csak szakadékot képez a párja és Ön között, főleg akkor, ha semmi oka nincs rá. Magába kellene néznie és meglátnia, miért ilyen bizonytalan, és meg kellene erősíteni az önbizalmát. Érdemes lehet a bizalmasával fordulnia, mert azonkívül, hogy segíthet megtalálni a választ, értékes tanácsot kaphat tőle. De mindenképpen kezdenie kell valamit a helyzettel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A fejébe vett valamit és mindenáron megakarja valósítani, nem számít, hogy hány emberen kell ehhez átlépnie. Legyen ezzel óvatos, mert olyan károkat okozhat a nagy előretörésben, amit később megbánhat. Figyeljen oda mások érzéseire! A türelmetlenségét sem ártana visszafognia, hamarabb eljárhat a szája, minthogy gondolkodna, ami által újabb esély nyílik arra, hogy valakit megbántson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eddig az volt a baja, hogy nagy a zsivaj, állandóan mennek valahova, most meg mikor békesség van, akkor meg az zavarja. Ön sem érti saját magát. Viszont ha már így alakult, ne szégyellje felkeresni szeretteit, ne arra várjon, hogy ők mindig vegyék fel Önnel a kapcsolatot. Szívesen fogják látni Önt, úgyhogy ne habozzon átugrani hozzájuk. Ideje legyűrnie a büszkeségét és kimutatni az érzéseit!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne vállaljon ma túl sok feladatot. Nem kell mindig hasznosak lennie, sem pedig pont az év utolsó napjaiban hajtania szét magát. Élvezze nyugodtan a békét. Csak a legszükségesebb teendőket végezze el, a fennmaradó időben bátran foglalkozzon azzal, amivel igazán szeretne, illetve töltse időt szeretteivel. Ne sajnálja magától a pihenést, hagyjon időt testének-lelkének arra, hogy feltöltődjenek.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Talán egy rég nem látott rokon vagy barát színre léphet ma és Ön nem igazán tudja, mihez is kezdjen a helyzettel. Kell-e vele beszélnie, van-e még dolga vele. Ezeket csak úgy derítheti ki, illetve zárhatja is le a kapcsolatot vagy legalábbis rendezheti el, ha esélyt az illetőnek. Amúgy sem ártana gyakorolnia azt, hogy második lehetőséget ad az embereknek. Meg kellene tanulnia bízni bennük és abban, hogy változhatnak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha úgy hozná a sors, hogy ma valakivel vitás helyzetbe keveredik, akkor ezt elképesztően nyugodtan és könnyedén fogja orvosolni. Szinte egy varázsütésre megoldja a helyzetet és vissza is áll a békesség. Saját magát is meglepi ezzel a mutatvánnyal, de így egy értékes leckével lesz gazdagabb, mert rá fog jönni arra, hogy mi a titok, amivel máskor is megcsinálhatja ezt.

BAK: (december 22 - január 20.)



Akármit is tervez mára vagy szeretné elérni, azt sikeresen meg is teszi. Ma minden a kedve szerint alakul, amihez hozzáér, az arannyá válik. Ha van valamilyen elintéznivaló ügye, érdemes kihasználnia ezt a napot. Többen is megtalálhatják, hogy a segítségét vagy a tanácsát kérjék, amit kifejezetten hízelgőnek fog találni. Azért figyeljen oda arra, hogy milyen tanácsokat osztogat, miközben dagad a melle a büszkeségtől!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Félelmei, rossz érzései, esetleg önbizalom problémája miatt undok és goromba lehet a szeretteivel. Ők viszont nem tudják az okát és személyes sértésnek vehetik, legalábbis úgy könyvelhetik el, hogy konkrétan velük van gondja. Legyen velük őszinte, kérjen tőlük segítséget, hiszen ki másra számíthatna, ha nem a szeretteire? Tudnia kell, hogy szeretik Önt. bízzon bennük és ne üldözze el őket.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma valamivel meglepheti a kedvese, vagy történhet Önökkel valami, ami hatalmas örömmel tölti el magukat és pozitív hatással lesz a kapcsolatukra, ami ezáltal sokkal szorosabbá válik. Fel is élénkül a tűz Önök között, úgyhogy ma romantikus napot, este pedig forró éjszakát tölthetnek el. Merjen boldog lenni, ne féljen közben attól, hogy biztos történni fog valami, ami véget vet az örömének, engedje el félelmeit!

