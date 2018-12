Napi horoszkóp - 2018. december 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki mindenáron magára akarja kényszeríteni az akaratát. Nem érdemes emiatt összeveszni vele, elég, ha kijelenti, hogy nem és kész vagy ajánljon neki kompromisszumot. Csak igyekezzen nem ellenségesen bánni az illetővel. Viszont ma már nem ártana elkezdenie az ünnepekre készülni, és ha van valami elintéznivalója, azt ma érdemes megtennie, mert sikeresen letudhatja!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már most úgy érzi, el van úszva, még nem tart sehol. Rengeteg a munkája, retteg attól, hogy azzal sem fog végezni, ahogy a bevásárlással se. Már most káoszként éli meg a karácsonyt. Ez csak pánik és pánikolás helyett inkább koncentrálnia kellene, hiszen még időben van, lazán elintézhet mindent, amit szeretne. Ne stresszelje magát feleslegesen, mert úgy képtelen lesz összpontosítani és annál többet fog hibázni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma segítséget kaphat olyantól, akitől nem vártana volna. Nemcsak a munkahelyén lehet így könnyebb a helyzete és végezhet időben a feladataival, de munka után is akadhat társasága, aki segít magának elintézni az ünnepei készülődéssel kapcsolatos feladatokat, vagy aki éppenséggel átvállal egy-két feladatot. Jó bizonyíték lesz ez arra, hogy hajlamos rosszat feltételezni az emberekről, de még a szeretteiről is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vegye észre, hogy túlságosan erőszakos a szeretteivel szemben. Már-már kényszeríteni akarja őket, hogy segítenek az ünnepi készülődésben vagy vegyenek részt magával a programokon. Jobban tenné, ha elengedné ezeket a vágyait, mert csak veszekedés lesz a vége. Lehet, hogy bizonyos tekintetben magára marad, de ha inkább türelemmel és megértéssel fordul feléjük, a végén mégis rábólinthatnak a kérésére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen ma kicsit lazább. A munkahelyén és otthon, szerettei is felpaprikázhatják aprósággal. Ne vegyen mindent olyan véresen komolyan. Próbáljon meg mosolyogni, lazítani, máskülönben csak össze fog veszni velük, miközben nem akartak magának rosszat vagy nem vették észre, hogy ingerlékeny hangulatban van. Legalább jelezze nekik, hogy most mire nem vevő és akkor elkerülheti, hogy esetleg bosszantsák.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki ma a segítségét kéri. Legyen ezzel óvatos, mert az illető azt szeretné, hogy Ön mondja meg neki mit tegyen, mit döntsön. Ha tanácsot ad, akkor bánjon óvatosan a szavakkal. Hogyha pedig szívességet kér az illető, inkább azt is fontolja meg, mert jó esély van arra, hogy a dolgok rosszul süljenek el és akkor magát fogja hibáztatni. Ami utána jönne veszekedés meg ártana a kapcsolatuknak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha úgy érzi, teljesen elúszott a munkával, akkor inkább kérjen segítséget, ahelyett, hogy némán szenved. Jól tesz, ha időben végez, mert a szeretteit haragítja magára, ha nem sikerül, vagy ha borul a program, mert nem sikerült lenyelnie a büszkeségét. Különben is, ami jár az az jár Önnek is, délután ki kellene mozdulnia a karácsonyi vásárba vagy valahova, ahol feltöltődhet, hiszen nehéz napok vannak maga mögött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Túl szigorú lehet a környezetével, és úgy viselkedhet, mint egy rabszolgahajcsár. Nemcsak a kollégáit hajtja, hogy dolgozzanak, hogy mindenki időben végezhessen mindennel, hanem a szeretteivel is így bánik, csak azért, hogy az ünnepekkor minden tökéletes legyen. De semmi sem lesz az, ha közben mindenkit megbánt. Lazítson, nem kell mindennek tökéletesnek lennie és az sem baj, ha valamit legfeljebb a két ünnep között intéz el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kedvtelennek érzi magát a nap folyamán. Ímmel-ámmal végzi a munkáját, nincs kedve a kollégáival szórakozni, sőt, valahogy mindenki púp a hátán. Emiatt sincs kedve délután a kedvesével vagy a barátaival tekeregni, pedig nagyon is azt kellene tennie. A végén nagyszerűen érezné magát és sikerülne kitörnie az apátiájából is. Ne csak szeretteit, hanem magát is lepje meg nyugodtan egy kis aprósággal!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megígért valakinek valamit és ma kellene teljesítenie, pedig valójában semmi kedve hozzá. Jobb, ha nem mondja vissza, mert az rettentően kellemetlen lenne és talán az illetővel is összeveszne. Bármennyire is nehezére esik, inkább essen túl rajta. Talán a végére még jól is érzi majd magát, vagy valamiképp pozitívan sül el a dolog és nem lesz annyira kényszer íze a dolognak!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egésznap csak amiatt görcsöl, hogy még nem tart sehol az ünnepi készülődésben, pedig rengeteg dolga van. Sőt, a munkájával sem úgy halad, mint kellene. Ahol tud, ott kérjen segítséget, de ne csináljon ebből lelki problémát magának. Ami megy, az megy, ami nem, azt megteszi másik nap vagy a két ünnep között, ne legyen túl szigorú magával, mert annak az egészsége látja kárát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Minden az elképzelései szerint történik. Sikerül a munkával is annyit haladnia, mint tervezi és délután is mindent elintéz, amit csak elszeretne. A hosszú listájának egy jó részét kipipálhatja magát és ez nagy örömmel tölti el. Határtalanul jó lesz a kedve, mindenkire mosolyog, és nem mond nemet arra, hogy segítsen másoknak. Ezzel azért legyen óvatos, attól még, hogy van elég szabad ideje, ne hagyja, hogy másik be is táblázzák.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp