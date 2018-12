Napi horoszkóp - 2018. december 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, kapcsolata válságos időszakon megy át. és talán abban sem biztos, hogy a párjával kellene maradnia. Ne a kényelmesebb utat válassza, hanem azt, amit igazán szeretne, még akkor is, ha küzdelmekkel jár. Abba sem ártana belegondolnia, hogy ketten kellene egy kapcsolathoz és talán maga is valamiféleképpen hozzájárult a történtekhez. Van megoldás, csak fel kell kutatnia!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lemarad egy lehetőségről, vagy pedig nem jön össze, pedig abban volt minden reménye, hogy kiugrásszerű eredményt érjen el a karrierjében vagy éppen az anyagai helyzete kapcsán. Ne kenődjön el, lesz még hasonló lehetősége. Érdemes eltöprengenie azon, mi lehetett a hiba, ha pedig csak az idő volt túl kevés, akkor talán a csillagok nem is Önnek szánták a lehetőséget és lesz majd még jobb is!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma találkozik valakivel, aki felkelti az érdeklődését, de úgy érzi, nem kapott zöld utat, jelzést az illetőtől, hogy további lépéseket tehetne, mégis olyan érzése van, hogy kölcsönös a szimpátia. Ez esetben merjen hallgatni a megérzéseire és lépjen! Nem kell túlságosan nyomulni, de adja a másik fél tudtára, hogy érdeklődik iránta. Továbbá a munkahelyén figyeljen arra, kinek mit mond, nehogy elpletykálják a titkait! Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Hála tudásának és áldozatos munkájának, szorgalmának, végre esélye nyílik arra, hogy megkapja az előléptetést, vagy a fizetésemelést. Érdemes még mostanában különösen odatennie magát és nem marad el a jutalma! Használja ki lehengerlő kommunikációs képességeit, és ha kell, illetve alkalma nyílik rá, győzze meg szóban a feletteseit arról, miért Ön a legalkalmasabb a posztra. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Amennyiben párkapcsolatban él, nem ártana kicsit óvatosabbnak lennie, ha flörtölésre adja a fejét, pláne ha a munkahelyén teszi, mert valamiféleképpen visszajuthat az információ a kedveséhez. Azt pedig kétszer is gondolja meg, ha szerelmi háromszöget készül kialakítani vagy egy kalandba készül beleugrani. Óriási a lebukás veszélye, másrészt gondoljon bele abba, hogy tényleg ezt érdemli-e a kedvese. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma több ízben is sikert arathat. Sikerül a véleményét oly módon találni kollégáinak, illetve kedvesének, hogy abba ne tudjanak belekötni és elismerjék az igazát. Persze lehetőség szerint ne erre hajazzon, hogy utána mellét verve azt mondhassa, Önnek volt igaza, hanem hadd érezzék a többiek a tanító, segítő szándékot a szavai mögött. Ettől még lélekben örülhet, hogy igaza volt, csak legyen velük megértő. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Túl sokat dolgozik mostanában, már lassan semmi egyébre sincs ideje. Ha nem változtat ezen, rövidesen ki fog égni. Szabjon magának határokat, ne túlórázzon állandóan. Igenis töltsön több időt a szeretteivel, iktasson be énidőt is, hogy végre elolvashassa a könyveket, amiket szeretne vagy a hobbijával is foglalkozhasson. Ne arra várjon, hogy majd egyszer ezekre is jut ideje, hanem teremtse meg magának a lehetőséget. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ki nem állhatja, hogy mások megpróbálják Önnek megmondani, mit tegyen. Még a munkahelyén is olyanok próbálják kioktatni, akiknek nem sok közük van a maga munkaterületéhez, szakmájához. Ráadásul a magánéletében is egyre másra megakarják mondani, mit ront el, mit kellene tennie és ettől kezd besokallni. Ne veszítse el a fejét, inkább kérje meg őket diplomatikusan arra, hogy mellőzzék a kioktatást. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Lehetőség ne mondjon nemet arra, hogy kipróbáljon valami új dolgot. Még akkor se, ha elsőre azt érzi nem képes rá vagy nem Önnek való, mert kellemesen csalódhat magában. Az is megeshet, hogy rádöbben arra, mivel szeretne igazán foglalkozni, vagy mi hiányzott eddig az életéből. Be kell látnia, hogy manapság nagyon begubózott és nem volt hajlandó kilépni a komfortzónájából, de most érdemes feszegetni a határait. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem ez lesz élete legszerencsésebb napja. Többször is érik kisebb kellemetlenségek. A pénzügyek terén különösen legyen óvatos, mert anyagi kár is érheti. A munkahelyén sem árt az elővigyázatosság, és ha kétszer is ellenőrzi magát. Így csökken annak az esélye, hogy bosszúságok érjék, de sajnos így sem tudja teljesen leredukálni őket. Viszont megteheti, hogy változtat, a hozzáállásán nem hagyja, hogy miattuk rossz napja legyen. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma különösen igaz lehet az, hogy minél többet agyal, halogat, annál inkább lecsúszik valamiről. A túlzott óvatossága és bizonytalansága miatt lemarad a jó lehetőségekről, programokról vagy akár arról, hogy előmozdítsa karrierjét vagy vágyainak megvalósulását. Nem teketóriázzon annyit, merjen fejest ugrani az események sűrűjébe! Ne úgy álljon hozzá, hogy úgyis csak kudarc érheti! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Hajlamos ma elveszni a részletekben. Bölcsen tenné, ha kicsit összekapná magát és jobban a fő feladatokra koncentrálna. Állítson fontossági sorrendet és egyesével haladjon. Nem jó ötlet egyszerre több mindenbe belekezdeni, mert nem fog a dolgok végére érni. Illetve nem szerencsés a határidős dolgokat a háttérbe szorítania, csak mert nincs kedve hozzájuk. Vegyen erőt magán és lássa el a feladatait! Heti horoszkóp





