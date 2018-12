Napi horoszkóp - 2018. december 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.12.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyre nehezebben megy az egyensúly megteremtése a munkája és a kapcsolata között. Ugyanis érzi, hogy munkahelyén most kell ütnie a vasat, mert nemsokára áttörést ér el, tető alá hoz egy üzletet, vagy előléptetést kap. Persze szívesen lenne párjával is, aki egyre inkább neheztel magára. Még ilyen nehéz helyzetben is, de muszáj lenne kompromisszumokat kötniük amellett, hogy párja türelmét kéri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan dolgokat mer bevállalni, amiket máskor eszébe sem jutna. Úgy érzi, most erre van szüksége, egy kis kalandra, izgalomra. Ez rendben is van, de óvakodjon attól, hogy túlságosan meggondolatlan, laza legyen, mert gyorsabban szúrhatja el a dolgokat, mintsem gondolja. Ne cserélje össze a vállalkozószelleműséget a felelőtlenséggel. Szerettei biztonságát, jólétét pedig semmilyen körülmények között se kockáztassa.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Manapság nem túl harmonikus a kapcsolata. Talán azért, mert elbizonytalanodott a saját vagy párja érzéseiben vagy a közös anyagi problémák nyomják a bélyegüket a napjukra. Ráadásul ma tovább fokozódik a rossz kedve egy újabb csalódás miatt. Bár ma már megfordul a fejében, hogy pontot tesz a kapcsolatára, még ne kapkodjon el semmit. Érdemes kutatnia a lehetséges megoldások után, mert aki keres, az talál is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma mindent azonnal, illetve minél előbb akar. Képes másokat siettetni, rabszolgahajcsár módjára viselkedni és nem veszi észre, hogy közben megsért és megbánt másokat. Ráadásul, ha elakadással találkozik puffogni kezd, amivel a saját feszültségét is tovább erősíti, nemhogy másokét. Jobb volna, ha lelassítana és lenyugodna, mert az hozná meg Önnek a valódi eredményt, illetve a megoldásokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma igazán érezheti azt, hogy mekkora népszerűségnek örvend. Munkahelyén többen is megtalálják, hogy a segítségét vagy a jó tanácsát kérjék. Felnéznek Önre és nem mindig csak azért keresik, mert céljuk van vele, hanem mert szeretik a társaságát. Ez persze Önnek hízelgő lehet, de azért legyen óvatos a barátkozással, nem kell mindjárt minden titkát vagy magánéleti részletét megosztania másokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma hajlamos lehet teljesen elmerülni az önsajnálatban, a depresszióban illetve mások hibáztatásában. Mindenképpen ki kell kászálódnia ebből az állapotból, és nem csak önmaga, hanem mások miatt is, mert előbb-utóbb szándékosan keresni fogja a lehetőséget, hogy belekössön másokba vagy megtorolja a vélt sérelmeit. Helyzete egyáltalán nem olyan sötét, mint gondolja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár érezhetően egyre magasabb elvárásokat támasztanak Ön iránt a munkahelyén, mégis úgy érzi, képes megbirkózni velük, egyáltalán nem gondolja úgy, hogy olyan szörnyen nagy nyomás alatt lenne. Ugyanakkor ma elgondolkozhat azon, hogy továbbtanul vagy esetleg saját vállalkozást indít. Érdemes utánajárnia milyen lehetőségei vannak, mindkettő könnyen megvalósítható vágy!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen óvatos azzal, ha a munkahelyén kíván kalandozni. A könnyű flört még hagyján, főleg, ha mellette környezete értésére adja, meddig mehetnek el és nem árul senkinek se zsákbamacskát. De ha ennél messzebbre megy és viszonyt óhajt folytatni a munkahelyén, azt nem árt kétszer is meggondolnia. Egyrészt azért, mert könnyen kitudódhat, másrészt meg mi lesz utána, ha kiderül, hogy nem működik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Több bosszúság is érheti ma, de mindegyiket kifejezetten jól kezeli. Nem hagyja, hogy ezek a dolgok, vagy éppen bosszantó emberek, elvegyék a jó kedvét. Még maga lesz az, aki képes lesz másokat is jó kedvre deríteni, ha ők viszont nem lennének képesek átlendülni a nehézségeken. Ugyanakkor ma azt tapasztalja, semmi sem sikerül úgy, ahogy azt tervezi. Valóban, ezt vegye jelzésértékűnek és gondolja át, mit is szeretne igazán! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Munkahelyén magára ölti a békebíró szerepét. Ösztönösen igyekszik rendet tenni maga körül és segíteni kollégáinak elsimítani a vitás helyzeteket, amikért ők hálásak is lesznek. Ebből adódóan valahogy rájön arra, hogy többre hivatott és elkezd azon morfondírozni, hogy előléptetést kér vagy munkahelyet, szakmát vált. A gondolat jó, de ne siessen el semmit, hanem mérje fel a lehetőségeit! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Meglepő módon azt tapasztalhatja, hogy vonzódni kezdett egy régi ismerőse vagy barátja iránt. Talán csak nagyon vágyik a szerelemre, de az sem kizárt, hogy valóban beleszeretett. Mielőtt kétségbeesne, derítse ki, hogy melyikről lehet szó. Továbbá egy kellemes meglepetés is érheti, ugyanis egyik kollégája egy vitás helyzetben az Ön pártjára áll. Ám az is lehet, hogy egy barátjától kap ma visszajelzést arról, hogy szeretné Önt támogatni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha azt szeretné, hogy megváltozzanak a munkahelyi kapcsolatai vagy éppen a párkapcsolata, akkor előbb Önnek kellene változtatnia, ugyanis az Ön viselkedése, hozzáállása is hagy némi kívánnivalót maga után. Ráadásul ne csak a saját gondjaival foglalkozzon, hanem lehetne kicsit figyelmesebb közvetlen környezetével szemben. Gondolja át, mi mindenben kellene fejlődnie ahhoz, hogy mások is azt érezzék, érdemes javítani a magához fűződő kapcsolaton. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp