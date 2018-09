Napi horoszkóp - 2018. szeptember 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon, mert ma olyan helyzetbe keveredhet, amiből utána nem lesz sétagalopp kimásznia. Ne akarjon mindenáron valami olyat megszerezni, ami nem lehet az Öné. Tanulja meg elfogadni a nemet vagy azt, hogy nem mindig lehet az, amit maga akar. A makacssága ezúttal komolyan bajba sodorhatja. Inkább azokkal a lehetőségeivel kellene számolnia, amiket el is érhet úgy, hogy közben nem szúr ki magával, sem másokkal.

Mostanában többször is a megcsalás vagy a partnerváltás jár az eszében. Éppen ezért akarva-akaratlanul is olyan helyzet állhat elő az életében, amivel ezt elő is idézheti és rettenetesen összeveszhet a kedvesével. Találkozhat ma valakivel, aki komolyan felkelti az érdeklődését és fontolóra veszi, hogy esetleg miatta érdemes lenne váltania, ám az sem kizárt, hogy egy régi nagy szerelme kerül elő és bolygatja meg a lelkét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sikeres nap vár Önre a munkahelyén. Könnyűszerrel oldja meg a problémákat, ráadásul kimagasló teljesítményével felkeltheti felettesei figyelmét, és persze a kollégáiét, akik között lesznek olyanok, akik nem nézik jó szemmel a sikereit. De ne aggódjon, nem tudnak keresztbe tenni őket, csak látványosan kerülhetik meg gúnyolódhatnak. Ne foglalkozzon velük, csak hozza a formáját és megfogja látni, nem marad el a jutalma!

Nyissa ki a szemét, mert még akár élete szerelmébe is beleszaladhat. Egy sorsszerű találkozás van Önnek megírva, és lehet, hogy már a mai napon megismerheti az illetőt. Ne ijedjen meg tőle, még akkor se, ha olyan érzéseket ébreszt magában, amiket eddig még sosem tapasztalt. Fantasztikus dolog történhet Önnel, ha engedi a kapcsolatot kibontakozni és nem vágja el mindjárt, csak mert fél a csalódástól.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre úgy tűnik, megkapja azt, amire régóta vágyott, csak éppen nehezére esik elhinni. Pedig hamarosan beérik a munkája gyümölcse, a kitartása és a türelme meghozza, amiért annyit küzdött. De még ne dőljön hátra, folytassa a munkáját egészen a beteljesülés pillanatág. Utána már lesz lehetősége pihenni. Talán így még könnyebb lesz, hogy tudja, nem volt hiába a sok lemondás és áldozat.

Ha ma eléggé figyel, akkor kivételesen jó lehetőséghez juthat, ami plusz pénzt hozhat Önnek. Kifejezetten szerencsés lehet az anyagi ügyekben, ezért érdemes lehet hallgatnia a megérzéseire és minimálisan kockáztatnia. Ne csináljon ebből erkölcsi kérdést, hiszen megérdemli, mert megdolgozott érte. Még az is lehet, hogy felkínálják Önnek azt a bizonyos esélyt, és amennyiben habozni kezd, könnyen lecsúszhat róla.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy érzi, kedvese manipulálni akarja, és olyan dolgokra próbálja rávenni, amit Ön nem akar. Ha így van, akkor véletlenül se mondjon igen olyanra, amit nem szeretne, mert azzal csak árt magának és a későbbiekben a kapcsolatuknak is, mikor kiderül, hogy csak a másik fél kedvében akart járni és ezért tett meg bizonyos dolgokat. Inkább beszéljen vele őszintén, mondja el mi az álláspontja és kössenek kompromisszumot.

Lehetősége adódik arra, hogy fordítson az anyagi helyzetén. Nem kell mást tennie, mint egy kicsit kockáztatnia, ne csak várja, hogy az ölébe pottyanjon a jó szerencse. Amint érkezik az esély, érdemes rá lecsapnia. Csak arra vigyázzon, hogy ne hibázzon, figyeljen oda a részletekre és teljesítsen jól. Nem csak most állhat pénz a házhoz, de akár hosszú távon megalapozhatja jövőjét anyagi szempontból.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehetőséget kap arra, hogy megmutassa magát a környezetének. Önbizalomból nincs hiány és nagy sikere lesz a kollégái vagy éppen barátai jelenlétében. Viszont arra ügyeljen, hogy ne essen át a ló túloldalára, nem baj, ha marad Önben némi szerénység is. Ne hagyja, hogy a népszerűség vagy a hatalom kifordítsa magából. Mindig jusson eszébe, honnan jött és miért szerették meg igazából az emberek.

Mostanában végre jól kijönnek a kedvesével, kifejezetten egy hullámhosszon vannak, de alig jut idejük egymásra. Nem csak, hogy sokat dolgoznak, de munkaidő után is van elég elfoglaltságuk, gyakran elkerülik egymást, vagy egyszerűen energiájuk nem jut arra, hogy egymással is foglalkozzanak. Jó lenne, ha ezen változtatnának, mert nagy szükségük lenne egymásra és arra, hogy megerősítsék a kapcsolatukat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Pánikba eshet ma az anyagi helyzete miatt. Elsőre sokkal rosszabbnak láthatja, mint amilyen valójában. Szerencsére erre Ön is időben rá fog jönni, így már talán nem találja majd olyan rémisztőnek a jövőjét. De az biztos, hogy be kell iktatnia néhány szükséges változtatást, ami azt jelenti, hogy muszáj lesz spórolnia, vagyis le kell állnia azzal, hogyha rossz kedve van, azt vásárolgatással kívánja orvosolni.

Ma megmutathatja az igazi énjét a környezetének, ha képes levetkőzni a magára vett szerepeket és önmagát adni. Higgye el, nagy sikere lenne. Lehet, hogy sokakat meglepne, mert másoknak teljesen új lehet az, aki valójában, de kellemesen csalódnak majd Önben. Érdemes kockáztatnia és ezzel végre kiléphetne az árnyékból vagy éppen a szerepek fogságából. Engedje el a kényszeres megfelelni vágyást!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



