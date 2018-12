Napi horoszkóp - 2018. december 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem ártana egy kis rendet tennie maga körül és a fejében egyaránt. Az ünnepek miatt még kicsit lassú és álmatag, csakhogy vannak bizonyos feladatok, amiket ideje ellátnia. Ráadásul felszínre kerülhetnek olyan problémák, amikről eddig igyekezett nem venni tudomást, viszont most már nincs tovább, ideje szembenézni velük. Legyen őszinte magával és másokkal is, merje kimutatni és kimondani az érzéseit!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Épp itt az ideje, hogy több időt töltsön a kedvesével. Figyelje meg jól, mert rengeteg mindent elárul magáról, tele van ki nem mondott dolgokkal. Érdemes időt szánnia arra, hogy megfejtse őt, illetve segítsen neki ellazulni. Ne adja fel, ha nem sikerül elsőre, érdemes törekednie arra, hogy megnyíljon Önnek. Utána már romantikus napot, estét tölthetnek együtt és számottevően javulni fog a kommunikáció Önök között.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy kissé szeszélyes lehet, és ami az egyik pillanatban jó, a következőben már nem. Elképesztő sebességgel változik a hangulata, környezete nehezen nem tud lépést tartani Önnel. Ráadásul ma még kisebb csalódás is érheti, mert valami nem úgy sikerül, ahogy tervezte. Vizsgálja meg a helyzetet, mert nincs kizárva, hogy valahol Ön is tehet arról, ahogy a dolgok alakultak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Túlzásba viheti az önfeláldozást, pláne úgy, hogy szerettei nem is kérték, hogy tegyen mindent félre értük és helyezze őket az első helyre. Ráadásul titokban azt várja, hogy cserébe szeretetet vagy megbecsülést kap. Ma konfliktus származhat ebből, ha azt kívánja hangoztatni, mennyi mindent tett másokért. Bölcsen tenné, ha inkább többet foglalkozna magával, elvégre saját magát is képes boldoggá tenni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma szinte semmihez sincs kedve és nem vágyik másra, minthogy egésznap pihenjen, feküdjön, esetleg olvasson, filmet nézzen. Ám egy része minduntalan próbálja talpra állítani, hogy csináljon valami hasznosat. Engedje el a görcsös késztetést, hogy mindenáron dolgozni, tevékenykedni akarjon. Ha nem muszáj, akkor kedvezzen lelkének, csináljon, amit szeretne, lelkiismeret-furdalás nélkül!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Átszervezések, változások várhatók a munkahelyén és emiatt kissé feszült. Emiatt szeretteivel is ingerlékeny lesz. Mindenképpen álljon rugalmasan, nyitottan a kérdéshez és ne aggódjon olyan miatt, ami még be sem következett. Koncentráljon a jelenre. Szerencsére nyugis nap elé néz. Inkább töltsön minél több időt barátai, szerettei társaságában és ne gondolkodjon a munkán!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valahogy előtérbe kerülhet a múlt, és azzal együtt a sérelmek. Ingoványos talajra lép, ha pont ma akar ezekkel előhozakodni és megoldást találni rájuk. Jobban tenné, ha elhalasztaná az ilyen jellegű beszélgetést, máskülönben vitás helyzetbe kerülhet. Sokakkal most kezdett el igazán javulni a kapcsolata, ne akarja egy nap alatt elrontani azt, amit nagy nehezen felépített. Inkább a pozitív dolgokat tartsa szem előtt!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Úgy érzi, ma kell meghoznia bizonyos döntéseket. Ha tényleg úgy véli, hogy nem várhatnak, akkor hozza meg őket, de legalább körültekintően és alaposan járja körbe a kérdést. Véletlenül se dőljön be annak, hogy minden olyan egyértelmű, mert akkor kellemetlenség érheti! Ugyanakkor nem árt, ha odafigyel arra, hogy ne bántsa meg környezetét egy-egy keresetlen szóval.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Talán azért, mert szembesítik vele, esetleg magától jön rá arra, hogy még nem tart ott, ahol lenni szeretne, és emiatt kissé elkenődik. Emiatt senkit sem érdemes hibáztatni, még önmagát sem. Viszont most tegye félre azon vágyát, hogy napokon belül valami látványos fejlődést, haladást, ezzel most már várja meg az újévet. Éppen ezért inkább lazítson, élvezze ki a nyugodalmas napokat és majd jövőre belehúz az álmok megvalósításába!

BAK: (december 22 - január 20.)



A kollégákkal feszült lehet ma a légkör és érezhetően pattanásig feszült a helyzet. Nincs kizárva, hogy történik valami, ami berobbantja a szituációt és elszabadulnak a kedélyek. Ha így történne, akkor sem az a cél, hogy kígyót-békát mondjon a többiekre és kitombolja magát. Inkább a megoldásra törekedjen és arra is visszafogottan, diplomatikusan. Sok múlhat az Ön hozzáállásán!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma valaki olyat mondhat Önnek, vagy akarva-akaratlanul tehet, aminek köszönhetően felkapja a vizet és kész a teljes haragját ráereszteni az illetőre, ám ez nem lenne szerencsés. Bármilyen nehéz is legyen, igyekezzen megfékezni magát, főleg ha egy szerettére kívánja ráereszteni a mérgét, már csak azért is, mert lehet, rosszul méri fel a helyzetet. Azzal is számolnia kellene, hogy kissé érzékeny, nem nehéz Önt ma megbántani.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Akár kérte, akár nem, ma segítségére siethet valaki, aki megoldja egy problémáját. Valóságos csodának fogja fel a dolgot, amolyan pont kapóra jön szinten. Igen, az égiek figyelnek Önre, ma többször is érezni fogja, hogy szerencse és védelem kíséri az útján. Elönti a hála érzete, ne is fogja vissza magát, nyugodtan mondja ki, mit érez és köszönje meg szeretteinek, barátainak a segítséget vagy egyszerűen azt, hogy vannak Önnek.

