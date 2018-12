Napi horoszkóp - 2018. december 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma is tart a rokonlátogatás. Ismét kellemes élményekben, illetve ízekben lehet része. Mindenhova kissé vonakodva megy, de végül nagyon jól érzi magát és ez a sok kellemes csalódás arra engedi következtetni, hogy érdemes lenne ünnepeken kívül is meglátogatni a rokonait, akik nem is olyan szörnyűek, mint azt sokszor feltételezi róluk. Tapasztalni is fogja, hogy sokuk valóban megváltozott.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemes fáradtságot érez, hiszen rengeteg időt tölt manapság a szeretteivel és szinte folyton úton vannak. De el nem cserélné semmire a velük töltött időt, hiszen rengeteg pozitív visszajelzést kap tőlük és sokukkal ismét kezd olyan szoros lenni a kötelék, mint korábban. Érdemes is nyitottnak lennie, ne féljen attól, hogy lépten-nyomon megbántja valakit. Engedje szabadjára érzéseit!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Már előre fél, hogy mi lesz az ünnepek után. Még el sem telt, de már most szomorú amiatt, hogy egyszer vissza kell csöppenni a hétköznapokba. Ne terelje el ezzel a figyelmét, mert le fog maradni a kellemes élményekről, amik ma magára várnak! Maradjon a jelenben, ahol szeretteivel, kedvesével töltheti az időt, ahol szeretet és békesség várja, a karácsonyi varázs, amit úgy szeret. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Valaki vitát indíthat el, nem véresen komolyat, de azért csípős és kínos lehet. Legyen elővigyázatos azzal, hogy mennyire védi az érdekeit, mert túlzásokba eshet. Nem biztos, hogy a családi ünnep közepén kellene prezentálnia harcos énjét. Annyira álljon ki magáért vagy másért, amennyire szükséges és azt tegye diplomatikusan, elegánsan, legalább ezzel is lenyűgözi környezetét és megmutatja, hogy Ön is sokat fejlődött. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egyik szerettének egyéb szándékai is vannak azonkívül, hogy felfrissítse a kapcsolatot Önnel. Lehet, hogy pénzt vagy szívességet szeretne kérni. Ünnep ide vagy oda, gondolja át nyugodtan a dolgot, de ha úgy érzi, nem fog hiányozni esetleg az a pénz vagy tud segíteni az illetőnek, tegye meg. Ám ha már máskor is megtette és úgy érzi, nem éri meg, ne legyen lelkiismeret-furdalása, amiért nemet mond neki. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyik szerette csalódást okozhat Önnek. Azt hitte, hogy az illető megváltozott, ezáltal az Önök kapcsolata is jobb lehetne, de sajnos nem így történt és lehet, hogy megbántja Önt vagy csak a régi formáját hozza. Ne legyen emiatt elkeseredve és ne is mondjon le róla, még megváltozhat. Legyen vele elnéző és tegye túl magát a dolgon, hiszen ott van a többi szerette, akik rengeteg örömöt okoznak Önnek. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne hagyja, hogy magára tukmálják az ételt és az italt. Tudjuk, hogy szereti a hasát és a finomságokat, de ha már soknak érez valamit, nyugodtan mondjon nemet, nem fognak emiatt megsértődni, viszont megúszhatja a gyomorrontást meg a másnaposságot is. Figyeljen oda magára, ha nem szeretne utána napokig rosszul lenni. Gyakoroljon egy kis önkontrollt és magának is mondjon néha nemet! Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Félreérthetik egymást az egyik szerettével és kellemetlenség adódhat belőle. Mielőtt letámadná őt, gondoljon bele, miért is akarná megbántani, megsérteni magát, főleg ünnepnapon. Inkább beszéljen vele a dologról négy szem között, mielőtt hirtelen háborús övezet alakul ki. Így legalább akár egy kellemes napot is eltölthet családjával és kellemesen csalódhat az illetőben is. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ha úgy érzi, hogy nem túl emelkedett a hangulat, gyakran vannak hosszú csendes időszakok, hát rázza fel a társaságot. Próbálja meg egy kis humorral aktivizálni őket vagy dobjon be egy érdekes témát. De ha éppen két fél haragos magatartása miatt olyan a hangulat, amilyen, eszébe se jusson békítő vagy bíró szerepet játszani, mert a végén csak pórul járna. Inkább másképp próbáljon a hangulaton javítani! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Fontos lenne, hogy semmit se erőltessen a párjára. Ha nem akar jópofozni a családdal vagy bizonyos tagokkal, esetleg részt venni valamilyen programon, akkor inkább hagyja békén. Minél erőszakosabb, annál inkább azt érheti el, hogy össze fognak veszni. Legyen vele megértő és még az is lehet, hogy magától is csatlakozik, ha nem érzi a kényszert. Éppen ezért étellel, itallal se traktálja, hogyha őt létezni. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ön lehet az asztaltéma és úgy látja, mindenki mindent jobban tud magánál és egyre ontják magukból az okosságokat és jó tanácsokat. Érthető, ha a legszívesebben rájuk borítaná az asztalt, de inkább nyugodtan jelezze nekik, hogy messzire mennek és diplomatikusan szólítsa fel őket arra, hogy fejezzék be. Minden más esetben vita várható és akkor meglehet, hogy rossz hangulatban válnak el szeretteitől. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma igazán nyugodt és csendes nap elé, akkor is, ha otthon marad, és abban az esetben is, ha még családjával tölti az ünnepeket. De nem is zavarja ez a békesség, mert végre van ideje magára vagy egyáltalán arra, hogy átélje az ünnepeket. Nem is vágyik másra, csak arra, hogy lazítson, és mindenki békén hagyja. Ha pedig kedve támad hozzá, akkor viszont kiváló beszélgetőpartnere szeretteinek. Heti horoszkóp





