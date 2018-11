Napi horoszkóp - 2018. november 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap az érzelmeké, legalábbis ha nem menekül előlük. Engedje őket szabadjára és megfogja látni, pozitív élményekben lesz része. Mások is őszintén kimutatják a magával kapcsolatos érzéseit, ezáltal pozitív visszajelzéseket is kaphat amellett, hogy szeretve érzi magát. Sőt, az egyedülállók így akár meg is bizonyosodhatnak afelől, hogy kiszemeltjük is hasonlóképp vonzódik hozzájuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van tervekkel azzal kapcsolatban, hogyan javítson a párkapcsolatán, illetve változtasson szerelmi életén. Készen áll arra, hogy komolyabb lépéseket tegyen a változások reményében. Jó esély van arra, hogy sikerrel járjanak a házasságmegmentő, illetve párkapcsolat építő tervei. Viszont adódhatnak kisebb bukkanók, ám olyankor ne keseredjen, és ne is adja fel, hanem tartson ki és legyen türelmes a kedvesével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön is tisztában van azzal, hogy eljött bizonyos kapcsolatok, illetve dolgok lezárásnak az ideje. Nem halogathatja őket tovább és nem is dughatja homokba a fejét. Ne bánja, hogy véget kell vetnie valaminek, hiszen minden vég magában hordozza az új kezdetet is. Éppen ezért kell engednie a régit és azt, ami nem működik, hogy bevonzhassa az újat. Már menetközben is tapasztalni fogja, hogy jobb ez így.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Erős késztetést érez arra, hogy megvalósítsa az álmát. Nincs ezzel semmi baj, csak arra ügyeljen, hogy a megfelelő eszközöket válassza meg, vagyis ne akarjon semmit se elkapkodni, csak mert úgy érzi, szorítja magát az idő. Hozzon megfontolt döntéseket és előtte mérje fel a lehetőségeit. Ma érzékenyebb lehet a szokottnál és hajlamos mindent a lelkére venni, ezért se ma akarja valóra váltani a terveit.

Ma felpörögnek maga körül az események. Hirtelen minden beindulni látszik. Új ajtók nyílnak meg Ön előtt, de ezzel együtt gondjai is akadnak. Azt se tudja, mivel kezdjen. Kell, hogy legyen egy fontossági sorrendje, valami terve, különben elfog úszni és nem fogja tudni kellőképpen kihasználni a lehetőségeit, illetve megoldani a gondjait. Karrierjében és anyagi helyzetét tekintve, mindenképpen kedvező változásokra számíthat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki keresztbe tesz Önnek, akarva-akaratlanul kiszúr magával és nehezére esik visszafognia magát. A legszívesebben elküldené melegebb éghajlatra. Ha nem tudja levezetni a feszültségét, egésznap tiszta ideg lehet, és olyanokkal is összeveszhet, akik nem tettek maga ellen semmit. Gondolja át mit ér el ezzel, van-e értelme puffognia, hiszen a baj megtörtént, és eldöntheti, hogy ennek fényében rossz napja lesz-e vagy sem.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma nemi gazán kompromisszumkész. Sőt, mindenütt a problémát keresi, legalábbis csak azt hajlandó észrevenni. Kapcsolatában, munkájában is a negatívumokat látja, ahelyett, hogy megpróbálná a pozitívumokat. Olyan, mint aki okot keres arra, hogy kilépjen a kapcsolatából vagy a munkahelyéről. Azért várjon az ilyen jellegű megmozdulásokkal, lehet, csak érzékenysége téveszti meg. Ha másnap is így érez, akkor érdemes lehet elgondolkodnia!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Azzal nem fog tudni segíteni magán, ha elfojtja lelki problémát, nem hajlandó róluk beszélni, de még csak egyedül se óhajt szembenézni velük. Nem kellene szenvednie, tehetne is ellene és ne higgye azt, hogy elmúlik vagy később jobb lesz. Most kell tennie valamit, de ahhoz őszintének kell lennie magával és talán az sem ártana, ha legalább azokat beavatná a gondjaiba, akikkel kapcsolatosak.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Legyen kicsit körültekintőbb, mert hajlamos hirtelen döntéseket hozni, illetve cselekedni, amikről később derülnek csak ki, hogy elhamarkodottak voltak. Egy kis józansággal és türelemmel megakadályozhatná a kellemetlenségeket. Ugyanakkor ügyeljen arra is, hogy mit ígér, bármennyire is nagylelkű akarjon lenni, előfordulhat, hogy nem tudja majd állni szavát, ezért bánjon óvatosan a szavakkal.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma több lehetősége is adódik arra, hogy megoldja az anyagi és a munkahelyi problémáit. Egyesek számára új munka kínálkozik, míg másoknak egy sokkal jobb lehetőség a jelenlegihez képest. Nem kell mást tennie, mint élnie a kínálkozó alkalommal. Mindemellett ma nagyon vágyik arra, hogy szeretteivel legyen, esetleg a párjával töltsön egy romantikus estét. Tegyen arról, hogy így legyen!





Sajnos a lelki problémái már fizikai szinten is megmutatkozhatnak. Túl sok negatív gondolatot, érzést nyelt le, nem foglalkozik a lelki bajaival és emiatt szenvedhet kellemetlen testi tünetektől. Azonkívül, hogy megpróbálja a testi gondjait orvosolni, nem ártana magába néznie és szembenéznie mindazzal, amit kerülni próbál. Büszkeségével és sértettségével csak árt magának.

BAK: (december 22 - január 20.)



Élete minden területén sikerül ma nagyot alkotnia. Munkájában is megmutatja, hogy méltó a szerepére, feladatára, hogy sokkal eredményesebb tud lenni, ha akar, és kellően van motiválva. Hasonlóképp sikerül megvillantania magát szerelmi téren, az egyedülállók hódíthatnak, míg a párban élők képesek tovább emelni kapcsolatuk fényét, és újabb szintre léphetnek.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



