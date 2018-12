Napi horoszkóp - 2018. december 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma lehetősége adódik egy régóta húzódó problémájának a megoldására, legalábbis ha kellően türelmes és nem kapkod el semmit. Sőt, ez a nap arra is lehetőséget kínál, hogy pontot tegyen bizonyos lelki problémáira, múltbéli sérelmeire, illetve félelmeire. Ne csodálkozzon azon, ha ma megrohamozzák az intenzív érzelmek. Ne is próbálja őket korlátozni, inkább engedje szabadjára őket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha tervei megvalósításáról van szó, kissé erőszakos lehet. A megfelelő pillanatban lehet rámenősebb, de ott is éreznie kellene, hol van a határ, mert ha túlfeszíti a húrt, az már nem imponáló, hanem tolakodó lesz. Legyen türelmesebb és merjen hallgatni a megérzéseire. Ma jó időben lehet jó helyen és esélye is nyílik arra, hogy kihasználja a lehetőségeit, csak ügyeljen a stílusára, ne görcsöljön annyira a kudarctól való félelem miatt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne fogja vissza magát érzelmileg, ha szeretteiről, barátairól van szó, vagy éppenséggel arról, akit megszeretne hódítani. Mutassa ki bátran az érzéseit. Nyíljon meg az illetőnek, adja a tudtára, hogy megbízik benne és azt is, ha gyengéd érzéseket táplál iránta. Ez lehet a kulcsa annak, hogy bárkihez is közelebb kerüljön. A pároknak is érdemes gyakorolniuk, ha szeretnék megerősíteni a kapcsolatukat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új fejezet veheti ma kezdetét az életében. Végre learathatja a babérokat. Megérte türelmesnek lennie, és keményen dolgoznia. Meglehet, hogy ma új állást kap, vagy esetleg előléptetik. Ám az sem kizárt, hogy a szerelmi életében következik be a pozitív változás. Ha egyedülálló, akkor igazán minden esély meg van arra, hogy ma megismerkedik valakivel. Csak legyen nyitott és merjen kezdeményezni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Arra vár, hogy végre történjen valami és bekövetkezzenek a változások. Ám nem elég várnia rá, tennie is kellene érte. Ha valamivel elégedetlen, akkor tegyen ellene, ha pedig elszeretne valamit érni, akkor ugyancsak lendüljön mozgásba. Akármit elérhet, megvalósíthat ma. Tökéletes nap lehet a mai az új kezdeteknek. Ne arra várjon, hogy más megmondja, mit tegyen vagy megsegíti magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudatosan ügyeljen arra, hogy megőrizze nyugalmát, mert ma történhetnek olyan események, amik kihozhatják a sodrából, illetve ezzel emberek is megpróbálkozhatnak a környezetében. Csak egy kicsit kellene odafigyelnie magára, hogy ne tegyen vagy mondjon olyat, amit később megbánhat. Ha sikerült ezt betartania, nap végére kifejezetten büszke lehet magára, hiszen sokszor valóban előbb csattan fel, mintsem gondolkodik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Az derülhet ki ma, hogy valaki nem őszinte magával és a szemébe hazudik. Nehogy azt higgye, hogy biztos jó oka volt rá. Jobban tenné, ha felfedné kártyáit, hogy tudomása van a hazugságáról és a jövőben kétszer is meggondolná, mit hisz el neki. Ne hagyja, hogy a jóhiszeműsége miatt kellemetlenség érje. Hiába, hogy maga mindig jó volt az illetővel szemben, sajnos a jóság nem mindig fizetődik ki.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Arra kényszerül, hogy változtasson egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hozzáállásán. Idáig rossz véleménnyel volt, vagy legalábbis nem volt kedve, affinitása hozzá, de most muszáj lesz vele foglalkoznia, illetve elvégeznie. Viszont menetközben rá fog döbbeni arra, hogy sötétebb képet festett róla, mint amilyen valójában és még a végén meg is jön a kedve a feladat teljesítéséhez.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Titkok derülhetnek egy ismerősével, szerettével kapcsolatban és ez mélyen megrázza magát. Nem igazán tudja, hogy ezek után, miként viszonyuljon az illetőhöz, vagy egyáltalán mit kellene tennie. Mindenképpen érdemes lenne erről beszélnie az illetővel és adjon neki lehetőséget arra, hogy megmagyarázza a dolgokat, máskülönben kapcsolatuk veszélybe kerülhet. Emelkedjen felül a sértettségén!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma kirívóan bátor dolgot vihet véghez. Talán kilép a komfortzónájából és meglép valamit, amit korábban esze ágában sem lett volna. Esetleg kiáll magáért vagy másért, egy olyan helyzetben, amikor máskor inkább csöndben tűrne. Nemcsak saját magát, de a környezetét is meglepi és igazság szerint ezzel fog tiszteletet kivívni másokkal szemben. Azért ne essen át ló túloldalára, ne kezdjen el hősködni vagy túl merész dolgokat meglépni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma felettébb vágyik a szeretetre, a figyelemre, a törődésre, ám nem a legjobb eszközökkel próbálja elérni. Sokszor nem veszi észre, hogy valósággal rátelepszik a szeretteire, fojtogatja őket vagy éppen követelőző velük szemben. Ha nem lazít a hurkon, amit mások nyakára tett, akkor bizony szeretet helyett összeveszésekre kell számítania. Különben sem várhatja el, hogy mindenki maga körül forogjon.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Akármennyire is nehéz döntést kell ma meghoznia, jobban teszi, ha csak önmagára hallgat. Menjen bátran a megérzései után, bár az igazság az, hogy nagyon is tudja, mit kellene tennie, csak nem akarja megtenni. Viszont a helyzet nem tűr további halasztást. Ne hagyja, hogy kihasználják, fájdalmat okozzanak magának vagy megalázzák. Ideje lépnie. Ha nem teszi, a helyzet csak rosszabb lesz.

