Napi horoszkóp - 2018. december 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyes Kosokat igencsak magával ragadhatja a szerelem, ami szép dolog, hiszen rengeteg erőt ad nekik. De bármennyire is jól alakuljon a kapcsolatuk, nem lenne bölcs dolog bármit is elsietni. Akár friss, akár meglévő kapcsolatról van szó, ne dobják el teljesen a józan észt és ugorjanak fejest a házasságba vagy éppen összeköltözésbe, mert később megbánhatják. Próbáljanak meg kicsit lassítani.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Úgy érzi, hiába igyekszik, sosem ér célba. Hol azért mert azt tapasztalja, hogy állandóan akadályokba ütközik, hol pedig annak okán, hogy mások előbb érnek célba és Ön helyett aratják le a babérokat. Persze emiatt rettentően neheztel rájuk, pedig nem tettek semmi rosszat, Önnek is adott volt a lehetőség, de meglehet, hogy rossz eszközökkel próbálkozott. Sértettség helyett inkább igyekezzen kiküszöbölni a hibáit.





Komoly döntéshelyzetbe kerül. A saját érdekeit szem előtt tartva hajlandó lenne belemenni valami olyanba, amivel esetleg a jó hírét kockáztatja. Gondolja meg, hogy valóban megéri-e kockára tenni a magáról alkotott képet és a becsületességét. Sokan megbíznak Önben, ezt nem szabad elfelejtenie. Létezhet más út is, csak persze könnyebb lenne a kényelmesebbet, egyszerűbbet választani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sajnos ma csalódnia kell valamiben, amiben nagy bízott. Talán nem jön össze az állás, vagy egy lehetőség, amiben nagyon reménykedett. Mindjárt meg is kérdőjelezi a képességeit, vagy azt, hogy érdemes-e a továbbiakban próbálkoznia. Erről nem ma kellene döntenie, főleg nem bármiféle következtetést levonnia. Az lenne a legjobb, ha ezt a kérdést félretenné, és inkább megpróbálna kikapcsolni.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma előtérbe kerül gyengéd és megértő oldala. Ön lehet az, aki ma mindenkit megvigasztal, aki jobbkedvre deríti az embereket és fényt visz az életükbe, mindezt úgy, hogy egyáltalán nem vár cserébe semmit. Rendesen meg is lepi ezzel saját magát is. Az igazság az, hogy rájön, nem is olyan rossz önzetlenül cselekedni és segíteni másoknak. A nap végét pedig romantikus körülmények között töltheti kedvesével.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma felettébb kreatív lesz a munkahelyén és a magánéletében is. Tele van jobbnál jobb ötletekkel és mindet megakarja valósítani. Azért ügyeljen arra, hogy ne kezdjen bele egyszerre túl sok dologba, mert akkor egyiknek sem fog a végére jutni. Inkább haladjon egyesével, jusson minden napra valami, így legalább az élmény is folyamatos lesz. Érdemes bevonnia kollégáit, szeretteit, úgy még élvezetesebb lehet a folyamat.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma eszébe egy jut egy régi barát, ismerős, családtag, akit rég nem látott vagy legalábbis nem beszélt vele. Érdemes lehet felhívnia vagy ráírnia. Még az is lehet, hogy már ma találkozhatnak. Mindenképpen kellemes meglepetésre számíthat vele kapcsolatban. Ráadásul ma többször is ráérez így dolgokra, hogy mikor mit kell tennie, ettől pedig különös, sorsszerű érzés keríti hatalmába.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Pénz ütheti a markát ma, vagy legalábbis hamarosan. Az sem kizárt, hogy fizetésemelést vagy plusz munkát kap. De érdemes lenne okosan bánnia vele és nem mindjárt elkölteni. Ma alapból érdemes odafigyelnie arra, hogy mennyit költ, mert hajlamos lehet többet annál, mint igazán szükségszerű lenne vagy megengedi magának. Inkább töltse a délutánt, estéjét szeretteivel, barátaival, akik bearanyoznák a nap végét.





Mindenben az első akar lenni és ez okozza magában a feszültséget. De hamarosan egyéb feszültségei is adódni fognak emiatt, ugyanis sokszor észre sem veszi, hogy egyenesen átgázol másokon. A másik probléma pedig az, hogy rettentően önző tud lenni a szeretteivel is, csak a saját igényeivel, gondjaival van elfoglalva és nem tűnik fel Önnek, hogy nekik szükségük lenne magára.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Érdemes lenne néha meghallgatnia szerettei véleményét, már csak azért is, mert ők egészen másképp látják a helyzetét, a szituációkat, semmint maga. Vagyis nem okoskodni akarnak, csak az észrevételeiket osztják meg Önnel ? amiből manapság nem kért ? amik valójában nagyon is helytállók és maga is beláthatná, ha nem úgy fogna fel, hogy sértik a büszkeségét, mert Önnek kellett volna észrevennie.

Ma akárkit képes levenni a lábáról, legyen az randi partner, üzletfél vagy éppen kolléga. Mindenkit elbűvöl személyes varázsával és humorával. Élvezze ki, hogy ilyen hatással van az emberekre, de semmiképpen se játsszon velük vagy verje át őket, mindig legyen velük egyenes, úgyis célt érhet. Viszont készüljön fel arra, hogy mindent nem érhet el kellemes társalgással és bájjal.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem túl fényes ma a hangulata, mert elvállalt egy olyan munkát, feladatot, esetleg szívességet, ami a háta közepére sem kívánt, de már késő visszakozni, tudja, ha nem teszi meg, az komoly konfliktusokat eredményezhet. Ha már így alakult, hogy le kell nyelnie a békát, legalább beszéljen róla, öntse ki szívét egy barátjának vagy sorstársnak és mellette próbáljon egy kis pozitivitást találni a feladatban,

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



