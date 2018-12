Napi horoszkóp - 2018. december 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában egyre jobb a kollégáival való kapcsolata. Érdemes nyitnia feléjük, és több bizalmat szavaznia nekik, mert kellemesen csalódhat bennük. Ne féljen attól, hogy rútul átverik vagy kipletykálják a háta mögött. Célszerű gyakorolnia a bizalmat és azt, hogy barátságosabb legyen velük. Már ma is tapasztalni fogja ennek az előnyeit, hogy általuk gyorsabban és kellemesebben telik a munkaidő.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kedvese egy mélyre szántó, őszinte beszélgetést kezdeményezhet ma magával a kapcsolatukat illetően. Ajánlatos lenne, hogy nyitottan álljon hozzá. Ne az legyen az elsődleges, hogy akkor most Ön is a képébe vágja mivel elégedetlen és megsértődik azon, ha esetleg negatív kritikát kap tőle. Lehetőségként kezelje ezt a dolgot, hogy végre javíthatnak a kapcsolatukon. Ez a beszélgetés összehozhatja magukat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz, nem várt fordulattal kell ma számolnia. Szembesül azzal, hogy sajnos ezt nem lesz képes egyedül megoldani. Nemcsak, hogy beszélnie kell valakivel a gondjáról, de segítséget is kell kérnie. Ne akarjon hősködni, kérje bizalmasa vagy párja segítségét, különben csak még nagyobb bajba keveredik. Több tekintetben is tanulságos nap lesz ez a mai az Ön számára.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen elővigyázatos azzal, ha mindenáron féltékennyé akarja tenni a kedvesét azért, hogy így csikarjon ki belőle egy kis szeretetet, aggódást, mert ezzel könnyen megütheti a bokáját. Az egyedülállók is óvatosan játszanak másokkal, ésszel flörtöljenek, mert félreérthetik a szándékaikat, amikből utána kellemetlenségük adódhat. Mostanában rettenetesen vágynak a pozitív megerősítésre, de ez lehet a vesztük.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ne vegye rossz néven, ha kollégái nem értenek Önnel egyet, vagy nem támogatják az egyik tervében. Csak mert esetleg barátok is, nem kell mindenbe beleegyezniük, ne akarjon visszaélni a hatalmával vagy az érzéseikkel. Könnyen magára haragíthatja őket, ha zsarolni próbálja kollégáit vagy lelkiismeret-furdalást igyekszik nekik okozni. Inkább gondolkodjon el azon, miért nem támogatják magát.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Szerelmi élete egyre jobban alakul. A párjával maximális a béke és a harmónia. Mindent megtudnak beszélni egymással. Mivel ilyen nagyszerűen kijönnek egymással, a szerelem és szenvedély is lángol maguk között. Az egyedülállóknak sincs okuk a panaszra, mágnesként vonzzák magukhoz az ellenkező nemet és élvezik a figyelmüket. Persze legyenek egyértelműek a szándékai és ne játsszon a szívükkel!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma rá tör magára az őszinteségi roham, de az is lehet, hogy teljesen tudattalanul ontja magából az érzéseit, gondolatait. Mindenesetre ne legyen meglepve, ha ezzel felzaklatja környezetét, akiket felkészületlenül érhet a viselkedése és a mondandója. Ami a kollégákat illeti, ott is igyekezzen finomabban foglalkozni, hogy ne kioktatásnak tűnjön, amit mond, különben elveszítheti a bizalmukat.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Bár érezhetően egyre magasabb elvárásokat támasztanak Ön iránt a munkahelyén, mégis úgy érzi, képes megbirkózni velük, egyáltalán nem gondolja úgy, hogy olyan szörnyen nagy nyomás alatt lenne. Ugyanakkor ma elgondolkozhat azon, hogy továbbtanul vagy esetleg saját vállalkozást indít. Érdemes utánajárnia milyen lehetőségei vannak, mindkettő könnyen megvalósítható vágy!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Feszültséget okozhat ma az életében az, hogy nem Ön az, aki diktál, hanem az, akinek alkalmazkodnia kell. Ezzel kell szembesülnie a munkahelyén és a magánéletében is. Minél jobban küzd ellene, annál nagyobb akadályokba ütközik. Fogadja el, hogy ma nem Ön a főnök. Jót fog tenni a kapcsolatainak is, ha hagy másokat érvényesülni és Ön is rájöhet arra, hogy nem olyan rossz az, ha nem kell mindig a döntések miatt görcsölnie.





BAK: (december 22 - január 20.)

Meg kellene ma hoznia egy fontos döntést. Nap elején még tudja is, mit akar, abszolút elhatározza magát, de azután valami miatt meginog, és utána ez megy egész nap, teljesen elveszíti a fonalat. Talán érdemes lenne belegondolnia abba, hogy jobb lenne, ha egyiket sem választaná. Ám ha nagyon muszáj, akkor meg próbáljon bevonni valaki olyat, akinek megbízik az ítéletében.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nem ártana, ha kicsit gyakorlatiasabb, realistább lenne. Túl sokat álmodozik, illetve túlontúl optimista. Szépen elképzel valamit, ami persze fejben könnyedén kivitelezhető, de nem számol egy csomó másik tényezővel. Meg kellene próbálnia a valóságot látni, és nem azzal számolni szelektíven, amivel szeretne. Így elkerülheti a csalódást és a kényelmetlenségeket. Minden lehetséges, megfelelő eszközök megválasztásával.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Szinte mindenkivel jól kijön a munkahelyén, csak éppenséggel egy emberrel nem. Persze nem kell minden egyes kollégájával baráti szintű kapcsolatot ápolni, de azért nem is kell az első kudarcnál feladni a dolgot. Ha úgy érzi, fontos Önnek, hogy jóban legyen az illetővel, akkor legyen türelmes és óvatosan közelítsen felé. A kitartása meghozhatja gyümölcsét, ahogy az is, ha látványosan kedves az illetővel.





