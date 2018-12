Napi horoszkóp - 2018. december 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A szokottnál is türelmetlenebb és ingerlékenyebb. Minden apróságot világ tragédiájaként fog fel, vagy kiborul rajta. Próbáljon egy kicsit uralkodni magán, ne üldözze el maga mellől az embereket, már csak azért se, mert ma még szüksége lehet a támogatásukra. Tegyen rendet magában, derítsen fényt arra, mi bántja igazából és kerülje a konfliktusokat. Mindig a békés megoldásokra törekedjen.

Előjöhet magából a féltékeny énje. Minden apróságot jelnek minősít és fejben már milliószor elképzelte, hogyan csalta mag a kedvese. Olyan, mint egy időzített bomba, Ön is érzi, hogy lassan robbanni fog. Jobb volna, ha megelőzné a bajt és beszélne kedvesével az érzéseiről. Ha megvádolja vagy látványosan bizalmatlan vele, azzal nemcsak megbánthatja, de törést okozhat a kapcsolatukban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kissé lehangolt lesz ma, de úgy nem is nehéz, ha folyton másokhoz hasonlítja magát és azt nézi, ki hol tart, maga pedig hol nem. Fogadja el, hogy mindenki más ütemben halad és nem tudhatja, mások milyen áldozatokat hoztak azért, hogy ott tartsanak, ahol vagy, hogy később nem veszítik-e el azt, amijük van. Ne versenyként tekintsen az életére. Nincs miért aggódnia, célba fog érni, legalábbis ha előre tekint, nem mindig oldalra meg maga mögé.

Tapasztalni fogja, hogy mennyire népszerű a munkahelyén, hogy egyre többen keresik a társaságát és szeretnének magával lenni. Egyesek a tanácsát is kikérik, és úgy tekintenek Önre, mint követendő példára. Valóban képes motiválni az embereket, csak mindig ügyeljen arra, mit mond nekik, nehogy utána magán csattanjon az ostor, ha valami nem úgy történt, ahogy azt szerették volna.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyre türelmetlenebb a kollégáival szemben és nem minden ok nélkül. Csakhogy nem kelhet ki magából és tehet rendet. Persze ha már nagyon bosszantják, akkor óvatosan felhívhatja rá a figyelmüket, jelezhet, hogy nem kér a társaságukból, csak mindig ügyeljen arra, hogy ezt diplomatikusan tegye. Már csak azért is, mert ők tisztelik és kedvelik magát attól függően, hogy ez talán nem kölcsönös a maga részéről.

Ha eddig keményen dolgozott, akkor a napokban már elkezdheti leszüretelni munkájának gyümölcseit, és áradhat maga felé a pénz és a siker. Akik üzlettel foglalkoznak, egy komolyabb bizniszt és összehozhatnak. Hirtelen olyan szerencseszéria kapja el, hogy megszállja a nagylelkűség is, és mivel a maga dolgai nagyszerűen mennek, ezért besegít másoknak is. Legyen ezzel óvatos, mert ha most ilyen segítőkész, máskor is elfogják várni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az nagyszerű, hogy hajlik a kompromisszumokra. Csakhogy nem mindegy, milyen mértékű megállapodásokat köt. Ugyanis annyira szeretné elkerülni a konfliktust, és annyira törekszik mások boldogságára, hogy képes a sajátjáról lemondani és olyan dolgokba belemenni, amik valójában nem is olyan előnyösek magára nézve. Pedig ez lenne a kompromisszum lényege, hogy mindketten jól járjanak.

Féltékenység gyúlhat a szívében, mert azt látja, mindenkinek minden összejön, kedvezően alakul az életük, teljesülnek az álmaik, csak éppen magának nem, pedig Ön igazán mindent megtesz annak érdekében, hogy célba érjen. Emiatt képtelen másoknak őszintén gratulálni és ismerősei nem értik, miért olyan undok velük, hiszen nem feltételeznék magáról, hogy képtelen örülni barátai, kollégái sikerének.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van egy képe arról, milyennek kellene lennie és hajlamos azzal gyötörni magát. Emiatt folyton elégedetlen önmagával és szüntelen önbizalmi problémái vannak. El kellene engednie azt az ideát. Fogadja el magát olyannak, amilyen, és ha csökkenti az elvárásait, sokkal könnyebben indulnak be a változások az életében. Nem kell lemondania semmiről, csak az önmagához való hozzáállásán kell változtatnia.

Több apró, de kellemes meglepetés is érheti ma. Váratlan segítséget kap, a környezet kedves magával és sokszor lesz olyan érzete, mintha jó időben lenne jó helyen, de legalábbis mindig belefut valakibe, aki tud magának segíteni. Ma valóban szerencsés napja lesz, használja ki, intézze el ma kényes, problémás ügyeit, tegye meg azokat a dolgokat, amiket régóta halogat és megfogja látni, minden gördülékenyen fog menni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meg kell hoznia egy fontos döntést és nem bízhatja másra. Bármennyire is könnyű legyen, ne engedje, hogy mások döntsenek maga helyett. Hallgassa meg a véleményüket, de istenigazán saját magára és a megérzéseire kellene hallgatnia. Bízzon jobban a képességében és abban, hogy képes helyesen cselekedni. Túlságosan rágörcsöl a dologra, pedig legbelül már maga is sejti, hogy mit kell tennie.

Ma mindenki megtalálja a problémáival. Ha nem a segítségét, akkor a tanácsát kérik. Egyre csak bosszúsabb lesz, mert úgy érzi, amíg mások gondjaival halad, nem tud a saját feladataival. Erre létezik egy igen egyszerű megoldás, utasítsa el őket finoman és mondja meg, hogy Ön is el van úszva a saját feladataival. Mindenképpen legyen velük elnéző, hiszen maga tényleg mindig jó tanácsokat ad nekik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



