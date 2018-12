Napi horoszkóp - 2018. december 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, hiába tesz erőfeszítéseket céljai elérésének érdekében, nem jut előrébb, nem valósulnak meg a vágyai. Ez nem jelenti azt, hogy akkor fel is kellene adnia. Egyszerűen csak változtatnia kellene a módszerein, az eszközökön, amiket használ. Emellett túlságosan rágörcsöl a sikerre. Ha mégsem jönne össze, akkor is adódik majd másik lehetősége. Bízzon magában jobban és támaszkodjon a gyakorlatias énjére.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jobban teszi, ha nem beszél terveiről a munkahelyén, mert sajnos egyesek visszaélhetnek a bizalmával és ellophatják az ötleteit. Inkább csendben valósítsa meg őket, úgy legalább biztosabb a siker. Ne keressen megerősítést a kollégái és barátai között, hiszen maga is tudja, hogy az ötlet jó és hogy igenis képes arra, hogy megvalósítsa. Nem fogja megbánni, ha a saját feje után megy.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen óvatos, ha úgy dönt, maga lesz az igazságosztó, mert csúnyán megütheti a bokáját vele. Lehet, hogy csak jót akar, és talán van is érzéke ahhoz, hogy eldöntsön egy vitás kérdést, ám a környezete rossz néven veheti, ha önjelölt igazságosztót játszik. Inkább maradjon ki a vitákból, bármekkora kényszert is érez arra, hogy beleszóljon, vagy mások segítségére legyen. Elhiheti, nem sok köszönetet kapna tőlük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A valóság elől menekül. Inkább álmodozik, mindenfélével lefoglalja magát, mintsem szembenézzen a valósággal, a jelenlegi helyzetével. De minél jobban menekül előle, a való élet annál jobban igyekszik felhívni magára a figyelmet. Jobban tenné, ha inkább hozna egy bátor döntést és szembenézne az igazsággal. Lehet, hogy fájni fog és meg kell tennie néhány nehéz lépést is, de így a helyes.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Könnyen megbánthat másokat nyers megszólalásaival. Talán tényleg igaza van, de attól még nem kellene mások arcába vágnia az igazságot, a hibáikat. Lehetne kicsit finomabb is. Ma olyan lehet, mint egy tükör, aki mindenáron felakarja hívni mások figyelmét a vétségeikre, gyengeségeikre. Hiába teszi hozzá, hogy a jó szándék vezérli, elhiheti, ők ezt nem így élik meg. Ne lepődjön meg, ha össze fog veszni a környezetével.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A mai napon újabb siker éri. Mostanában felettébb sikeres a munkájában, és egy kicsit talán kezd is elszaladni Önnel a ló. Viccesen próbálja felhívni mások figyelmét arra, hogy Ön a jobb vagy a sikeresebb és olyan, mint aki kezdi elvárni, hogy magához forduljanak segítségért. Ha szerényebb lenne, akkor talán még a segítségét is kérnék, de ne így ne csodálkozzon azon, ha környezete elfordul magától.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kibúvókat keres a tetteire, hibáira. Valójában gyakran csak nincs kedve dolgokhoz, vagy nem akarja bevallani, hogy nem ért valamihez, esetleg rosszul tudott valamit és ez okozta a bajt. Inkább megpróbál másra hárítani vagy egy külső tényezőre. Jobban tenné a maga érdekében is, ha inkább elismerné vétségeit és tanulna belőlük. Környezete is sokkal elnézőbb lenne így magával.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A kedvese vagy más, Önhöz közeli személy szívességet kérhet ma Öntől, és magának nem sok kedve van eleget tenni neki. Pedig jót tenne a kapcsolatuknak, ha segítőkészebb lenne. Ne úgy gondoljon rá, hogy elvárják Öntől, vagy azt hiszik, tartozik ezzel. Egyáltalán nem erről van szó, csak az illetőnek szüksége lenne Önre. Ennek fényében gondolja át a dolgot, mielőtt nemet mond.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma hajlamos lehet arra, hogy átvegye környezete érzéseit. Túlságosan magába szívja mások rossz kedvét, ingerlékenységét és rövidesen már azt sem fogja tudni, melyik a saját érzése, véleménye és melyik nem. Próbáljon egy kicsit elhatárolódni a környezetétől, de mielőtt bármilyen döntést hozna, tegye fel magának a kérdést, hogy biztos a saját véleménye dolgozik-e magában, nehogy kellemetlenség érje.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma az derülhet ki, hogy nem bízik a párjában vagy egy közeli szerettében eléggé. Ez számára is nyilvánvalóvá válik és meglehetősen rosszul fog neki esni. Legalább értesse meg vele, miért van ez és próbáljanak megoldást találni rá, mert rengeteget javulhatna a kapcsolatuk. Önnek is változtatnia kellene és persze a másik félnek is, vagyis ne várja el, hogy csak a másik tegyen a kapcsolatért.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Környezete ma teletömheti a fejét ?jó? tanácsokkal. Legyen elővigyázatos, ha a szerelmi életével kapcsolatos döntéseket a barátaival, kollégáival akarja megvitatni és tőlük kér útmutatást. Nem biztos, hogy ők annyira tapasztaltabbak vagy bölcsebbek, mint hiszi. Számoljon azzal, hogy akár ronthat is a helyzetén. Bármennyire is nehezére essen, inkább a saját feje után menjen.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Van valami, amivel kapcsolatban komolyan aggódik, hogy nem jön össze, nem fog sikerülni. Nem érdemes görcsölnie rajta, mert kellemesen fog csalódni és sokkal nyugodtabb lesz utána. Viszont tekintsen erre a dologra úgy, mint egy leckére, hogy ideje lenne jobban megbíznia a képességeiben, és hogy alapból feleslegesen idegeskedik, ha valami nem magán múlik. Mostanában túl sokat görcsöl minden, ha nem figyel, rá fog menni az egészségére.

