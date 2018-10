Napi horoszkóp - 2018. október 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.10.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Eleget lazított mostanában. Ha sikerre vágyik és elismerésre, azért tennie is kell. Éppen ezért időszerű lenne, hogy összekapja magát és ne csak sodródjon az árral. Most még segítsége is lesz, mert akad valaki, akivel összetud dolgozni vagy megtámogathatja Önt, hogy elérje a céljait. Ám ehhez az kell, hogy megtegye az első lépéseket és kezdeményezzen, illetve elinduljon az útján.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valakinek sikerül belegyalogolnia a lelkébe. Főként azért, mert igaznak véli a szavait, a kritikáját. Fájdalmas a tükör, amit mutattak Önnek, de nem szabad összetörnie. Tanuljon belőle és akkor legközelebb elkerülheti a fájó incidenst. Semmiképpen se az legyen a megoldás, hogy magába zuhan és felad mindent. Bár most nem gondolná, de egyszer még hálás lesz az illetőnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki előkerül a múltjából. Itt a lehetőség, hogy rendezze vele a problémás viszonyát. Ne higgye azt, hogy máskor is lesz rá lehetősége. Emelkedjen felül az érzésein, de legfőképpen a büszkeségén, és ha fontos az illető, akkor ne szalassza el a lehetőséget! Ha továbbra is ragaszkodik a sértettségéhez, a végén csak elveszíti ezt a bizonyos személyt és még akár mások is megorrolnak Önre a csökönyössége miatt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A karrierje nagyszerűen halad, elégedett lehet a fizetésével és jelenlegi helyzetével a munkahelyén. Egyedül az bántja, hogy alig jut ideje a családra. Ám ezen senki sem változtathat, egyedül maga. Éppen ezért ha így boldogtalan, akkor gondolkodjon el azon, hogy visszavesz a tempóból, hiszen a pénz nem lehet olyan fontos, hogy elhanyagolja szeretteit. Magának kell erről döntenie, nem másnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Partnerének az lehet az érzése ? még ha nem is mondja ? hogy minden és mindenki fontosabb magának, csak éppen Ő nem. Több időt tölt a munkahelyén, a barátaival, vele meg alig foglalkozik. Viszont tökéletes lehet ez a nap arra, hogy tisztázza vele ezt a kérdést. Ha esetleg oka van annak, amiért kerüli őt, akkor itt az ideje annak, hogy ezt közölje vele és így megoldhatnak egy komoly problémát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Váratlanul találhat magára az új szerelem. Megismerkedhet valakivel, akivel azonnal meglelik a közös hangot. Ha ma randevúja lesz, számíthat a sikerre. Egyes Szüzeknek pedig lehetőségük adódhat arra, hogy pontot tegyenek a kapcsolatukra. Talán ma telik náluk a pohár és történik valami, ami miatt végre meghozzák azt a döntést, amit már régóta fontolgattak, csak nem volt hozzá bátorságuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sajnos ma csalódás fogja érni. Rá kell döbbennie, hogy átverték, kihasználták, egyszóval valaki keresztbe tett Önnek. Még az is lehet, hogy olyan illető teszi ezt, akiről azt hiszi barátok és emiatt különösen fog fájni Önnek. Érthető, ha ezek után meginog a bizalma az emberekben, de ne olyanokon verje a port, akik már ezer évvel ezelőtt is bizonyították, hogy szeretik magát és számíthat rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Folyton a múlton jár az esze. Egyre csak azon agyal, mi lett volna, ha másképp csinálja a dolgokat vagy valamit kimond. De mivel ez a múlt, feleslegesen kínozza magát vele. El kellene engednie, mert az a hajó már elment. A jelenre kellene koncentrálnia, hogy most ne maradjon le a történésekről. Okuljon a múltban elkövetett hibájából azért, hogy a jelenben ne követhesse el azokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma rendkívül érzékeny lesz, és könnyen megbántódik. Mindent személyes támadásnak él meg, csak a negatív kritikát hallja meg. Ez egy olyan nap, amikor a humor sem megy át Önnek és azt is gúnynak veszi. A legjobb volna, ha ma laza napot tartana, és megpróbálná azt, hogy egyik fülén bemennek a dolgok, a másikon kimennek. Persze ha megteheti, hogy elbújik a világ elől, akkor az sem utolsó!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Van néhány dolog, amit nem ártana mielőbb tisztáznia a kedvesével. Egy korábbi veszekedés vagy nézeteltérés még nem simult el teljesen, ott lóg Önök között a levegőben és csak termeli a feszültséget. Ne hagyja, hogy párja magára kényszerítse akaratát, álljon ki magáért. Lehet, hogy kemény csata elé néz, de a végén egyenlő felekként végezhetik, méghozzá a legnagyobb békességben, ha sikerül dűlőre jutniuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem lesz könnyű dolga, de ne hagyja, hogy mások befolyásolják. Könnyűnek tűnhet másokra hallgatni, hogy ők döntenek maga helyett, de nem éri meg, a végén csak rosszabbul járna. Még ha igaznak, biztosnak is tűnik, amit mások súgnak, akkor is a saját feje után menjen, nem fogj megbánni. Ne akarjon biztosítékot arra vonatkozóan, ha nem jön össze valami, legalább lesz kiket hibáztatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nehezen birkózik meg ma egy helyzettel. A legszívesebben gondolkodás nélkül beleugrana, tenné, amit jónak lát, de most nem lenne szerencsés elhamarkodott döntést hozni vagy meggondolatlanul cselekedni. Az sem könnyíti meg a dolgát, hogy egyre többen találják meg a problémáikkal és már kezd besokallni tőlük. Ha úgy érzi, nem bírja tovább, akkor jelezze nekik és ne azt várja, hogy erre maguktól is rájönnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp