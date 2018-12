Napi horoszkóp - 2018. december 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy kicsit ma minden miatt aggódik. Az anyagi helyzete, a közelgő ünnepek, de még a párkapcsolata végett is. Jó volna, ha valahogy elengedné félelmeit, mert így hétvégére és az ünnepekre teljesen ki fog merülni, arról nem is szólva, hogy egyre ingerlékenyebb lesz és a végén az ünnepek idején fog valakivel összeveszni. Okos döntésekkel elmulaszthatja aggodalmait, és ha képes lenne másra is gondolni rajtuk kívül.

Több figyelemre vágyik, de úgy érzi, már annyi mindent kipróbált, nem tudja, mivel hívhatná el magára a figyelmet. Az biztos, hogy a sok nagylelkű megmozdulással már óvatosabban kellene bánnia, mert egyesek szívesen visszaélnének a kedvességével és segítőkészségével. Ám ha ez megnyugtatja, a kedve is szeretetre vágyik, vagyis ha finoman kezdeményez nála, akkor elérheti célját és ő megkapja, amit akar.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármennyire is szeretné elhitetni a környezetével, hogy minden a legnagyobb rendben van, nem fog összejönni. Nem vakok, és nem bolondok, látják, hogy valami nincs rendjén magával. Tisztelje meg őket annyira, hogy elárulja, mi az, ami bántja, vagy ha nagy baj, akkor kérjen segítséget, csak ne akarja már-már erőszakosan elhitetni velük, hogy boldog és elégedett, mert azzal csak felbosszantja őket.

Kissé unalmasnak, szürkének találja a napjait. Mindig csak a munka és ugyanazokat a dolgokat csinálja. Ezért is várja annyira az ünnepeket, hogy végre egy kis élmény, izgalom legyen az életében. Ám ezt bármikor megkaphatná, nem kell hozzá karácsony. Vagyis szervezzen magának és kedvesének izgalmas programokat, rázza fel kicsit magukat ahelyett, hogy a csodára vár.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sikerül kiharcolnia magának mindazt, amit akar. Hogy annyit dolgozzon, amennyit akar, és úgy, ahogy Önnek jól esik. Megkapja a lehetőséget vagy éppen a vágyott feladatot, mindent, amit szeretne. Ennek fényében ma igencsak sikeres napja lehet, hiszen szinte minden a kedve szerint történik és ez nagymértékű megelégedettséggel tölti el. Ha még keresi a tökéletes ajándékokat, meglelheti!

Nem ártana, ha egy kis önuralmat gyakorolna. Ma hajlamos lehet az érzelmei alapján cselekedni. Ne veszítse el a fejét, ha kapcsolati vagy anyagi döntéseket kellene meghoznia. Ám ha ezekkel kapcsolatban problémája van, akkor megnyugodhat, mert a csillagok a segítségére sietnek és megkapja a támogatást, amivel rendezheti ügyeit. Ezért sem érdemes feleslegesen összeveszni másokkal!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma újfent megmutatkozik, hogy szervező tehetsége átlagfeletti. Nemcsak a munkáját sikerül akadálytalanul elvégeznie, hanem utána sikeresen begyűjtheti az ajándékokat, letudhatja az ünnepi készülődés egy részét. Mindezt azért, mert nagyszerűen bánik ma az idejével és az erejével. Mindennek a tetejében még egy baráti találkozóra is jut ideje, vagyis igazán eredményes napot tudhat a magáénak.

Ma nyugodt nap vár Önre. Végre senki sem húzza fel a munkahelyén, minden flottul megy. Viszont ha munka utánra tervezett valami, mondjuk ajándékbeszerző körutat, randit vagy baráti találkozót, akkor ott viszont elakadás lehet és nem minden alakul a tervei szerint. Emiatt nem kell mindjárt elveszítenie a nyugalmát, csak rendezze át a sorrendet és vegye lazán a dolgot, hiszen ettől még nem dől össze a világ!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem látja párján az ünnepi hangulatot és ez rossz érzéssel el tölti el magát, aki meg viszont már alig várja a karácsonyt. Ne vesszen vele össze csak azért, mert nem ég még ünnepi lázban és nincs sok kedve készülődni vagy ajándékokat beszerezni. Minél jobban próbálja ráerőltetni akaratát, annál rosszabb lesz. Adjon neki időt és a türelme, megértése ki i fog fizetődni és a végére már megérinti őt is az ünnepi hangulat.

Óriási népszerűségnek örvend a munkahelyén. Kollégái szívesen töltenek időt a társaságában. A pozitív gondolatai, a humora mindenkit lehengerel, és jobb kedvre derít. Ma sok kellemes tapasztalatban lehet része és őszinte, elismerő megjegyzéseket zsebelhet be. Talán egy nem egy nap karácsonyozós típus, de ma még ahhoz is megjöhet a kedve, amivel pedig rendesen meglepi szeretteit!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lélekben már karácsonyozik és talán emiatt is van annyira jó kedve, hogy az sem zavarja, hogy jóformán mások helyett is Ön dolgozik. Azért nyugodtan mondjon nemet a plusz kihívásokra, és csak mert ég Önben a segíteni vágyás, ne hagyja, hogy mások kihasználják. De kétségkívül meg lesz ennek az eredménye és jutalomra, elismerésre számíthat a munkahelyén, sőt, akár előléptetésre is.

Rendkívül pozitívan áll a környezetéhez. Tele van jószándékkal, segítőkészséggel és szeretettel. Felfog tűnni ma Önnek, hogy mindenki megbízik Önben, elárulják titkait, megosztják gondjaikat és úgy járulnak Önhöz, mint egy angyalra, akitől a gyógyulást várják. Képes hitet és erőt adni az embereknek, motiválni őket, hogy elérjék vágyaikat. Még ünnepi hangulatot is képes az emberek szívébe költöztetni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



