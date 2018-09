Napi horoszkóp - 2018. szeptember 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.09.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kísértést érezhet rá, pedig jobban tenné, ha inkább kerülné a vitákat. Túlságosan fáradt és ingerült lehet, így olyat mondhat, amit később megbánhat! Túlontúl kritikus lehet a környezetével és lehet, hogy igaza van, de jobb napján ezt szebben találná nekik. Ráadásul cserébe maga is kaphat hidegzuhanyt és akkor már kötelezőnek fogja érezni, hogy háborút vívjon a többiekkel, és elfelejti, hogy igazából maga kezdte az egészet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valahogy semmi sem úgy alakul, mint azt tervezte. Lecsúszik lehetőségekről, nem végez időben és talán még hibázik is. Emiatt persze kissé maga alatt lehet. Ennek okán jó volna, ha munka után teljesen átadná magát a lazításnak. Akad is erre egy vállalkozószellemű lélek, aki kimozdítaná a borongós hangulatából és a nap hátralevő részét varázslatossá tenné. Ám ehhez az kellene, hogy ne álljon ellen és rábízza magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fájdalmas kritikát kaphat egy olyan dologgal kapcsolatban, amire büszke és mindig is úgy érezte, hogy ért hozzá. Ám kiderülhet, hogy vannak hibái és ez túlságosan rosszul érinti. Nem érdemes emiatt összeveszni az illetővel, még akkor se, ha nincs mindenben igaza. Ha pedig igen, akkor bármennyire is nehéz legyen, de nyelje le a békát és gondoljon arra, hogy legalább tanul belőle és többször nem fordul elő!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nagyon bízott ma valamiben, hogy jó hírt fog hallani vagy összejön valami, amiben reménykedett, de sajnos nem így lesz. Fogadja el, hogy nem így alakult, és legyen magával elnézőbb és türelmesebb. Nem hibáztassa magát mindenért. Különben se feledje el, hogy ami késik, nem múlik. Ahelyett, hogy hagyná, hogy emiatt az egész napja letargiában teljen, inkább fordítson rajta és érje el, hogy végül kellemesen teljen a szerdája!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha úgy dönt, hogy valamit visszamond, amit megígért vagy legalábbis nem tud eleget tenni egy rokona vagy ismerőse kérésének, akkor fogadja el, ha az illető csalódott lesz és esetleg negatív kritikával illeti. Ön sem cselekedne másképp. Legyen vele megértő, mert minden bizonnyal nagyon számított a segítségre, szívességre. Próbáljon nem megharagudni azért, mert maga kihátrált valamiből és ígéretet szeg.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Amennyiben túl sok feladat nehezedik a vállára és rengeteg a dolga a munkahelyén, akkor kérjen segítséget. Lehet, hogy kiválóan végzi a munkáját, de Ön sem képes egy nap alatt csodát tenni. Mielőtt végleg eltűnne a feladatok tömkelegében vagy idegileg besokalna, legyen bátorsága ahhoz, hogy bevon még valakit, de csak akkor, ha nem az lesz a bónusz küldetése, hogy még rá is külön odafigyeljen! Bízzon az illető képességeiben!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Érzelmileg túlterheltnek érzi magát. Túl sok lelki gondja akadt és nem tudja, mit kellene tennie. Ne aggódjon, amint lecsillapodnak Önben a kavargó érzések, tisztán fogja látni a helyzetét. Ám ehhez nem ártana kicsit türelmesebbnek lennie magával szemben és véletlenül se ebben az állapotban kívánjon döntéseket hozni. Legyen erős és nézzen szembe a félelmeivel és a tényekkel egyaránt.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Mindenkinek segíteni szeretne, és azon van, hogy jót tegyen a környezetével, a szeretteivel, de mégis minden balul sül el. Sok esetben nem csak, hogy nem jön össze, amit kitalált, elindított, de még rossz néven is veszik, hogy beleavatkozik, amiből viták kerekedhetnek. Észre kellene vennie, hogy nem kérnek a segítségéből, de maga mindenáron a megmentő szerepében kíván tetszelegni, már csak azért is, mert úgy látja, hogy az a jó, amit maga csinál.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bármit is tegyen, folyton falakba ütközik. Semmi sem akar összejönni és kezd olyan érzése lenni, hogy a sors szándékosan tartja fel. Ráadásul mások még kritizálják is azt, amit csinál, ettől meg még olyan érzete is van, hogy tényleg tehetségtelen és hozzá nem értő. A kritikákat lehetőségként kellene kezelnie, amelyek révén javulhat és el kellene fogadnia, hogy a mai nap talán nem tesz számottevő előrelépéseket, de talán majd holnap!





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem ártana, ha ma kiemelt figyelmet fordítana az egyik rokonára. Az illetőnek szüksége lehet a segítségére vagy csak egyszerűen megérett Önök között egy beszélgetés a kapcsolatukat illetően. Több szabadságot kellene hagynia neki és lehetne vele elnézőbb. Szánja ezt a napot arra, hogy rendbe szedje a vele való kapcsolatát és elsimítsa az Önök között lévő esetleges ellentéteket. Ne csak a saját vágyait tartsa szem előtt!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Bármennyire is nehéz legyen, de muszáj lesz egyes feladatokat kiadnia a kezei közül. Nem csinálhat mindent egyedül. Szavazzon bizalmat kollégáinak vagy szeretteinek és ne higgye azt, hogy egyedül Ön tudja, mi a legjobb. Ossza meg velük a terhet is nem ártana a jövőre nézve szelektálnia, mert túl sok mindent csinál és vannak közöttük olyan tevékenységek, amik igazából elhagyhatóak, így időt és energiát spórolhatna.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma meg kellene hoznia egy fontos döntést, csakhogy nehezére eshet, mivel nem bízik a saját képességeiben, tudásában. Ennek fényében okosan tenné, ha szerettei vagy kollégái segítségét kérné, olyanokét, akik tisztában vannak a képességeivel és őszintén megmondják Önnek a véleményét. Addig jobb is, ha nem hoz döntéseket. Ugyanakkor a jövőre nézve nem ártana komolyan rágyúrnia az önbizalmára.





