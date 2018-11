Napi horoszkóp - 2018. november 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.11.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sok szeretetet és elismerést kaphat azért, ahogy megoldja családja, szerettei problémáit. Ma magára ölti a megmentő szerepét és mindenki életét helyrepofozza. Ez persze valóban szép és dicséretes dolog, de ne feledkezzen meg a saját ügyeiről se. Jusson ideje arra, hogy magával is foglalkozzon és egyéni gondjaira is megoldást találjon. Az sem rossz ötlet, ha segítséget kér szeretteitől, akik jó tanácsokkal szolgálhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megcsalást, hazugságot, ármányt sejt mindenütt. Ma eluralkodhat magán a bizalmatlanság és ezért képes felforgatni a kapcsolatát és barátságait, csakhogy bizonyítékokra leljen. Legyen óvatos a kutakodással és a vádaskodással, mert azonkívül, hogy megsérti szeretteit, más kellemetlen következményei is lehetnek. De ha semmiképpen sem tudja megállítani magát, legalább őszintén vesse fel nekik a problémáját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyesek még mindig magukkal cipelik elmúlt kapcsolatuk terheit. Nem képesek szabadulni a múlt árnyaitól és ez veszélybe sodorhatja jelenlegi kapcsolatukat. Ne tegye kockára a működő és egyébként nagyon is jó kapcsolatát azért, mert nem képes továbblépni, esetleg fél és bizalmatlan. Legyen őszinte kedvesével és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy végre búcsút inthessen a múltnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy változtasson. Mindenáron előrelépést, pozitív eseményeket akar kicsikarni. Az eredményért képes a drasztikus lépésekre is, vagyis hirtelen mondhat búcsút egyes személyeknek a környezetében. Nem veszi észre, hogy meggondolatlanul cselekszik, és hogy túlságosan görcsösen akar sikert elérni, mindeközben borzasztóan rosszul visel minden akadályt, amibe ütközik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Jó nap elé néz, szerettei gondoskodnak arról, hogy jól érezze magát, kikapcsolódjon, de maga épp változó hangulatban van. Maga sem tudja, mihez lenne kedve, társasághoz, vagy inkább egyedülléthez. Talán úgy kellene alakítani a napját, hogy mindkettőben legyen része és akkor legalább még változatosan is alakulna a vasárnapja. Mindenesetre ma egy kissé döntésképtelen lehet, legyen türelmes önmagával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Adja át magát a pihenésnek. A legjobb volna, ha egész napos wellnesst iktatna be, akár otthon, akár máshol. Testének-lelkének egyaránt szüksége volna a feltöltődésre, semmit se sajnáljon magától! Ne bosszantsa a tudat, hogy lenne még egy csomó dolga, meg elintézni valója, ezek most várhatnak. Szeretteinek, barátainak is mondjon nemet nyugodtan, ha olyanra akarják rávenni, amihez éppen nincs kedve,

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Felélénkül a szerelmi élete, kedvesével romantikus napot sikerül eltölteniük, mikor őszintén beszélnek egymással érzéseikről, jövővel kapcsolatos terveikről. Megnyugtatást és szeretet kaphat párjától, amikre most nagy szüksége van. Azért figyeljen arra, hogy a pillanat hevében, semmi olyat se ígérjen, amit később megbánhat. Érdemes kerülniük, hogy túl sokat költsenek, költekezés nélkül is eltölthetnek együtt egy szép napot. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Valaki ma beszélni akar Önnel, méghozzá komolyan. Lehet, hogy egy korábbi vitájukat, nézeteltérésüket akarja megbeszélni, esetleg orvosolni szeretné a gondjaikat. Valószínű, hogy a beszélgetés fel fogja kavarni, de próbáljon meg nem indulatból reagálni rá. Fontos, hogy higgadtan és nyitottan álljon a beszélgetéshez, és hogy a megoldásra törekedjen, nem pedig arra, hogy az igazát bizonygassa. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma valaki felpaprikázza Önt. Olyat tesz vagy mond, amivel sikeresen felbosszantja. Mielőtt bármit is reagálna rá, álljon meg egy pillanatra és gondolja át, hogy az illető komolyan bántani akarta-e vagy nem volt szándékosság abban, amit mondott vagy tett. Hogyha még az is derül ki, hogy direkt próbált szurkálódni, akkor sem az a megoldás, hogy visszavág. Védje meg magát és húzzon határokat, de ne süllyedjen le az illető szintjére. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma képes mindent komolyan venni. A viccelődést, a piszkálódást, a kritikát. Rendívül érzékeny állapotban van és ma mindent a szívére veszi. Ettől olyan érzete van, mintha mindenki összefogott volna maga ellen. Ennek az lesz a vége, hogy elvonul és egésznap duzzogni fog vagy ki kell magából és mindent elküld melegebb éghajlatra, de az utóbbinál nagy hibát követ el. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan érzése van, hogy valaki nem mond Önnek igazat. Ezért ahelyett, hogy egyenesen rákérdezne, nyomozni kezd az illető után. Legyen ezzel óvatos, nehogy az derüljön ki, hogy oktalanul vádol meg valakit. Ha mégis az derülne ki, hogy az illetőnek valóban titkai vannak, és nem mondott Önnek igazat, akkor érdemes lenne megtudnia, mi oka lehetett rá, mert nagyon is elképzelhető, hogy bocsánatos ?bűn? húzódik a háttérben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma szomorúan azt tapasztalhatja, hogy valaki nem viszonozza Önnek a szívességet, a segítséget, amit maga is nyújtott neki korábban. Mielőtt magába zuhanna vagy leírná azt a személyt, nem ártana megtudnia, mi oka lehet annak, hogy nem segít. Hogyha az derül ki, kényelmi oka van vagy tényleg önző, nem az a személy, akinek hitte, akkor talán jobb is, hogy így alakultak a dolgok, mert legalább megtudta, milyen ember igazán!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp