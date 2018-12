Napi horoszkóp - 2018. december 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van néhány feladat, aminek elvégzését régóta halogatja, csakhogy nincs tovább. Ideje elővennie őket és elvégeznie. Ha kell, kérjen inkább segítséget, nem kell egyedül szenvednie. Ám ha csak még mélyebbre akarja ásni, abból baj lesz. Sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lenne, ha túl esne rajta, ráadásul ezáltal végre új dolgokba is belevághatná a fejszéjét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma a túlérzékenység jeleit mutatja, vagyis mindenen megsértődik, elérzékenyül és rettentően ingadozó lesz a hangulata. Környezete ma hadi lábon is Önnel a túláradó érzései miatt, hiszen egyik pillanatban csupa szeretet, mindenkivel kedves, a következőben pedig elhajtja maga körül az embereket melegebb éghajlatra. Persze megpróbálhatna erőt venni magát, de nem is igazán akar, inkább azt várja, hogy a környezete alkalmazkodjon magához.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felébred Önben a vágy, hogy változtasson. Szinte eluralkodik magán a kényszer, hogy átalakítsa otthonát vagy teljesen új frizurát csináltasson, esetleg kidobálja a fél ruhatárát és újat vegyen helyettük. Mielőtt bármit is tenne, gondolja át, mire készül, ne hirtelen felindulásból cselekedjen, mert annak rossz vége lehet. Ha egy óra múlva is él a vágy, akkor vágjon bele, legfeljebb nevet egy jót magán!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Akármilyen probléma is kerüljön ma előtérbe, vegye elő diplomatikus énjét és olyan megoldást találjanak, ami mindkettejük számára megfelel. Ne arra törekedjen, hogy Ön járjon jól, legyen ugyanolyan fontos a másik fél is. Gyakorolja a nyitottságot és a megértést. Továbbá okosan tenné, ha megosztaná szerettei között a feladatokat ahelyett, hogy mindennel egyedül és hősiesen próbál megküzdeni, miközben rettenetesen szenved magában. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Akármilyen probléma is kerüljön ma előtérbe, vegye elő diplomatikus énjét és olyan megoldást találjanak, ami mindkettejük számára megfelel. Ne arra törekedjen, hogy Ön járjon jól, legyen ugyanolyan fontos a másik fél is. Gyakorolja a nyitottságot és a megértést. Továbbá okosan tenné, ha megosztaná szerettei között a feladatokat ahelyett, hogy mindennel egyedül és hősiesen próbál megküzdeni, miközben rettenetesen szenved magában. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Rendkívül türelmetlen lesz a környezetével szemben. Ez lesz a mai nap egyik problémája, a másik az, hogy állandóan beakar olvasni másoknak. Valósággal kényszert érez arra, hogy megmondja az őszinte véleményét, az Ön által vélt igazságot. Nem kell meglepődni azon, hogy ezt meglehetősen rosszul fogadja majd a környezete és nap végére talán meg is bánja, hogy így vezette le a feszültséget. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ha segítségre van szüksége, megkapja. Egyik szerette vagy közeli ismerőse lesz az, aki kihúzza a bajból. Lehet, hogy még csak kérnie sem kell. Ma igazán érezheti, hogy mennyire fontos a szeretteinek, és hogy mit jelent az a bizonyos összetartás. Egészen elérzékenyülhet nap végére, viszont talán ez a dolog lesz az, ami erőt és hitet ad Önnek a mindennapokban. Adjon hangot bátran az érzéseinek, szeretteinek is jól fog esni! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Túl sokat vár el a szeretteitől vagy legalábbis a kedvesétől. Egyre kevésbé látja a valós személyt, mert egyre inkább idealizálja, és mivel nem kapja meg mindazt, amire vágyik, elvár, bosszús lesz és elégedetlen. Észre kellene vennie, hogy ezzel a magatartással csak rombolja a kapcsolatát. Jusson eszébe, hogy maga is utálja az elvárásokat és hogy Ön sem tökéletes. Ha tovább feszíti a húrt, elveszítheti azt a bizonyos illetőt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nyugodt és békés napot tölthet el szeretteivel. Minden a terveik szerint alakul, sikerül megvalósítani az elképzelt programokat és igazán ki tud kapcsolódni. Ha kedvesével tölti a napot, akkor romantikából nem lesz hiány. Úgy érzi, végre sínen vannak, és az Ön élete is kezd végre olyan lenni, mint amilyenre mindig is vágyott. Ez a nap kellemes, pozitív megerősítéseket tartogat az Ön számára. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Hogyha valakinél elszeretne érni a valamit, akkor a legjobb, amit tehet, ha szép szóval közelít felé. Minél erőszakosabban próbálkozik, annál nagyobb ellenállásba ütközik. Különben is, Ön a gyakorlatiasság és ész érvek embere, világítson rá az illetőnek arra, amit nem lát meg, hogy miért érdemes Önt meghallgatnia, és ha elég türelmes, illetve nyugodt, még célt is érhet. Üdítő élmény lehet magának is, hogy veszekedések nélkül is sikerül megállapodniuk. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha van valami, amit titkol szerettei, vagy párja elől, akkor azzal ideje lenne előrukkolni. Előbb-utóbb ki fog tudódni és jobb lenne, ha előbb, illetve az is előnyös volna, ha inkább magától tudná meg a kedvese, vagy az, akire tartozik. Ne féljen attól, hogy hibázott, hiszen senki sem tökéletes. Viszont így csak idegileg felőrlődik, ha túl sokat hazudozik és titkolózik. Legyen ez a mai a gyónásának napja. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Akármilyen lelki gondja is legyen, érdemes kiöntenie a szívét egy jó barátnak vagy a kedvesének, mert olyan lelki fröccsöt kaphat, ami rendesen felturbózza. Elmúlnak a kétségei, a félelmei, meglátja a fényt az alagút végén. Bízni kezd önmagában és a képességeiben. Még az is lehet, hogy egy jó tanáccsal, hasznos információval is gazdagabb lesz. Merjen beszélni az érzéseiről és gondjairól, nem bánja meg! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc